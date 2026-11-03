Rendkívüli áttörés a háborúban: a Közel-Keleten ül egy asztalhoz Oroszország és Ukrajna

Béketárgyalásokat tartanak Oroszország és Ukrajna között november 10-én és 11-én Abu-Dzabiban, amerikai közvetítéssel. A találkozót Steve Witkoff amerikai elnöki megbízott jelentette be, miután Moszkva október végén jelezte, hogy kész ismét tárgyalóasztalhoz ülni.

November 10-én és 11-én Abu-Dzabiban találkoznak az orosz és az ukrán delegációk, hogy amerikai közvetítéssel folytassanak béketárgyalásokat. A hírt Steve Witkoff amerikai elnöki megbízott jelentette be hétfőn. Oroszország október végén már jelezte, hogy kész újra tárgyalni, miután az év eleje óta megrekedtek a békefolyamatok.

A legutóbbi háromoldalú egyeztetésre február közepén került sor Genfben, ahol az orosz, az ukrán és az amerikai delegáció képviselői ültek egy asztalhoz. A találkozó azonban nem hozott áttörést, mivel mindkét háborús fél ragaszkodott a saját feltételeihez.

Witkoff az X közösségi oldalon azt írta, hogy az abu-dzabi megbeszélések középpontjában a háború utáni biztonsági intézkedések, a feszültség csökkentése, a humanitárius erőfeszítések és a békéhez vezető további lépések állnak majd.

Az amerikai tárgyalók emellett a héten Brüsszelbe is ellátogatnak, ahol Franciaország, Németország, az Egyesült Királyság, az Európai Unió és a NATO képviselőivel egyeztetnek. A megbeszélések egyik fontos témája az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák kérdése lesz.