Kibertámadás érte az Európai Bizottságot, az incidens során feltehetően személyes adatok kerültek veszélybe, a munkatársak továbbá nem tudták rögzíteni a fizetésekre és a szabadságokra vonatkozó adataikat - közölte a Politico Playbook, a brüsszeli hírportál reggeli hírlevele csütörtökön.

Az Európai Bizottság úgy véli, hogy a támadás nagy részét sikerült megfékezni, de a kár teljes mértéke egyelőre ismeretlen - nyilatkozta a hírportálnak az eset részleteit ismerő uniós tisztségviselő. Noha rendszerek fokozatosan újra elérhetővé válhatnak, a válaszok megtalálása azonban több időt vesz igénybe - mondta. Az ügy érzékenységére hivatkozva névtelenséget kérő tisztségviselő közölte azt is, hogy az uniós intézmények kiberbiztonsági felügyeleti szerve, a CERT-EU a hónap elején észlelte nemzetközi hekkereknek az ARTEX nevű, nyilvánosan elérhető, mesterséges intelligencián alapuló eszközzel végzett aktivitását. Elővigyázatosságból számos alkalmazást átmenetileg lekapcsoltak, a legtöbbhöz azóta már helyreállt a hozzáférés - tájékoztatott.

A Sysper - az uniós bizottság HR-platformja, melyet fizetési jegyzékek, szabadságigénylések és munkaidő-nyilvántartások kezelésére használnak -, valamint a MyPMO egészségügyi költségtérítési rendszer a hét elején újra működésbe állt, noha a Sysper szerdán rövid időre ismét összeomlott. Kedden a fordítói szolgáltatások is érintettek voltak. A tisztségviselő elmondta: annak magyarázata, hogy az Európai Bizottság csak egyes munkatársakat tájékoztatott, az, hogy még nem tudni, kerültek-e illetéktelen kezekbe személyes adatok, és ha igen, milyen mennyiségben. Thomas Regnier a brüsszeli testület illetékes szóvivője a hírportál kérdésére közölte: az Európai Bizottság megtette a szükséges lépéseket "egy észlelt kibertámadásra reagálva".

Az Európai Bizottság a szokásos eljárásnak megfelelően tájékoztatta az érintetteket. Az illetékesek még mindig annak kiderítésén dolgoznak, hogy a munkatársak adatai érintettek-e - tette hozzá. Egy kiszivárgott, a hírportál birtokába került belső e-mail szerint az Európai Bizottság már a hónap elején összehívta legmagasabb szintű belső válságkezelő szervét, a vállalati irányító testületet, hogy sürgős megbeszélést folytassanak a "folyamatban lévő kiberincidensekről".

A testület digitális szolgáltatásokért felelős részlege pedig fokozott biztonsági ellenőrzéseket rendelt el. A hírportál megjegyezte: az Európai Bizottságot ért hekkertámadás a legújabb eset azon jelentős, globális méretű kibertámadások vagy üzemzavarok sorában, amelyek az elmúlt napokban számos vállalatot érintettek, köztük a Microsoftot, nagy amerikai bankokat, az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökséget (NSA), továbbá olyan nagyforgalmú internetes oldalakat is célba vettek, mint az Air France, a BBC vagy a Zoom weboldalai.