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325 millióért eladó a legendás Rózsa rendezvénycsárda: Hódmezővásárhely is beszállna, de jóval áron alul venné meg

HelloVidék
2026. november 5. 10:15 3 perc

Új tulajdonosa lehet a hajdan népszerű Rózsa Rendezvénycsárdának: Hódmezővásárhely önkormányzata megvásárolná a Kutasi úton található, egykor lakodalmaknak és családi rendezvényeknek is otthont adó épületegyüttest. A létesítményt korábban 420 millió forintért is hirdették, a jelenlegi ingatlanhirdetésben 325 millió forintos irányár szerepel, az önkormányzat viszont 175 millió forintot szánna magára az ingatlanra és a benne található eszközökre. A több mint ötezer négyzetméteres területen étterem, panzió, tekepálya és borospincék is találhatók.

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Évek óta árulják Hódmezővásárhelyen az egykor népszerű Rózsa Rendezvénycsárdát, amely a Kutasi út 69. szám alatt található. A létesítmény hosszú éveken át adott otthont lakodalmaknak, családi összejöveteleknek, üzleti rendezvényeknek és más zártkörű eseményeknek. A nevét nem a híres betyárról vagy a virágról, hanem alapítójáról, Rózsa Róbertről és családjáról kapta- írta a Délmagyar.

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Az egykor forgalmas rendezvényhelyszín azonban az utóbbi időben már nem működött a régi formájában: hosszabb ideje nem tartottak benne lakodalmakat és más rendezvényeket sem. Az épület környékét időközben a növényzet is benőtte, miközben az ingatlan értékesítése sem bizonyult egyszerűnek. A hirdetési adatok szerint a tulajdonos korábban 420 millió forintért kínálta az ingatlant, a jelenleg elérhető hirdetésben pedig 325 millió forintos irányár szerepel.

Nem csak egy rendezvénytermet kapna a város

A több mint 5000 négyzetméteres ingatlan egy komplett rendezvény- és vendéglátó-együttest foglal magában. A főépületben több száz fő befogadására alkalmas dísz- és táncterem, valamint étterem található, a működéshez szükséges konyhával, raktárakkal, előkészítő- és szociális helyiségekkel.

A komplexumhoz egy tízszobás panzió is tartozik, saját fürdőszobás vendégszobákkal: öt kétágyas és öt négyágyas szobát alakítottak ki. Emellett tekepálya és egy külön, 60 fő befogadására alkalmas vendégtér is része az együttesnek. Az ingatlanhoz parkolók, húsz garázs, két, egyenként 60 négyzetméteres borospince, valamint egy 30 méteres szín is tartozik. Vagyis nem pusztán egy vendéglátóhelyről, hanem többféle közösségi és rendezvénycélra is alkalmas épületegyüttesről van szó.

175 millió forintot szánna rá az önkormányzat

A vásárlás ügye Hódmezővásárhely október végi közgyűlésén került napirendre, ahol a város 2026-os költségvetésének módosításáról is tárgyaltak. Kurucz Roland, a közigazgatási iroda vezetője a nyilvános ülésen ismertette: a Kutasi út 69. szám alatti ingatlanra és az ott található eszközökre 175 millió forintot, az odavezető utak megvásárlására pedig további 8,5 millió forintot különítenének el - 

A szükséges fedezetet az önkormányzati ingatlanok értékesítéséből származó bevételekből, valamint egy korábban ipari telek visszavásárlására elkülönített összeg átcsoportosításából biztosítanák. Utóbbi ügyben az eladó jelezte, hogy mégsem kívánja értékesíteni a telket az önkormányzatnak. A teljes tervezett kiadás így 183,5 millió forint lenne. A közgyűlésen a konkrét adásvételi feltételekről zárt ülésen tárgyaltak, a nyilvánosság előtt ezek részletei nem hangzottak el.

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Kulturális és közösségi célokra használnák

Az már a nyilvános tájékoztatásból is kiderült, hogy az önkormányzat nem feltétlenül a korábbi vendéglátóipari funkcióban gondolkodik. Márki-Zay Péter polgármester a Délmagyarországnak elmondta: kulturális és közösségi célokra keresnek megfelelő ingatlant, a rendezvénycsárdát pedig többféle célra is hasznosítanák.

A polgármester szerint a közgyűlés felhatalmazta az önkormányzatot arra, hogy az elfogadott feltételekkel megvásárolhassa az épületegyüttest. A tulajdonossal azonban még tárgyalniuk kell. A város konkrét hasznosítási elképzeléseit egyelőre nem hozzák nyilvánosságra, mivel azok a zárt ülésen hangzottak el.

 
Címlapkép: Getty Images
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