Bár szövetségesei biztosra veszik az indulását, úgy vélik, a végleges bejelentéssel még hónapokat várhat.
Történelmi fordulat Amerikában: Trump pártja elveszítette a kongresszust, a demokratáké lett a hatalom
Mary Peltola demokrata jelölt nyerte az alaszkai szenátusi választást, ezzel az utolsó nyitott szenátusi verseny is lezárult az amerikai félidős választásokon. Győzelme különösen nagy jelentőségű, hiszen Alaszka korábban stabil republikánus fellegvárnak számított. A demokraták így már kilenc olyan szenátusi mandátumot szereztek meg, amely korábban a republikánusoké volt. A párt a következő két évben 56 székkel rendelkezik majd a százfős szenátusban, írja a BBC.
Újabb fontos győzelmet arattak a demokraták az amerikai félidős választásokon: Mary Peltola nyerte az alaszkai szenátusi versenyt, amivel a párt megszerezte a többséget a felsőházban. Alaszka korábban stabil republikánus fellegvárnak számított, ám más, hasonló államokhoz hasonlóan itt is megerősödtek a demokraták.
Peltola győzelmét több politikai vita is megelőzte. A félidős választások előtt a republikánusok jogi eljárásokkal fenyegették a demokrata jelöltet, mert azt gyanították, hogy ő vett rá egy Dan Sullivan nevű embert arra, hogy induljon egy másik, republikánus Dan Sullivan ellen. Peltola tagadta, hogy tudomása lett volna az akcióról. Az állami bíróságok végül úgy döntöttek, hogy a második Daniel J. Sullivan is szerepelhet a szavazólapon, a választási tisztviselők pedig egyértelműen megkülönböztették a két jelöltet.
Alaszkában a többi államnál jóval később hirdettek eredményt. A november 3-i választás után két teljes hétre volt szükség ahhoz, hogy összesítsék a szavazatokat, mivel a hatalmas és távoli területen a voksok összegyűjtése és megszámlálása komoly logisztikai kihívást jelentett.
A yup’ik származású Peltola győzelmével Alaszka első őslakos szenátora lehet. Emellett az ország első női őslakos szenátorainak egyikévé válhat, Peggy Flanagannel, Minnesota demokrata párti alkormányzójával együtt, akit szintén most választottak meg az állam megüresedett szenátori székébe.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A demokrata győzelem politikai jelentősége is komoly: a párt az idei félidős választásokon már a kilencedik olyan szenátusi mandátumot szerezte meg, amely korábban republikánus kézen volt. Így a következő két évben, Donald Trump elnökségének utolsó két évében 56 székkel rendelkeznek majd a százfős szenátusban. Peltola győzelmével az utolsó nyitott szenátusi verseny is lezárult, a képviselőházi választásokon azonban még hét választókerületben nem született végleges eredmény.
Ukrajna jövőjéről is tárgyaltak Brüsszelben: a háború lezárása és a kárpátaljai magyarok helyzete is szóba került
Szíria stabilizációjáról, az orosz–ukrán háború lezárásáról, az Európát érő hibrid fenyegetések elleni fellépésről és az újabb szankciókról tárgyaltak az EU külügyminiszterei.
Szövetségesei szerint a félidős választási vereség nem rendítette meg érdemben az alelnök pozícióját.
Rekordvagyonuk ellenére rettegésben élnek az orosz oligarchák: a háttérben már a Puytin utáni korszakra készülnek
A 2022-es ukrajnai invázió kezdete óta a Kreml a jutalmazás és büntetés könyörtelen rendszerével tartja kordában az üzleti világot.
Elindult a fegyverkezés a régióban: brutális összeget mozgósít Magyarország szomszédja katonai célokra
A hadsereg felszerelésére és korszerűsítésére 1,07 milliárd eurót (mintegy 390 milliárd forintot) különítenének el, 57 százalékkal többet, mint az idén.
Történelmi csúcsra készül Putyin, Hszi Csin-Ping és Trump: egy kulcsfontosságú téma teljesen kimarad a tárgyalásokból
November 19-én történelmi jelentőségű csúcstalálkozón ül tárgyalóasztalhoz Hszi Csinping kínai, Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök a kínai Sencsenben.
Újabb támadási kísérlet után lépett az Egyesült Államok: jelentős flottát összpontosítanak a konfliktuszónában
Megérkezett a Közel-Keletre a USS Theodore Roosevelt, így tavasz óta először ismét három amerikai repülőgép-hordozó állomásozhat egyszerre a térségben.
Tallinn tájékoztatta Finnországot, Lettországot és Litvániát szándékáról, hogy december elejétől lezárja a határátkelőket.
Nem semmi, amiért a csehek több százezren tüntetnek most: ők fizetnék tovább a havidíjat, nem akarják, hogy az állam átvállalja
A legnagyobb prágai téren, a Letnán a médiajelentések szerint vasárnap mintegy 350-400 ezer ember tiltakozott a kormány tervei és politikája ellen.
A bajor rendőrség tájékoztatása szerint három elkövető hajtott járművel az üzletbe a kora reggeli órákban.
Hackerek törték fel a posta egyik leányvállalatát: milliónyi cím szivárgott ki, rengeteg cég kaphat ilyen levelet Franciaországban
A beszámoló szerint a francia posta egyik leányvállalata, a Maileva rendszereit szeptember közepén törték fel.
Nem csitul az európai tüntetések hulláma: utcára vonult a Gen Z Berlinben, országokon átívelő megmozdulások jöhetnek
A tüntetők egyebek mellett az iskolák állapota, az esetleges sorkötelezettség visszaállítása, valamint a felsőoktatási és szociális kiadások csökkentése ellen tiltakoztak.
Vasárnap életbe lépett a magántulajdonú drónok birtoklására és tárolására vonatkozó tilalom: a szabályszegőkre pénzbírság és a drón elkobzása várhat Pekingben
A tulajdonosok vasárnapig értékesíthették drónjaikat kijelölt átvételi pontokon vagy online, illetve elszállíthatták őket a fővárosból.
Tragikus síbaleset az osztrák Alpokban: lavina sodorta el a síelőt, erre figyelmeztetnek a szakemberek
A tragikus eset 2026. november 14-én, szombat délben következett be Tirol egyik legnépszerűbb síterepén, a Daunferner területén.
Sikeresen visszatért a Földre a Starship űrhajó: már nincs messze az újabb Holdra szállás és a marsi expedíció
A Starship mintegy 22 és fél órát töltött az űrben, ezalatt 14 alkalommal kerülte meg a Földet, és 26 Starlink-műholdat állított pályára.
Moszkva abban bízik, hogy a háromoldalú találkozó kedvezően hat majd a nemzetközi helyzetre.
Párizsban késő délutánig nem történt súlyosabb incidens, de országszerte 121 tüntetőt igazoltattak.
Porszem került Elon Musk cégének gépezetébe: felrobbant a gyorsítórakéta, mégis történelmi bravúrra készülnek
A misszió kezdete után hét órával a SpaceX közölte, hogy a Starship és a hőpajzs jó állapotban van, és az űrhajó folytatja a keringést a...
Több mint ezer elszabadult szarvasmarha okoz károkat és akadályozza a közlekedést: válsághelyzet kihirdetését kérte Kriva Palanka polgármestere
A válsághelyzet kihirdetésére azért van szükség, mert a helyi hatóságok nem rendelkeznek elegendő eszközzel és kapacitással az állatok befogásához és elhelyezéséhez.
-
A pénz, a stressz vagy a félelem tart vissza? Megnéztük, kik miért halogatnak
Az egyes élethelyzetek felől vizsgáltuk meg, hogy kiderüljön, hol milyen akadályokkal lehet találkozni.
-
A bögrék kora lejárt? Így újulhat meg a céges karácsony (x)
Céges ajándék, aminek mindenki a maga módján örülhet.