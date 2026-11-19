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Új front nyílt az ukrajnai háborúban: itt történnek most az igazán fontos dolgok - nagyon áldatlan állapotok vannak
A föld alá szorult a háború egy része az ukrajnai Harkiv megyében, ahol az ukrán és az orosz csapatok immár hét hónapja egy régi szovjet gázvezetékben harcolnak egymással. Mivel a frontvonal felett állandóan cirkáló drónok szinte lehetetlenné teszik a felszíni előrenyomulást, a mindössze egyméteres átmérőjű csőrendszer vált a biztonságos közlekedés és az összecsapások új színterévé. Az ukrán erők az elmúlt hónapokban tizenöt kilométert foglaltak vissza ebben a szűk, sötét és veszélyes alagútban - tudósított a BBC.
A felszíni hadműveletek a drónok, a tüzérségi lövedékek és a siklóbombák miatt szinte kivitelezhetetlenné váltak, így az ukrán katonai tervezők szerint a föld alatti harc maradt az egyetlen járható út. Bár a vezetékben áporodott a levegő, állandó a gázszag, és a szűk hely miatt csak kúszva lehet haladni, a cső mégis védelmet nyújt a légitámadások ellen. A harcok súlypontja természetesen továbbra is a felszínen van, ezért a szemben álló felek lángvágóval nyílásokat vágnak a vastag acélfalba, hogy ezeken a kijáratokon keresztül törjenek a felszínre, vagy húzódjanak vissza a biztonságot jelentő mélybe.
A vezetéket először az oroszok használták fel még 2025 szeptemberében, hogy ezen keresztül szivárogjanak be a közeli Kupjanszk városába. Az orosz hadsereg korábban, 2024-ben Avdijivka ostrománál, majd 2025-ben a kurszki régió visszafoglalásakor is bevetette már ezt a taktikát. Az ukránoknak azonban sikerült megfordítaniuk a helyzetet a kupjanszki szakaszon. A csőben ma már egy kifejezetten erre a célra épített elektromos kocsival szállítják a katonákat és az utánpótlást, amelyet a helyiek csak "kupjanszki metrónak" hívnak. A cső egyes szakaszain kialakított, épphogy állómagasságú föld alatti fedezékekben pedig lőszert tárolnak, és innen irányítják a csapatmozgásokat.
Az ukrán Nemzeti Gárda 13. "Hartyija" dandárja áprilisban indította el a szláv alvilág istenéről elnevezett Velesz hadműveletet a csőrendszer megtisztítására. Az előrenyomulás rendkívül lassú és veszélyes volt, mivel a katonáknak törmeléket, vizet, valamint az oroszok által épített, gyakran aláaknázott vagy holttestekkel megerősített barikádokat kellett eltakarítaniuk. A szűk térben a tűzharc is életveszélyes a fémfalról kiszámíthatatlanul visszapattanó lövedékek miatt, ráadásul a manőverezésre sincs lehetőség, az ellenséggel csak szemtől szemben lehet megküzdeni. Az ukrán közlés szerint a művelet során több mint száz orosz katonát öltek meg, és harmincat ejtettek foglyul.
A fizikai és pszichológiai megterhelés hatalmas. A katonák nagy része folyamatosan térdel, ami komoly horzsolásokat okoz, a bezártság és a levegőtlenség miatt pedig többen pánikrohamot kaptak. A parancsnokuk korábban bányászként dolgozott, így a tapasztalatai sokat segítettek az egység felkészítésében. A megfogyatkozott ukrán sorokat külföldi önkéntesek, köztük a 23. rohamzászlóaljban szolgáló több száz kolumbiai harcos egészítette ki. Egyikük beszámolója szerint harminc napjukba telt, mire mindössze ötszáz métert tudtak megtisztítani a csőből.
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A harc a vezetékért még nem ért véget, az oroszok ugyanis szintén megerősített állásokat építettek ki a cső belsejében, és folyamatosan próbálnak az ukrán vonalak mögé kerülni. Az ukrán katonai tervezők szerint a jövőben egyre gyakoribbak lesznek az ilyen összecsapások, mivel a szovjet időkben kiépített, Európába tartó kőolaj-, földgáz- és ammóniavezetékek sűrűn behálózzák egész Ukrajnát. A hét hónap alatt visszafoglalt tizenöt kilométeres szakaszt Volodimir Zelenszkij elnök is komoly sikerként értékelte, amely javította a csapatok morálját, és hozzájárult az elvesztett területek visszaszerzéséhez.
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