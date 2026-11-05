Elértük a lélektani határt, falnak ment Budapest: nagyon komoly fordulat előtt a magyar ingatlanárak

A családi házak dominálják a vidéki ingatlanpiacot, a prémium kategóriában pedig a Balaton környéke és a nagyvárosi lokációk is kiemelt szerepet kapnak. Az OTP Ingatlanpont 2026 harmadik negyedéves tapasztalatai szerint a vásárlók egyre tudatosabban választanak: a vételár mellett az ingatlan állapota, mérete, elhelyezkedése és finanszírozhatósága is meghatározó szempont.

Jelentős különbségek rajzolódnak ki a hazai lakóingatlan-piac egyes térségei és ingatlantípusai között. Az OTP Ingatlanpont 2026 harmadik negyedévére vonatkozó adatai alapján Budapesten az V. kerületben 150,2 millió forint volt az értékesített ingatlanok átlagos tranzakciós értéke, míg a XIX. kerületben ugyanez a mutató 42,8 millió forintot tett ki.

Vidéken eközben a családi házak meghatározó szerepe figyelhető meg: Dél-Dunántúlon az értékesítések közel 90 százaléka ehhez az ingatlantípushoz kapcsolódott. A régióvezetői tapasztalatok szerint a megfizethetőség, a jó műszaki állapot és a reális árazás valamennyi térségben felértékelődött.

Budapesten elérte a vásárlók tűréshatárát az ingatlanárak emelkedése

A fővárosi lakáspiacot továbbra sem lehet egységes árszinttel jellemezni. A harmadik negyedévben a budapesti kerületekben értékesített ingatlanok átlagos eladási ára 73,7 millió forint volt. A legmagasabb átlagos tranzakciós értéket az V. kerületben regisztrálták, 150,2 millió forinttal. Ezt a XXII. kerület 119 millió, a II. kerület 88 millió, valamint a XII. kerület 87 millió forintos átlagára követte.

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A fővárosi árszintek közötti különbségeket jól érzékelteti, hogy a legalacsonyabb átlagos tranzakciós érték a XIX. kerületben alakult ki, 42,8 millió forinttal. A XVII., a XXI. és a VII. kerületben szintén 50–51 millió forint körüli átlagos eladási ár volt jellemző.

A magas árszintek mellett a kereslet mérséklődése is jelzi, hogy a budapesti lakáspiac egyfajta plafonhoz érkezett. A harmadik negyedévben az értékesítések száma közel 17 százalékkal csökkent az előző negyedévhez képest. Az adatok megerősítik a korábbi elemzéseinkben is jelzett tendenciát: a budapesti ingatlanpiac az elmúlt időszak drágulása következtében túlfeszítetté vált, és az árak egyre több vásárló számára elérik a megfizethetőség határát. A kereslet már kevésbé képes követni az árszintek alakulását, ami hosszabb értékesítési időben és visszafogottabb tranzakciószámban is megmutatkozik.

A budapesti piacon egyre inkább az ingatlan konkrét adottságai és az ár-érték arány határozzák meg az értékesíthetőséget. A 40–70 millió forintos ársávban elsősorban a kisebb, jó állapotú, finanszírozható lakások iránt mutatkozik érdeklődés, míg Budán a családok számára megfelelő, nagyobb értékű, jó elosztású ingatlanok is megtartják vonzerejüket. A vásárlók ma már sokkal alaposabban összehasonlítják a lehetőségeket, ezért az elhelyezkedés, a műszaki állapot és a vételár összhangja különösen fontossá vált

– foglalja össze a fővárosi tapasztalatokat Varga Dezső, az OTP Ingatlanpont budapesti régióvezetője.

A budapesti agglomerációban szintén fontos szempont a megfizethetőség és az életminőség közötti egyensúly. A nagyobb lakótér, a kert és a családi házas életforma továbbra is vonzó alternatíva, a vásárlók azonban egyre alaposabban mérlegelik az ingázás költségeit, az infrastruktúrát és a fenntartási kiadásokat is.

A Balatonnál a prémium ingatlanok, vidéken a megfizethető családi házak keresettek

A Dunántúl ingatlanpiaca sokszínű kínálatot mutat: a prémium balatoni fejlesztésektől a kisebb értékű vidéki családi házakig többféle vásárlói igény jelenik meg.

„Észak-Dunántúlon egyszerre van jelen a megfizethetőbb, praktikus lakóingatlanok iránti kereslet és a prémium kategória. A felújított panellakások továbbra is vonzó alternatívát jelentenek, hiszen kiszámíthatóbb műszaki állapotot és fenntartási költségeket kínálnak. A Balatonfüred és Veszprém környéki fejlesztések ugyanakkor azt mutatják, hogy a különleges lokációjú, magas minőségű ingatlanok számára is van célzott vásárlói réteg” – mondja Komádi Csaba, az OTP Ingatlanpont észak-dunántúli régióvezetője.

Dél-Dunántúlon ezzel szemben a megfizethetőbb ingatlanok iránti kereslet kap hangsúlyt, miközben a prémium kategóriában is megjelennek jelentős értékű tranzakciók.

„A dél-dunántúli piacon a családi házak kiemelkedő szerepet töltenek be, az értékesítések közel 90 százaléka ehhez az ingatlantípushoz kapcsolódott. A vásárlók jelentős része a megfizethetőbb, kisebb értékű otthonokat keresi, különösen a 10 millió forint alatti családi házak iránt mutatkozik érdeklődés. Ugyanakkor a jó állapotú, megfelelő adottságú ingatlanok a magasabb árszegmensben is megtalálják a vevőiket” – emeli ki Markó Ildikó, az OTP Ingatlanpont dél-dunántúli régióvezetője.

Keleten a családi házak adják az adásvételek háromnegyedét

Északkelet-Magyarországon és a Dél-Alföldön egyaránt a családi házak dominálják az értékesítéseket: mindkét térségben az adásvételek 74 százaléka kapcsolódott ehhez az ingatlantípushoz. Az értékesített családi házak átlagos alapterülete 95 négyzetméter volt, ami jól mutatja a vidéki lakóingatlan-kínálat sajátosságait.

„Északkelet-Magyarországon a családi házak meghatározó szerepe mellett a városi ingatlanok iránt is stabil érdeklődés mutatkozik, különösen a 40–60 millió forintos ársávban. A vásárlók számára egyre fontosabb, hogy az ingatlan vételára mellett a műszaki állapot és a várható korszerűsítési költségek is tervezhetők legyenek. A jó adottságú, reálisan árazott ingatlanok ezért továbbra is fontos szerepet töltenek be a piacon” – ad helyzetképet Farsang Sándor, az OTP Ingatlanpont északkelet-magyarországi régióvezetője.

A Dél-Alföldön a családi házak mellett az eladói és vevői oldal alkalmazkodása is meghatározó tapasztalat volt. A negyedév során javult a megbízáskötések hatékonysága, és a kivitelezők részéről is nyitottabbá vált az együttműködés az ingatlanközvetítői hálózatokkal.

„Dél-Alföldön a vásárlók egyre céltudatosabban keresnek, és a döntéseikben a megfizethetőség mellett az ingatlan állapota és fenntarthatósága is fontos szerepet kap. A családi házak meghatározó súlya mellett a megfelelően árazott, jó adottságú ingatlanok jelentik a legfontosabb lehetőséget. Az eladói oldalon is egyre inkább érzékelhető, hogy a tulajdonosok nyitottabbak a piaci visszajelzésekre és az árelvárásaik felülvizsgálatára” – foglalja össze a tapasztalatokat Piros Szilvia, az OTP Ingatlanpont dél-alföldi régióvezetője.

A reális árazás és a finanszírozhatóság döntheti el az értékesítés sikerét

A harmadik negyedév tapasztalatai alapján a lakóingatlan-piacon egyre nagyobb jelentősége van a lokális sajátosságoknak és az egyes ingatlankategóriák közötti különbségeknek. A fővárosi kerületek eltérő árszintje, a vidéki családi házak dominanciája és a balatoni prémium fejlesztések egyaránt azt mutatják, hogy a vásárlói igények sokszínűek.

A tanácsadók szerint az ingatlan kiválasztásakor a vételár, a műszaki állapot, a lokáció és a finanszírozási lehetőségek együttes mérlegelése segítheti a megalapozott döntést. Az ingatlanközvetítési és pénzügyi tanácsadás összehangolása pedig abban támogathatja az ügyfeleket, hogy az élethelyzetükhöz és lehetőségeikhez leginkább illeszkedő otthont találják meg - zárul a cég közleménye.