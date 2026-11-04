Gyengül a dollár, esnek az MI-részvények: indul a tőzsdei hullámvasút az amerikai félidős választások után

A demokraták választási sikere után gyengülni kezdett az amerikai dollár, miközben több MI-vállalat részvénye is jelentős veszteséget szenvedett el. A befektetők elsősorban az adatközpontok építését korlátozó lehetséges intézkedések miatt aggódnak, amelyek az amerikai technológiai szektort is érzékenyen érinthetik.

Az amerikai félidős választások eredménye már a tengerentúli piacok nyitása előtt éreztette hatását. A demokraták előretörésével gyengült a dollár, miközben a mesterséges intelligenciához kapcsolódó vállalatok részvényeinél eladási hullám bontakozott ki. A dollár az euróval szemben mintegy 0,5 százalékot veszített értékéből, a forint pedig erősödött az amerikai fizetőeszközzel szemben

A technológiai szektorban szintén negatív hangulat uralkodott. A Nasdaq indexe 0,4 százalékkal került lejjebb, egyes MI-hez kapcsolódó vállalatok részvényei azonban ennél jóval nagyobb veszteséget szenvedtek el. A SpaceX árfolyama 6 százalékot, az adatközpontokat üzemeltető CoreWeave papírjai pedig 7 százalékot estek a kereskedés során.

A befektetői aggodalmak hátterében az adatközpontokkal szembeni növekvő társadalmi ellenállás és a lehetséges politikai korlátozások állnak. Az amerikai demokraták több államban is az adatközpontok építésének ideiglenes felfüggesztésével kampányoltak, ami bizonytalanságot okozhat a technológiai vállalatok hosszú távú beruházási terveivel kapcsolatban. Különösen Texas került a figyelem középpontjába, ahol a demokraták választási sikerei az adatközpont-fejlesztések politikai támogatottságának változását vetíthetik előre - írta a CNBC.

A választási eredmények így nemcsak az amerikai belpolitikában, hanem a pénzügyi piacokon is új bizonytalanságot teremthetnek. A befektetők számára most az a kérdés, hogy az új politikai erőviszonyok milyen hatással lesznek a technológiai beruházásokra, különösen az MI-infrastruktúra gyors ütemű fejlesztésére.