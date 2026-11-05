Veszélyes inváziós növény terjedésére figyelmeztet az Ipoly Erdő: sokan díszfának nézik, pedig komoly gondot okoz a bálványfa – így ismerd fel

Sokan kedvelik, mert gyorsan nő, jól mutat a kertben, és első ránézésre akár még jó választásnak is tűnhet. A mirigyes bálványfa azonban egyáltalán nem ártalmatlan díszfa: agresszíven terjedő inváziós faj, amely az őshonos növényvilágot is veszélyezteti. Az Ipoly Erdő Zrt. most arra figyelmeztetett, hogy a Börzsönyben és a Cserhátban is egyre több helyen jelenik meg, és a visszaszorítása sem egyszerű feladat.

Az Ipoly Erdő Zrt. közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a mirigyes bálványfa veszélyeire. A szakemberek szerint a fa széllel terjedő magjai könnyen eljuthatnak a kertekből a környező erdőkbe, ahol azután gyorsan megtelepedhetnek. A Börzsönyben és a Cserhátban is egyre több helyen találkoznak vele.

A bálványfát gyakran összetévesztik az ecetfával, vagyis az ecetszömörcével, pedig két különböző növényről van szó. A mirigyes bálványfa (Ailanthus altissima) eredetileg Ázsiából származik, Magyarországra a 19. században került be. Azóta országszerte elterjedt, és a természetközeli élőhelyeken is komoly problémát jelent.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ ismertetője szerint akár 20-25 méter magasra is megnőhet. Levelei összetettek, a növény pedig jellegzetes, kellemetlen szagot áraszthat. Az ecetfától többek között a termése alapján lehet megkülönböztetni: az ecetszömörce ágainak végén sötétvörös, szőrös terméscsomók fejlődnek.

Így különböztetheted meg az ecetfától a bálványfát A két fafajt első pillantásra könnyű összetéveszteni, hiszen mindkettőnek hosszú, sok apró levélkéből álló levelei vannak. Van azonban néhány árulkodó különbség, amelyet a kerttulajdonosok is könnyen észrevehetnek.



A bálványfa leveleinek széle jellemzően sima, a levélkék tövénél viszont apró, fogszerű mirigyek láthatók. Ha megdörzsöljük a leveleit, kellemetlen, sokak szerint az avas mogyoróvajra emlékeztető szagot árasztanak. Az ecetfa levélkéi ezzel szemben szőrösek, szélük fűrészes, termése pedig jellegzetes, sötétvörös, bársonyos fürtökben fejlődik.



A termés talán a leglátványosabb különbség: míg az ecetfán tömött, piros termésbugák jelennek meg, addig a bálványfa szárnyas, barnás terméseket hoz, amelyek nagy fürtökben lógnak az ágakon.

Kivágják, mégis újra kihajt: ezért nehéz megszabadulni tőle

A bálványfa egyik legnagyobb problémája, hogy rendkívül nehéz véglegesen visszaszorítani. Ha egyszerűen kivágják, a gyökérzetéből intenzív sarjadzás indulhat meg, így a korábbinál akár több új hajtás is megjelenhet a területen. A magjai széllel nagy távolságokra juthatnak, ezért a terjedését is nehéz megállítani. A növény ráadásul nemcsak a kertekben okozhat kellemetlenséget. Gyors növekedése és erőteljes terjedése miatt kiszoríthatja az őshonos növényfajokat, átalakítva ezzel az élőhelyek természetes növényzetét.

A mirigyes bálványfa az Európai Unió idegenhonos inváziós fajokat tartalmazó jegyzékén is szerepel. Magyarországon a természetben széles körben elterjedt fajként tartják számon, és az erdészeti szabályozás is korlátozza a telepítését.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A kerttulajdonosok is sokat tehetnek az erdők védelméért

Az Ipoly Erdő Zrt. munkatársai folyamatosan figyelik az általuk kezelt erdőterületeket, és dolgoznak a bálványfa visszaszorításán. A társaság arra kéri a lakosságot, hogy ne ültessenek ilyen fát a kertjükbe, hanem válasszanak inkább a helyi adottságokhoz illő, őshonos növényeket.

A szakemberek figyelmeztetése azért is fontos, mert az inváziós fajok terjedésének megakadályozása nem kizárólag az erdőgazdálkodók feladata. Ha egy kertből kivaduló növény a közeli természetes élőhelyeken is megtelepszik, a későbbi visszaszorítása már jóval nagyobb munkát és szakértelmet igényelhet.