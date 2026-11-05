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Utazás

Újabb bombafenyegetések bénították meg az európai légi közlekedést: rengeteg utas utazása hiúsult meg

Pénzcentrum
2026. november 5. 12:18 3 perc

Újabb bombafenyegetések okoztak komoly fennakadásokat az európai légi közlekedésben csütörtökön. Többek között Franciaországban, Olaszországban és Bulgáriában is riasztották a hatóságokat, és több utasszállító gépet vadászrepülőgépek kíséretében kellett kitérő repülőterekre irányítani. A mostani esetek egy egész héten át tartó riasztássorozat részei, amely korábban a budapesti repülőteret is érintette - tudósított az euronews.

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Csütörtökön egy Dublinból Rómába tartó utasszállító gépet kellett Franciaországba átirányítani bombariadó miatt. A fenyegetés bejelentése után azonnal riasztották a francia légierő vadászgépeit, amelyek közrefogták a repülőgépet. A légi forgalmat követő oldalak adatai szerint az ír nemzeti légitársaság, az Aer Lingus járatáról van szó, amelyet a Párizstól nyugatra fekvő Évreux katonai repülőterére kísértek le. Sébastien Lecornu francia miniszterelnök hivatala közölte, hogy folyamatosan figyelemmel kísérik az eseményeket.

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Olasz sajtóértesülések szerint két másik, Rómába tartó, illetve Milánóból induló járatot is megfenyegettek. Egy Helsinkiből az olasz fővárosba tartó repülőgép végül az olasz légierő gépeinek kíséretében biztonságosan leszállt. Ezzel egy időben a Flightradar24 adatai alapján a római Fiumicino repülőtéren egy időre teljesen leállították a felszállásokat, bár a fennakadás pontos okát hivatalosan nem közölték.

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Bulgáriában három, Szófiába tartó Ryanair-járat ellen érkezett bombafenyegetés. A bolgár közlekedési minisztérium tájékoztatása szerint a Koppenhágából és Madridból induló gépek rendben megérkeztek a fővárosba, a harmadik, Londonból érkező utasszállítót azonban Plovdivba irányították át.

A csütörtöki incidenseket megelőzően már a hét elején is hasonló riasztások bénították meg a kontinens légi forgalmát. Hétfőn és kedden mintegy tíz európai járat kapott bombafenyegetést, ami miatt Lengyelországban, Bulgáriában, Spanyolországban és Magyarországon is rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezettek be. Kedden az egyik varsói repülőteret rövid időre le kellett zárni, Rómában pedig már akkor is vadászgépeket riasztottak.

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Ahogy korábban beszámoltunk róla, a hétfői események során Budapest is közvetlenül érintetté vált. A Wizz Air Londonból Szófiába tartó járatát a fenyegetés miatt megszakították, és a gépet a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre irányították át, ahova a Magyar Honvédség gripenje kísérte el – erről Ruszin-Szendi Romulusz magyar honvédelmi miniszter számolt be a közösségi oldalán. A sorozatos riasztások miatt európai szinten több száz ember utazása hiúsult meg. A brit kormány rosszindulatú vaklármának minősítette az eseteket, és a hatóságok az eddig átvizsgált repülőgépek egyikén sem találtak robbanószerkezetet.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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