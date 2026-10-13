A rugalmasabb nyugdíjkorhatár és a munkaerőpiacról való fokozatosabb kivezetés is hozzájárulhatna ahhoz, hogy az 50 év felettiek tovább maradjanak aktívak.
Ingyenes fürdőzés járhat a magyar nyugdíjasoknak: több termálfürdőben is ezreket spórolhatnak
Van, ahol több ezer forintot spórolhatnak a nyugdíjasok egyetlen fürdőzéssel, Tiszacsegén pédául bizonyos feltételekkel még a belépőért sem kell fizetni. Megnéztük, milyen kedvezményes jegyekkel és bérletekkel várják az időseket a hajdú-bihari termálfürdőkben – és hol számít az is, ki melyik településen él.
Nem mindenhol kell teljes árat fizetniük a nyugdíjasoknak, ha termálfürdőbe mennének: Hajdú-Biharban kedvezményes jegyek és bérletek közül választhatnak az idősek, a helyi lakosok pedig több fürdőben további árengedményt kaphatnak.
A nyugdíjasoknak ezért is érdemes indulás előtt megnézniük a fürdők aktuális árlistáját, mert a kedvezmények településenként eltérnek. Van, ahol külön nyugdíjasjegyet kínálnak, máshol a többalkalmas bérlettel lehet spórolni, és olyan fürdő is akad, ahol a helyi lakcím további kedvezményt jelent - írta a Haon.hu.
Tiszacsegén péntekenként ingyenes a belépés a helyi nyugdíjasoknak
A Tiszacsegei Termálstrand hivatalos tájékoztatása szerint az állandó tiszacsegei lakcímmel rendelkező nyugdíjasok péntekenként térítésmentesen használhatják a fürdőt. A kedvezmény tehát nem minden nyugdíjasnak jár, hanem a helyi lakosoknak.
A fürdő árlistája külön nyugdíjasjegyet és 5+1 alkalmas bérletet is feltüntet. Mivel a közzétett árak 2025. január 15-től érvényesek, az aktuális összegekről érdemes közvetlenül a fürdőnél érdeklődni. A szeptember 14-től érvényes téli nyitvatartás szerint a fürdő péntektől vasárnapig 10 és 20 óra között tart nyitva.
Hajdúszoboszlón 4800 forint a nyugdíjas gyógyfürdőjegy
A Hungarospa hivatalos árlistája szerint a hajdúszoboszlói gyógyfürdőben 2026. szeptember 1. és december 31. között a teljes árú belépő 5500 forint, a nyugdíjasjegy pedig 4800 forint. A délutáni belépővel még olcsóbban lehet fürdőzni: a nyugdíjasok számára ez 3900 forintba kerül.
Az árak a gyógyfürdőre vonatkoznak, ezért más szolgáltatások – például az élményfürdő vagy a strand – igénybevétele esetén külön árlistát kell megnézni.
Balmazújvárosban a lakcímkártya is számít
A Kamilla Gyógyfürdőben a nyugdíjasok, diákok és gyermekek külön kedvezményes jegykategóriába tartoznak. A közzétett árlista szerint a kombinált, egész napos belépő nyugdíjasoknak balmazújvárosi lakcímkártyával 1800, anélkül 2500 forint.
A délutáni, 16 óra utáni jegy ára a helyieknek 1400, a más településről érkezőknek 2000 forint. A rendszeresen fürdőzők 10+1 alkalmas bérletet is válthatnak: ennek ára nyugdíjasoknak helyi lakcímkártyával 18 ezer, anélkül 25 ezer forint.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Hajdúböszörményben a bérlet is megérheti
A Bocskai Strand- és Gyógyfürdő 2026. július 1-jétől érvényes árlistájában a hétköznapi nyugdíjas napijegy 2500 forint, hétvégén és ünnepnapokon 2850 forint. A hajdúböszörményi lakosok ennél kedvezőbb áron válthatnak belépőt: a hétköznapi helyi nyugdíjasjegy 2000, a hétvégi 2300 forint.
A 10 alkalmas, nyugdíjasoknak szóló bérlet 22 650 forintba kerül. Ez azoknak lehet kedvezőbb megoldás, akik rendszeresen látogatják a fürdőt.
Püspökladányban és Kabán is olcsóbb a belépő a helyieknek
A püspökladányi Sárrét Kincse Gyógy- és Strandfürdőben a nyugdíjas napijegy 2300 forint, a püspökladányi lakosoknak 1600 forint. A délutáni, 16 óra után érvényes nyugdíjasjegy 1600, a helyieknek 1200 forint. Többféle bérlet is elérhető: a 10 alkalmas nyugdíjasbérlet ára 18 ezer, a helyieknek 13 200 forint.
Kabán a Városi Gyógyfürdő 2026. október 1. és december 31. közötti árlistája alapján a nyugdíjas napijegy a helyi lakosoknak 1300, a más településről érkezőknek 1600 forint. A 7 napos nyugdíjasbérlet 9500, illetve 11 300 forintba kerül.
Érdemes indulás előtt ellenőrizni az árakat
A hajdú-bihari fürdők példái jól mutatják, hogy a nyugdíjasoknak nemcsak a kedvezményes napijegyeket érdemes összehasonlítaniuk. A helyi lakcímkártya, a délutáni belépő vagy a többalkalmas bérlet is jelentős megtakarítást hozhat.
A jegyárak és a nyitvatartás változhatnak, ezért a fürdőzés megtervezése előtt célszerű az adott fürdő hivatalos oldalán ellenőrizni az aktuális feltételeket.
Szőlő metszése ősszel, szaporítás vesszőről és új szőlő ültetése ősszel: így alapozd meg most a jövő évi bőséges termést
A szőlő őszi szőlőgondozásánál a metszés, a vesszőről történő szaporítás és az új tőkék ültetése is meghatározó lehet a következő szezonban.
Ásót ragadtak Szombathelyen: egy makacs inváziós növényt próbálnak visszaszorítani a Gyöngyös partján.
Most jött a hír, egy ideig nem látogatható az alsópetényi Prónay-kilátó, mely a Börzsöny környékének egyik kedvelt kirándulóhelye.
Rühesség ütötte fel a fejét egy Heves megyei idősotthonban: megszólalt az igazgató, egy embert elkülönítettek
Az intézmény vezetése és az egészségügyi szakemberek már megkezdték az érintettek kezelését.
Ősszel sem áll le a haltelepítés a Balatonnál: október elején több kikötőben is pontyok kerültek a tóba, a következő hetekben pedig további szállítmányok érkezhetnek.
Közel 140 millió forinttal károsíthatta meg ügyfeleit a zalai vállalkozó: 14 család maradt félbe hagyott építkezéssel Zalában.
Nem egyszerűen korábban érkezett meg az ősz a Börzsönybe: már a nyár közepén látványosan száradni kezdtek a fák lombjai.
Akár állami kisajátításokkal is megállítanák a Balaton még megmaradt természetes partszakaszainak beépítését.
Megvan, miért őrizte a nagyi a régi vaslábast: a szuper szaftos rakott krumpli és brassói káposzta titka
Mindjárt elmondjuk, miért is jó például egy szaftos, nagyi féle rakott krumplit vagy egy erdélyies, savanyú káposztás rakottast épp lyen öntöttvas edényben készíteni.
Ősszel Kőszegen valahogy minden adott egy jó kis kiruccanáshoz. Sült gesztenye illata, macskaköves utcák, erdők és hegyek, a vár körül pedig egy egész hétvégére beindul...
Mintha óriási karmok nyúlnának ki a Duna medréből: különleges, több tízmillió éves földtani képződmények váltak láthatóvá a folyó rendkívül alacsony vízállásánál.
Holdbéli táj, kopár tómeder és alig csordogáló patak: lesújtó videó került fel a TikTokra a Lázbérci-víztározóról.
Használt autó áráért saját borospincéd is lehet a világhírű borvidéken: van, amihez borkápolna is jár
Egy több száz éves pincejárat, egy borkápolnával felszerelt szőlőfeldolgozó, sőt, egy egész vendéglátóhely is gazdát cserélhet Tokaj-Hegyalján.
Hamarosan bezárhat a kőszegi dm drogéria, a hír pedig máris megmozgatta a helyieket. A Pogányi úti üzlet megmaradásáért online petíció indult.
Ebben az aszályos, hihetetlenül száraz őszben is akadnak kincsek a kiszáradt erdőszéleken: már messziről világítanak a tűzpiros bogyók. Apropó, ismeritek a galagonyát?
Közeledik a Simon-Júdás-napi vásár: Sárvár 2026-ban is várja a látogatókat, itt a részletes program és minden más tudnivaló
Október 23–24-én ismét megtelik Sárvár belvárosa árusokkal, vendéglátósokkal és vásározókkal a Simon Júdás napi vásáron.
Ha az ősz egyik hétvégéjén még beiktatnátok egy balatoni kiruccanást, Tihany októberben is tartogat jó programokat.
Elképesztő pofátlanság a Balatonnál: alig egy hete nyílt meg az új látványosság, máris ellopták a lényeget
Alig egy hete nyílt meg Fonyód új családi attrakciója, máris akadt, aki szépen ellopta belőle a lényeget. A Fonyódi Meseösvény kincsesládájából eltűnt a lakattal lezárt...
-
Bosszant, sokba kerül, mégsem intézed el? Mondd el, te mit halogatsz
Friss olvasói felmérésünkben arra vagyunk kíváncsiak, mi tart vissza a váltástól/változtatástól. A kérdőív kitöltése 5 perc. Köszönjük a segítséged!
-
A digitalizáció térnyerése a csomagküldésben: már több mint 700 ezren használják a GLS alkalmazását (x)
Egyre többen intézik már Magyarországon a csomagfeladást és a csomagátvételt teljesen digitálisan. A cég szerint a felhasználók egyre nagyobb arányban választják az önkiszolgáló online megoldásokat.
-
Te kire voksolsz? Már tart a Lidl Érték.Lánc közönségszavazása! (x)
Gyermekek támogatása, esélyteremtés, közösségépítés, egészségmegőrzés vagy éppen környezetvédelem: harminc különleges civil kezdeményezés jutott be a Lidl Magyarország Érték.Lánc Programjának döntőjébe.