Az ukrán hadsereg egy új, orvosi evakuációra kifejlesztett drónt vetett be a frontvonalon. A Stargate nevű, nagy teherbírású eszköz olyan életveszélyes övezetekből is képes percek alatt kimenekíteni a sebesült katonákat, ahová a földi mentőegységek már nem tudnak biztonságosan bejutni - jelentette az euronews.

Jevhen, egy ukrán katona már két napja a frontvonalon rekedt, miután egy akna leszakította a lábfejét. Majdnem feladta a reményt, amikor a bajtársai közölték vele, hogy a levegőből érkezik a segítség. Az orosz invázió kezdete óta eltelt közel öt év alatt a drónok teljesen átalakították a hadviselést. A frontvonalak ma már több kilométer mély "halálzónákká" változtak, ahol a legkisebb mozgásra is azonnal robbanóanyaggal megrakott eszközök csapnak le. Emiatt a szárazföldi erők és a szanitécek számára szinte lehetetlenné vált a sebesültek kimentése.

Ezt a problémát hivatott orvosolni a Skyfall nevű ukrán gyártó által fejlesztett Stargate drón, amelynek darabja nagyjából 45 ezer euróba kerül. Az eszköz akár 105 kilométer/órás sebességgel is képes haladni, a hatótávolsága eléri a 30 kilométert, a teherbírása pedig a 150 kilogrammot. Jevhen mentése volt a szerkezet egyik első éles bevetése. A katonát egy repülő hordágyra fektették, amelyet egy fedéllel zártak le, ő pedig a fegyverét magához szorítva utazott a sötétben.

A szénszálas drónokat egy laboratóriumra emlékeztető titkos hangárban szerelik össze. Az evakuációs drón ötlete a CODE 9.2 nevű ukrán rohamdandár parancsnokától származott, a fejlesztést pedig a puszta harctéri szükséglet szülte. Korábban önjáró földi járművekkel próbálták kimenteni a sebesülteket, de azok mindössze 10 kilométer/órás sebességgel haladnak, nehezen küzdenek meg a folyókkal vagy az aknamezőkkel, ráadásul könnyű célpontot nyújtanak. A Skyfall célja, hogy 2026 végére már havi ezer darabot gyártsanak a Stargate-ből.

A mentődrón irányítása komoly pszichés terhet jelent a kezelők számára. Jevhen megmentője, a "KVN" hívójelű drónkezelő felidézte, hogy amint az embert szállító gép a levegőbe emelkedett, a parancsnoki központban azonnal néma csend lett. A felszállást kétszer is meg kellett szakítani az orosz csapásmérő drónok jelenléte miatt. Amikor harmadjára végre 100 méteres magasságba emelkedtek, az orosz elektronikai zavaróberendezések rövid időre megszakították a kapcsolatot a géppel. Ebben a feszült helyzetben a drón fedélzeti mesterséges intelligenciája vette át az irányítást, amíg a jel helyre nem állt. A teljes evakuáció mindössze 15 percet vett igénybe.

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A hadsereg egyelőre óvatos optimizmussal tekint az új technológiára. A tisztek szerint további harctéri tesztekre van szükség a rendszer pontos értékeléséhez, de a kezdeti eredmények kifejezetten ígéretesek. A kórházi ágyon lábadozó Jevhen most azon dolgozik, hogy meggyőzze az újdonságtól még tartó bajtársait arról, hogy a technológia életeket ment, és nincs mitől félniük.