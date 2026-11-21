A megnövekedett áramigény, a szűkülő hagyományos erőművi kapacitások és a szélsőséges időjárás komoly kihívásokat okozhatnak.
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 21.)
Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. november 21., szombat.
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Országos középtávú előrejelzés
2026.11.22: Hajnaltól felhőzet képződik az ország fölött, illetve délnyugat felől elkezd megnövekedni, megvastagodni a felhőtakaró, így délutánra már mindenütt beborul az ég. A nap első felében elvétve, délutántól viszont nyugat felől egyre többfelé várható eső, délen kiadós mennyiség eshet. Az északi határvidéken a legkisebb a csapadék esélye. A déli, délkeleti szél északira, északkeletire fordul, és estétől megélénkül, egyre többfelé meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2, +4 fok között alakul, de északkeleten néhol ennél hidegebb is lehet. A csúcsérték 3, 10 fok között valószínű.
2026.11.23: Északnyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, így a képződő gomolyfelhők mellett általában több órára kisüt a nap. Éjszaka még sokfelé várható csapadék, zömmel eső, viszont elsősorban a hegyekben, mielőtt szűnne a csapadék átmenetileg havas esőbe, havazásba is válthat a halmazállapot. Reggelre a délkeleti országrészt is elhagyja a csapadékzóna, többnyire szárazra fordul az idő, ezt követően már inkább csak északkeleten fordulhat elő néhol hózápor. Az északi, északkeleti szél nagy területen megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2, +4, a legmagasabb nappali hőmérséklet 4, 9 fok között valószínű.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
A levegőminőség kedvezően alakul. (2026.11.21. szombat éjfélig)
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Az időjárás szombaton a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Az idegrendszer ingerlékenysége gyakran csökken ilyen időjárási helyzetekben, ezért a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. (2026.11.21)
Akciók
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