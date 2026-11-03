Bár a legfrissebb közvélemény-kutatások a demokraták előnyét mutatják, a felmérések korábban sem bizonyultak mindig megbízhatónak.
Mekkora az esélye, hogy Trump óriási pofonba szalad a félidős választásokon? Így látják az esélyeket a Polymarketen
Több mint 1,48 milliárd dollárnyi tétet tettek fel a keddi amerikai félidős választásokra, ami az eddigi legnagyobb próbatételt jelenti az olyan predikciós piacok számára, mint a Kalshi és a Polymarket. A platformoknak most fokozódó felügyelet mellett kell bizonyítaniuk, mennyire képesek megbízhatóan előre jelezni a politikai versenyek kimenetelét.
Ezek az oldalak 2024-ben tettek szert komoly hírnévre, amikor a hagyományos közvélemény-kutatásoknak ellentmondva előre jelezték Donald Trump elnökválasztási győzelmét, azóta pedig a média és a befektetők körében is globális figyelmet vívtak ki maguknak. A BetInt elemzőcég által összesített hétfői adatok alapján a piacok jelenleg 95 százalékos esélyt adnak arra, hogy a demokraták megszerzik a képviselőházi többséget, a szenátus elhódítását pedig 76 százalékra teszik.
Bár a platformok magas találati aránnyal büszkélkednek, az amerikai előválasztások és a brazil elnökválasztás során elkövetett komoly tévedéseik megmutatták, hogy ők sem tévedhetetlenek. Elemzők szerint az iparág hírneve jelentős csorbát szenvedhet, ha a félidős választások tényleges eredményei élesen eltérnek majd a fogadási esélyektől - írja a Reuters.
A legnagyobb szereplőkre amiatt is komoly nyomás nehezedik, hogy kiszűrjék a visszaéléseket, miután több jelölt is a saját választási szereplésére fogadott. Emellett az Anti-Corruption Data Collective (ACDC) nevű washingtoni nonprofit szervezet kutatása kimutatta, hogy a politikai fogadási piacokat már viszonylag kis összegekkel is befolyásolni lehet. A Polymarket és a Kalshi ugyanakkor állítja, hogy szigorítottak az ellenőrzéseken, és képesek megakadályozni a manipulációt. A Kalshi például eltiltja a politikusokat és a kampánystábok tagjait a politikai fogadásoktól, a cégek szerint pedig a piacok gyorsan korrigálnak, ha egy-egy nagyobb tét elmozdítja az árakat.
A felhasználók "igen" vagy "nem" opciós szerződéseket vásárolhatnak és adhatnak el a legkülönbözőbb választási kimenetelekre. Az ACDC adatai szerint a Kalshi hétfőig 1,33 milliárd dolláros forgalmat bonyolított le a félidős választásokhoz kötődő fogadásokon, míg a Polymarket kongresszusi piacain mintegy 145 millió dollárnyi tétet helyeztek el. Eddig több mint 28 ezer különböző piacot nyitottak meg a választásokra, ám a forgalom túlnyomó része néhány kiemelt összecsapásra – köztük a texasi, a michigani, a maine-i és a dél-karolinai szenátusi versenyre – összpontosul.
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A tudományos kutatások, köztük a Vanderbilt Egyetem 2025-ös tanulmánya, amely közel 2500 piacot elemzett a 2024-es választások idején, általánosságban azt találták, hogy ezek a rendszerek nagy tömegben jól kalibráltak. Ez azt jelenti, hogy egy adott valószínűséggel árazott esemény nagyjából olyan gyakorisággal következik be a valóságban, mint amilyen esélyt a piac ad neki. Joshua Clinton, a kutatást vezető politológiaprofesszor azonban rámutatott arra, hogy az általános pontosságot nehéz ebből megítélni, mivel a legtöbb választási verseny nem szoros, egyetlen konkrét piac esetében pedig lehetetlen előre tudni, mennyire pontos az árazás.
Harry Crane, a Rutgers Egyetem statisztikaprofesszora, valamint az ACDC adatai szerint a befektetett tőke nagy részét a profitorientált, felkészült kereskedők egy szűk csoportja mozgatja. Ők a közvélemény-kutatásokat és más adatokat felhasználva segítenek korrigálni az árakat, ám még a legtapasztaltabb szereplők is tévedhetnek. A Kalshi és a Polymarket árazása például mindössze 20 százalékos esélyt adott arra, hogy Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök legyőzi jobboldali kihívóját, Flávio Bolsonarót, ami a múlt hónapban mégis megtörtént. Clinton szerint ezt az okozhatta, hogy a profi kereskedők túlkompenzálták azt a kockázatot, miszerint a felmérések gyakran alulmérik a jobboldali jelöltek támogatottságát. A platformok szóvivői ezzel szemben úgy érvelnek, hogy a 20 százalékos esélyű események is rendszeresen bekövetkeznek a valóságban, a politikai meglepetések pedig nem számítanak kivételnek.
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