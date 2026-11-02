Súlyos hírszerzési riasztást kaptak a lengyelek: elképesztő fenyegetés miatt erősítik az orosz határszakaszt

A lengyel hatóságok nagyszabású, megelőző biztonsági műveletet indítottak az oroszországi Kalinyingrádi terület határán, miután a hírszerzési információk szabotázsakciók és esetleges fegyveres behatolások veszélyére figyelmeztettek. Az összehangolt akcióban a rendőrség, a hadsereg, a határőrség és a titkosszolgálatok is részt vesznek - írta meg az RBK.

A rendkívüli intézkedéseket az általános biztonsági helyzet romlása, az orosz hibrid fenyegetések, valamint a keleti titkosszolgálatok fokozott aktivitása indokolta. A múlt héten befutott katonai és szövetséges hírszerzési jelentések szerint nem zárható ki, hogy fegyveres csoportok kísérelnek meg behatolni Lengyelország területére, illetve szabotázsakciókat hajtanak végre a határ mentén.

A védelem megerősítése elsősorban a Varmia-Mazúriai és a Podlasiei vajdaságot érinti. A művelet irányítására az Országos Rendőr-főkapitányságon különleges törzset hoztak létre Marek Boroń rendőrfőkapitány vezetésével.

A határ menti térségekbe az ország más részeiből is jelentős rendőri erőket, köztük terrorelhárító egységeket vezényeltek át. A főkapitány határozottan cáfolta azokat a feltételezéseket, amelyek szerint a csapatmozgásoknak bármi közük lenne a lengyel alkotmánybíróság körüli belpolitikai válsághoz.

Az elmúlt időszakban több, Oroszországhoz köthető gyanús incidenst is regisztráltak az országban. Świdnica városában például elfogtak egy 55 éves orosz állampolgárt, aki a gyanú szerint külföldi hírszerzőknek gyűjtött információkat, miközben vasúti létesítményeket és szerelvényeket fotózott. Az amerikai Háborúkutató Intézet (ISW) elemzése is egybecseng a lengyel lépésekkel, a szervezet ugyanis korábban arra figyelmeztetett, hogy a most kezdődő téli időszakban Moszkva fokozhatja a lengyelországi vasúti és logisztikai infrastruktúra, valamint az Ukrajnába tartó nyugati segélyszállítmányok útvonalai elleni felforgató tevékenységét.