Aki még nyári abroncsokon közlekedik, annak érdemes mielőbb időpontot kérnie a gumiszervizbe.
Ismét lecsaptak az ukránok az oroszok kulcsfontosságú hídjára: nagy lehet a kár
Újabb ukrán dróntámadás érte a Krími hidat csütörtökre virradó éjjel, emiatt az átkelőn a teljes forgalmat, beleértve a vasúti közlekedést is, ideiglenesen le kellett állítani. A hatóságok közlése szerint személyi sérülés nem történt
Az incidenst Szergej Akszjonov, az elcsatolt Krím félsziget vezetője is megerősítette, kiemelve, hogy az illetékes szolgálatok már a helyszínen dolgoznak. Egyelőre nem adtak hivatalos tájékoztatást arról, hogy az orosz szárazföldet a félszigettel összekötő híd pontosan milyen mértékben károsodott. Az orosz közlekedési minisztérium közlése szerint a szakemberek jelenleg is mérik fel a károkat, a régióban pedig csütörtök reggel drónriadót rendeltek el.- írta a Portfolio.
A héten nem ez volt az első ilyen eset, ugyanis az ukrán hadsereg hétfőre és keddre virradóra is csapást mért az átkelőre. A korábbi támadások megrongálták a szerkezetet, és lerombolták a közúti híd egyik ívét. Bár a vasúti forgalmat kedd este sikerült újraindítani, a szerelvények biztonsági okokból csak jelentős sebességkorlátozással, legfeljebb 30 kilométer/órás sebességgel haladhattak át a sérült szakaszon.
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