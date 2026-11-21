Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. november 21., szombat.

Névnap

Olivér

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 373.89 Ft

CHF: 406.09 Ft

GBP: 446.01 Ft

USD: 340.97 Ft



Befektetés, tőzsde

Eurojackpot A sorsolás dátuma: 2026. november 20.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 47. héten emelkedő számsorrendben a következők:

15, 28, 29, 34, 35

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2-ös találat: 0 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2-es találat: 3 db

4+1-es találat: 18 db

4-es találat: 16 db

3+2-as találat: 35 db

3+1-as találat: 596 db

2+2-es találat: 596 db

3-as találat: 1105 db

1+2-es találat: 3441 db

2+1-es találat: 10416 db



OTP: 38470 Ft

MOL: 4550 Ft

RICHTER: 13290 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.11.22: Hajnaltól felhőzet képződik az ország fölött, illetve délnyugat felől elkezd megnövekedni, megvastagodni a felhőtakaró, így délutánra már mindenütt beborul az ég. A nap első felében elvétve, délutántól viszont nyugat felől egyre többfelé várható eső, délen kiadós mennyiség eshet. Az északi határvidéken a legkisebb a csapadék esélye. A déli, délkeleti szél északira, északkeletire fordul, és estétől megélénkül, egyre többfelé meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2, +4 fok között alakul, de északkeleten néhol ennél hidegebb is lehet. A csúcsérték 3, 10 fok között valószínű.

2026.11.23: Északnyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, így a képződő gomolyfelhők mellett általában több órára kisüt a nap. Éjszaka még sokfelé várható csapadék, zömmel eső, viszont elsősorban a hegyekben, mielőtt szűnne a csapadék átmenetileg havas esőbe, havazásba is válthat a halmazállapot. Reggelre a délkeleti országrészt is elhagyja a csapadékzóna, többnyire szárazra fordul az idő, ezt követően már inkább csak északkeleten fordulhat elő néhol hózápor. Az északi, északkeleti szél nagy területen megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2, +4, a legmagasabb nappali hőmérséklet 4, 9 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség kedvezően alakul. (2026.11.21. szombat éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárás szombaton a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Az idegrendszer ingerlékenysége gyakran csökken ilyen időjárási helyzetekben, ezért a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. (2026.11.21)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!