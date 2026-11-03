2026. november 3. kedd Győző
8 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
háromoldalú egyeztetés ukrajna amerika oroszország
Világ

Rendkívüli áttörés a háborúban: a Közel-Keleten ül egy asztalhoz Oroszország és Ukrajna

Pénzcentrum
2026. november 3. 07:33 2 perc

Béketárgyalásokat tartanak Oroszország és Ukrajna között november 10-én és 11-én Abu-Dzabiban, amerikai közvetítéssel. A találkozót Steve Witkoff amerikai elnöki megbízott jelentette be, miután Moszkva október végén jelezte, hogy kész ismét tárgyalóasztalhoz ülni.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

November 10-én és 11-én Abu-Dzabiban találkoznak az orosz és az ukrán delegációk, hogy amerikai közvetítéssel folytassanak béketárgyalásokat. A hírt Steve Witkoff amerikai elnöki megbízott jelentette be hétfőn. Oroszország október végén már jelezte, hogy kész újra tárgyalni, miután az év eleje óta megrekedtek a békefolyamatok.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A legutóbbi háromoldalú egyeztetésre február közepén került sor Genfben, ahol az orosz, az ukrán és az amerikai delegáció képviselői ültek egy asztalhoz. A találkozó azonban nem hozott áttörést, mivel mindkét háborús fél ragaszkodott a saját feltételeihez.

Kapcsolódó cikkeink:

Witkoff az X közösségi oldalon azt írta, hogy az abu-dzabi megbeszélések középpontjában a háború utáni biztonsági intézkedések, a feszültség csökkentése, a humanitárius erőfeszítések és a békéhez vezető további lépések állnak majd.

Az amerikai tárgyalók emellett a héten Brüsszelbe is ellátogatnak, ahol Franciaország, Németország, az Egyesült Királyság, az Európai Unió és a NATO képviselőivel egyeztetnek. A megbeszélések egyik fontos témája az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák kérdése lesz.
Címlapkép: Getty Images
#egyesült államok #ukrajna #oroszország #világ #tárgyalás #háború #orosz-ukrán háború #béke #egyesült arab emírségek #diplomácia #béketárgyalás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:33
09:15
09:02
08:55
08:44
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 2. 17:34 Hatalmas fordulat a tőzsdéken: váratlan hír rázta meg a piacokat, szakad az olaj, kilőtt a Telekom
november 2. 13:35 Kilőtt a forint: lélektani szint alá került az euró, a dollár is megroggyant
november 2. 10:45 Vége lehet az olcsó utazásnak: kétszámjegyű áremelésre készül a fapados óriás
október 30. 19:04 Megroppantak a techóriások: brutális eladási hullám söpört végig a tőzsdéken
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. november 3.
Kossuth Lajos kalapját is ő készítette el újra: elárulta az egyik utolsó kalapkészítő mester, mennyit keresnek ma és kik rendelnek még kézzel varrt kalapot
2026. november 2.
Sorsdöntő választás jön az Egyesült Államokban: Donald Trump jövője a tét, a hatását Magyarország is megérezheti
2026. november 2.
Durva különbség a magyar munkaerőpiacon: ezért nagyon nem mindegy, hány évesen keresel állást
2026. november 2.
Drámai drágulás és lakáshiány gyűrűzött be a szomszédba is: kilátástalan helyzetben az életkezdő fiatalok
2026. november 2.
Rejtélyes ugrás a magyar gazdaságban: 30 százalékkal nőtt a gépimport – egyetlen cég állhat mögötte?
NAPTÁR
Tovább
2026. november 3. kedd
Győző
45. hét
November 3.
A magyar tudomány napja
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Úton az új sorkatonai szolgálat január 1-től: több tízezer magyart érinthet, és nem csak a fiatalokat
2
4 napja
Közbelép az európai nagyhatalom: egyértelművé tették, vétózni fognak Orbán Viktor ENSZ-főtitkári jelölése esetén
3
4 napja
Automatikus állampolgárságot kaphatnak az Ausztriában élő magyarok: az osztrák államfő is támogatná az “Ein Pass, der passt”
4
5 napja
Visszatér a kötelező sorkatonaság? 2032-től általános hadkötelezettséget vezetnének be
5
2 hete
Putyin merész tervvel állt elő a háború lezárását illetően: váratlan irányt vehetnek a béketárgyalások
PÉNZÜGYI KISOKOS
Konvertibilitás
Korlátlan átválthatóságot jelent. Teljes konvertibilitás esetén a korlátlan átválthatóság kiterjed mind a deviza-belföldiekre, mind pedig a deviza-külföldiekre a folyó és a fizetési műveletek terén.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 3. 08:04
Új tiltótábla jöhet a magyar utakon: itt vannak a tervezett KRESZ-változás részletei, ekkor élesedne a rollerszigor
Pénzcentrum  |  2026. november 3. 07:01
Állj, ki ne húzd! Sok hobbikertész elköveti ezt a végzetes hibát: íme a trükk, amivel jövőre is terem a paprika
Agrárszektor  |  2026. november 3. 08:17
Hidegzuhany: tömegesen utasítják el a magyar gazdák pályázatait