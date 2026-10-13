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Ingyenes fürdőzés járhat a magyar nyugdíjasoknak: több termálfürdőben is ezreket spórolhatnak

HelloVidék
2026. október 13. 13:15

Van, ahol több ezer forintot spórolhatnak a nyugdíjasok egyetlen fürdőzéssel, Tiszacsegén pédául bizonyos feltételekkel még a belépőért sem kell fizetni. Megnéztük, milyen kedvezményes jegyekkel és bérletekkel várják az időseket a hajdú-bihari termálfürdőkben – és hol számít az is, ki melyik településen él.

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Nem mindenhol kell teljes árat fizetniük a nyugdíjasoknak, ha termálfürdőbe mennének: Hajdú-Biharban kedvezményes jegyek és bérletek közül választhatnak az idősek, a helyi lakosok pedig több fürdőben további árengedményt kaphatnak. 

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A nyugdíjasoknak ezért is érdemes indulás előtt megnézniük a fürdők aktuális árlistáját, mert a kedvezmények településenként eltérnek. Van, ahol külön nyugdíjasjegyet kínálnak, máshol a többalkalmas bérlettel lehet spórolni, és olyan fürdő is akad, ahol a helyi lakcím további kedvezményt jelent - írta a Haon.hu.

Tiszacsegén péntekenként ingyenes a belépés a helyi nyugdíjasoknak

A Tiszacsegei Termálstrand hivatalos tájékoztatása szerint az állandó tiszacsegei lakcímmel rendelkező nyugdíjasok péntekenként térítésmentesen használhatják a fürdőt. A kedvezmény tehát nem minden nyugdíjasnak jár, hanem a helyi lakosoknak.

A fürdő árlistája külön nyugdíjasjegyet és 5+1 alkalmas bérletet is feltüntet. Mivel a közzétett árak 2025. január 15-től érvényesek, az aktuális összegekről érdemes közvetlenül a fürdőnél érdeklődni. A szeptember 14-től érvényes téli nyitvatartás szerint a fürdő péntektől vasárnapig 10 és 20 óra között tart nyitva.

Hajdúszoboszlón 4800 forint a nyugdíjas gyógyfürdőjegy

A Hungarospa hivatalos árlistája szerint a hajdúszoboszlói gyógyfürdőben 2026. szeptember 1. és december 31. között a teljes árú belépő 5500 forint, a nyugdíjasjegy pedig 4800 forint. A délutáni belépővel még olcsóbban lehet fürdőzni: a nyugdíjasok számára ez 3900 forintba kerül.

Az árak a gyógyfürdőre vonatkoznak, ezért más szolgáltatások – például az élményfürdő vagy a strand – igénybevétele esetén külön árlistát kell megnézni.

Balmazújvárosban a lakcímkártya is számít

A Kamilla Gyógyfürdőben a nyugdíjasok, diákok és gyermekek külön kedvezményes jegykategóriába tartoznak. A közzétett árlista szerint a kombinált, egész napos belépő nyugdíjasoknak balmazújvárosi lakcímkártyával 1800, anélkül 2500 forint.

A délutáni, 16 óra utáni jegy ára a helyieknek 1400, a más településről érkezőknek 2000 forint. A rendszeresen fürdőzők 10+1 alkalmas bérletet is válthatnak: ennek ára nyugdíjasoknak helyi lakcímkártyával 18 ezer, anélkül 25 ezer forint.

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Hajdúböszörményben a bérlet is megérheti

A Bocskai Strand- és Gyógyfürdő 2026. július 1-jétől érvényes árlistájában a hétköznapi nyugdíjas napijegy 2500 forint, hétvégén és ünnepnapokon 2850 forint. A hajdúböszörményi lakosok ennél kedvezőbb áron válthatnak belépőt: a hétköznapi helyi nyugdíjasjegy 2000, a hétvégi 2300 forint.

A 10 alkalmas, nyugdíjasoknak szóló bérlet 22 650 forintba kerül. Ez azoknak lehet kedvezőbb megoldás, akik rendszeresen látogatják a fürdőt.

Püspökladányban és Kabán is olcsóbb a belépő a helyieknek

A püspökladányi Sárrét Kincse Gyógy- és Strandfürdőben a nyugdíjas napijegy 2300 forint, a püspökladányi lakosoknak 1600 forint. A délutáni, 16 óra után érvényes nyugdíjasjegy 1600, a helyieknek 1200 forint. Többféle bérlet is elérhető: a 10 alkalmas nyugdíjasbérlet ára 18 ezer, a helyieknek 13 200 forint.

Kabán a Városi Gyógyfürdő 2026. október 1. és december 31. közötti árlistája alapján a nyugdíjas napijegy a helyi lakosoknak 1300, a más településről érkezőknek 1600 forint. A 7 napos nyugdíjasbérlet 9500, illetve 11 300 forintba kerül.

Érdemes indulás előtt ellenőrizni az árakat

A hajdú-bihari fürdők példái jól mutatják, hogy a nyugdíjasoknak nemcsak a kedvezményes napijegyeket érdemes összehasonlítaniuk. A helyi lakcímkártya, a délutáni belépő vagy a többalkalmas bérlet is jelentős megtakarítást hozhat.

A jegyárak és a nyitvatartás változhatnak, ezért a fürdőzés megtervezése előtt célszerű az adott fürdő hivatalos oldalán ellenőrizni az aktuális feltételeket.
Címlapkép: Getty Images
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