Megkezdődött Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök találkozója a dél-kínai Sencsenben, ahol az APEC csúcstalálkozóját rendezik. A két vezető az orosz–kínai kapcsolatokról, az ukrajnai háborúról és az Egyesült Államokhoz fűződő viszonyukról is tárgyalhat. A diplomáciai esemény csütörtökön újabb szintre léphet, amikor Donald Trump amerikai elnök is csatlakozik hozzájuk. Ez lesz az első alkalom, hogy a három nagyhatalom vezetője egyszerre ül tárgyalóasztalhoz, írja a BBC.

Fontos diplomáciai találkozó kezdődött Kínában: Vlagyimir Putyin orosz elnök és Hszi Csin-ping kínai államfő már megkezdte a tárgyalásokat Sencsenben, ahol az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozóját rendezik. A kínai elnök régi barátjaként köszöntötte Putyint, és külön kiemelte, hogy ez már az ötvenedik személyes találkozójuk. Hszi szerint az orosz–kínai kapcsolatok nagyobb stabilitást és kiszámíthatóságot hozhatnak a jelenlegi, zűrzavaros világba.

A két vezető várhatóan az ukrajnai háborúról, a gazdasági és energetikai együttműködésről, valamint az Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokról is egyeztet. Putyin a találkozón az orosz–kínai külpolitikai együttműködés stabilitását hangsúlyozta, és egy igazságosabb, többpólusú világrend kialakításának fontosságáról beszélt. Az orosz elnök az APEC üzleti csúcstalálkozóján a nyugati szankciókat is bírálta, kijelentve, hogy azok kudarcot vallottak, Oroszország pedig méltósággal vészelte át az intézkedéseket.

A szerdai kétoldalú egyeztetést csütörtökön egy rendkívüli jelentőségű háromoldalú csúcstalálkozó követi, amelyen Donald Trump amerikai elnök is részt vesz. A Wall Street Journal értesülései szerint a találkozót Putyin kezdeményezte, elsősorban azzal a céllal, hogy tárgyalásos úton próbáljon véget vetni az Ukrajna elleni háborúnak. A Chatham House Oroszországgal és Eurázsiával foglalkozó szakértője, Timothy Ash szerint az orosz elnök azt szeretné elérni, hogy a csúcstalálkozó az 1945-ös jaltai konferenciához hasonló jelentőségűnek tűnjön. A szakértő úgy véli, Putyin abban reménykedik, hogy Hszi és Trump Ukrajna, valamint Európa kizárásával dönthet majd az ország jövőjéről.

Ukrajnában ugyanakkor komoly aggodalmakat kelt a háromoldalú találkozó lehetősége. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint egy ilyen egyeztetés csak arra bátorítaná Putyint, hogy folytassa a háborút. Peking a világbéke megőrzését nevezte a tárgyalások egyik céljának, amerikai tisztviselők szerint azonban Trump várhatóan nem hozza szóba Oroszország Ukrajna elleni háborúját. Az amerikai elnök szerdán a Fülöp-szigetekről érkezik Kínába, ahol az APEC-találkozó keretében többek között az indiai, az ausztrál és a japán miniszterelnökkel is egyeztetett.

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Címlapi kép: Alekszandr Rjumin, MTI/MTVA