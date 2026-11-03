Mekkora az esélye, hogy Trump óriási pofonba szalad a félidős választásokon? Így látják az esélyeket a Polymarketen

Több mint 1,48 milliárd dollárnyi tétet tettek fel a keddi amerikai félidős választásokra, ami az eddigi legnagyobb próbatételt jelenti az olyan predikciós piacok számára, mint a Kalshi és a Polymarket. A platformoknak most fokozódó felügyelet mellett kell bizonyítaniuk, mennyire képesek megbízhatóan előre jelezni a politikai versenyek kimenetelét.

Ezek az oldalak 2024-ben tettek szert komoly hírnévre, amikor a hagyományos közvélemény-kutatásoknak ellentmondva előre jelezték Donald Trump elnökválasztási győzelmét, azóta pedig a média és a befektetők körében is globális figyelmet vívtak ki maguknak. A BetInt elemzőcég által összesített hétfői adatok alapján a piacok jelenleg 95 százalékos esélyt adnak arra, hogy a demokraták megszerzik a képviselőházi többséget, a szenátus elhódítását pedig 76 százalékra teszik.

Bár a platformok magas találati aránnyal büszkélkednek, az amerikai előválasztások és a brazil elnökválasztás során elkövetett komoly tévedéseik megmutatták, hogy ők sem tévedhetetlenek. Elemzők szerint az iparág hírneve jelentős csorbát szenvedhet, ha a félidős választások tényleges eredményei élesen eltérnek majd a fogadási esélyektől - írja a Reuters.

A legnagyobb szereplőkre amiatt is komoly nyomás nehezedik, hogy kiszűrjék a visszaéléseket, miután több jelölt is a saját választási szereplésére fogadott. Emellett az Anti-Corruption Data Collective (ACDC) nevű washingtoni nonprofit szervezet kutatása kimutatta, hogy a politikai fogadási piacokat már viszonylag kis összegekkel is befolyásolni lehet. A Polymarket és a Kalshi ugyanakkor állítja, hogy szigorítottak az ellenőrzéseken, és képesek megakadályozni a manipulációt. A Kalshi például eltiltja a politikusokat és a kampánystábok tagjait a politikai fogadásoktól, a cégek szerint pedig a piacok gyorsan korrigálnak, ha egy-egy nagyobb tét elmozdítja az árakat.

A felhasználók "igen" vagy "nem" opciós szerződéseket vásárolhatnak és adhatnak el a legkülönbözőbb választási kimenetelekre. Az ACDC adatai szerint a Kalshi hétfőig 1,33 milliárd dolláros forgalmat bonyolított le a félidős választásokhoz kötődő fogadásokon, míg a Polymarket kongresszusi piacain mintegy 145 millió dollárnyi tétet helyeztek el. Eddig több mint 28 ezer különböző piacot nyitottak meg a választásokra, ám a forgalom túlnyomó része néhány kiemelt összecsapásra – köztük a texasi, a michigani, a maine-i és a dél-karolinai szenátusi versenyre – összpontosul.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A tudományos kutatások, köztük a Vanderbilt Egyetem 2025-ös tanulmánya, amely közel 2500 piacot elemzett a 2024-es választások idején, általánosságban azt találták, hogy ezek a rendszerek nagy tömegben jól kalibráltak. Ez azt jelenti, hogy egy adott valószínűséggel árazott esemény nagyjából olyan gyakorisággal következik be a valóságban, mint amilyen esélyt a piac ad neki. Joshua Clinton, a kutatást vezető politológiaprofesszor azonban rámutatott arra, hogy az általános pontosságot nehéz ebből megítélni, mivel a legtöbb választási verseny nem szoros, egyetlen konkrét piac esetében pedig lehetetlen előre tudni, mennyire pontos az árazás.

Harry Crane, a Rutgers Egyetem statisztikaprofesszora, valamint az ACDC adatai szerint a befektetett tőke nagy részét a profitorientált, felkészült kereskedők egy szűk csoportja mozgatja. Ők a közvélemény-kutatásokat és más adatokat felhasználva segítenek korrigálni az árakat, ám még a legtapasztaltabb szereplők is tévedhetnek. A Kalshi és a Polymarket árazása például mindössze 20 százalékos esélyt adott arra, hogy Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök legyőzi jobboldali kihívóját, Flávio Bolsonarót, ami a múlt hónapban mégis megtörtént. Clinton szerint ezt az okozhatta, hogy a profi kereskedők túlkompenzálták azt a kockázatot, miszerint a felmérések gyakran alulmérik a jobboldali jelöltek támogatottságát. A platformok szóvivői ezzel szemben úgy érvelnek, hogy a 20 százalékos esélyű események is rendszeresen bekövetkeznek a valóságban, a politikai meglepetések pedig nem számítanak kivételnek.