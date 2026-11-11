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Tömeges bombariadó: több mint 300 iskolát kellett kiüríteni szerdán

Pénzcentrum
2026. november 11. 12:44 1 perc

Több mint háromszáz olaszországi iskolát kellett kiüríteni szerdán, miután az intézmények azonos tartalmú, bombafenyegetést tartalmazó e-mailt kaptak.

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Az olasz oktatási miniszter tájékoztatása szerint a tömeges evakuálást az tette szükségessé, hogy a fenyegető üzenetet egyszerre rengeteg oktatási intézménynek küldték el. A biztonsági riasztás egy olyan időszakban történt, amikor Európa-szerte egyre nagyobb aggodalmat keltenek a hibrid hadviseléshez köthető fenyegetések - írja a Reuters.

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A kontinensen az elmúlt időszakban számos hasonló, a mindennapi élet megzavarására irányuló incidens történt. A mostani iskolai bombariadók előtt a közelmúltban szupermarketek, véradóközpontok, a légi közlekedés, valamint különböző televíziótársaságok is célpontjává váltak az ehhez hasonló támadásoknak.

Múlt héten Európa-szerte több repülőgép is fenyegetést kapott, ami fennakadásokat okozott a légi közlekedésben, néhány héttel korábban pedig magyarországi iskolákat is érintettek hasonló bombariadók.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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