Béna kacsa lesz a következő 2 évben Donald Trump? Politikai patthelyzet rázhatja meg az Egyesült Államokat

Egy friss elemzés szerint a republikánusok több tényező kedvező együttállása esetén mégis megőrizhetik többségüket mindkét házban.
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Hónapokig tartó kampány és dollármilliárdok elköltése után elérkezett az amerikai félidős választások napja. Bár a legfrissebb közvélemény-kutatások a demokraták előnyét mutatják, a felmérések korábban sem bizonyultak mindig megbízhatónak. A választás kimenetelét alapvetően három lehetséges forgatókönyv határozhatja meg, így születhet egy elsöprő demokrata győzelem, egy megosztott kongresszust eredményező szoros küzdelem, de akár a republikánus többség váratlan megtartása is
A félidős választások hagyományosan az ellenzékben lévő pártnak kedveznek, amit most tovább erősíthet Donald Trump elnök alacsony népszerűsége, a fogyasztói árakat felhajtó iráni háború, valamint az olyan megosztó intézkedések, mint a szigorú bevándorláspolitika vagy az adatközpontok építésének támogatása. Az első forgatókönyv szerint ezek a tényezők elsöprő demokrata győzelmet hoznak. Ebben az esetben a párt nemcsak visszaszerzi a többséget a képviselőházban, hanem jóval túl is szárnyalja a szükséges 218 mandátumot, és még a biztosnak hitt konzervatív körzetekből is elhódít néhányat - írja a BBC
Egy ilyen mértékű előretörés a szenátusban is demokrata többséget eredményezne, amihez a billegő államok megnyerése mellett olyan, hagyományosan konzervatív fellegvárakban is győzniük kellene, mint Texas vagy Kansas. Ez a kimenetel akkor valósulhat meg, ha a demokraták magas részvételre bírják saját táborukat, maguk mellé állítják a függetleneket, és visszafordítják Trump 2024-es térnyerését a spanyol ajkúak, illetve a fiatal férfiak körében.
A biztos szenátusi többséggel az alaszkai jogi viták sem osztanának vagy szoroznának, ahol korábban a bíróság elutasította a Trump-adminisztráció keresetét amiatt, hogy két Dan Sullivan nevű jelölt is szerepel a szavazólapon. Ennek a forgatókönyvnek a korai jele lenne, ha a demokraták megtartanák a célzott floridai képviselőházi helyeket, republikánus körzeteket nyernének Észak-Karolinában, Michiganben, New Yorkban, Virginiában és Kentuckyban, vagy ha elhódítanák a dél-karolinai szenátori széket.
A második forgatókönyv alapján a közvélemény-kutatások csak részben bizonyulnak pontosnak, és a korai szavazáson tapasztalt magas demokrata részvételt a választás napján erős republikánus mozgósítás ellensúlyozza. Ebben az esetben a demokraták csak szűk többséget szereznének a képviselőházban, így a pártvezetésnek folyamatosan egyezkednie kellene a balszárnyhoz és a centrumhoz tartozó képviselőkkel a törvények elfogadásához.
A szenátusban eközben csak egy-két helyet – például a szinte biztosra vett Észak-Karolinát – tudnának átfordítani. Ebben a helyzetben előfordulhat, hogy nem tudják legyőzni Susan Collins republikánus szenátort Maine-ben, a baloldali Abdul El-Sayed elveszíti a demokraták michigani helyét, vagy az alaszkai névazonossági botrány miatt elbukik Mary Peltola demokrata jelölt. Ez a felállás megosztott kongresszust és politikai patthelyzetet eredményezne, aminek előjele lehet, ha Florida stabilan republikánus marad, a demokraták pedig csak olyan államokban szereznek új képviselőházi helyeket, mint Virginia és Pennsylvania.
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A harmadik forgatókönyv szerint a felmérések ismét alulmérik Trump támogatottságát, és a republikánusok a kongresszus mindkét házában megőrzik a többséget. Ehhez a vártnál jóval magasabb republikánus részvételre lenne szükség, valamint arra, hogy a Trump politikájából látszólag kiábrándult független és spanyol ajkú szavazók végül mégis a kormánypárt mellé álljanak. Ebben az esetben a képviselőházi többség sorsa akár napokig is elhúzódhat a kaliforniai levélszavazatok lassú megszámlálása miatt, de a republikánusok végül szűk többséget szerezhetnek, részben a texasi, floridai és észak-karolinai választókerületek számukra kedvező átrajzolásának köszönhetően.
A republikánusok emellett megnyerhetik az összes konzervatív állambeli szenátusi versenyt, és elhódíthatják a demokratáktól Michigant is. Egy ilyen győzelemre már az első eredményekből következtetni lehet, ha Ashley Moody floridai és Jon Husted ohiói szenátor simán újrázik, a republikánusok megtartják képviselőházi helyeiket Pennsylvaniában és Virginiában, továbbá demokrata körzeteket fordítanak át Észak-Karolinában, Ohióban és Floridában. Ha ez a forgatókönyv valósul meg, Donald Trump szerda reggel megújított választói felhatalmazást hirdethet, és a republikánus kongresszus támogatásával folytathatja eddigi bel- és külpolitikáját.
Címlapkép: Official White House Photo by Daniel Torok
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