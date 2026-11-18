Mary Peltola demokrata jelölt nyerte az alaszkai szenátusi választást, ezzel az utolsó nyitott szenátusi verseny is lezárult az amerikai félidős választásokon. Győzelme különösen nagy jelentőségű, hiszen Alaszka korábban stabil republikánus fellegvárnak számított. A demokraták így már kilenc olyan szenátusi mandátumot szereztek meg, amely korábban a republikánusoké volt. A párt a következő két évben 56 székkel rendelkezik majd a százfős szenátusban, írja a BBC.

Újabb fontos győzelmet arattak a demokraták az amerikai félidős választásokon: Mary Peltola nyerte az alaszkai szenátusi versenyt, amivel a párt megszerezte a többséget a felsőházban. Alaszka korábban stabil republikánus fellegvárnak számított, ám más, hasonló államokhoz hasonlóan itt is megerősödtek a demokraták.

Peltola győzelmét több politikai vita is megelőzte. A félidős választások előtt a republikánusok jogi eljárásokkal fenyegették a demokrata jelöltet, mert azt gyanították, hogy ő vett rá egy Dan Sullivan nevű embert arra, hogy induljon egy másik, republikánus Dan Sullivan ellen. Peltola tagadta, hogy tudomása lett volna az akcióról. Az állami bíróságok végül úgy döntöttek, hogy a második Daniel J. Sullivan is szerepelhet a szavazólapon, a választási tisztviselők pedig egyértelműen megkülönböztették a két jelöltet.

Alaszkában a többi államnál jóval később hirdettek eredményt. A november 3-i választás után két teljes hétre volt szükség ahhoz, hogy összesítsék a szavazatokat, mivel a hatalmas és távoli területen a voksok összegyűjtése és megszámlálása komoly logisztikai kihívást jelentett.

A yup’ik származású Peltola győzelmével Alaszka első őslakos szenátora lehet. Emellett az ország első női őslakos szenátorainak egyikévé válhat, Peggy Flanagannel, Minnesota demokrata párti alkormányzójával együtt, akit szintén most választottak meg az állam megüresedett szenátori székébe.

A demokrata győzelem politikai jelentősége is komoly: a párt az idei félidős választásokon már a kilencedik olyan szenátusi mandátumot szerezte meg, amely korábban republikánus kézen volt. Így a következő két évben, Donald Trump elnökségének utolsó két évében 56 székkel rendelkeznek majd a százfős szenátusban. Peltola győzelmével az utolsó nyitott szenátusi verseny is lezárult, a képviselőházi választásokon azonban még hét választókerületben nem született végleges eredmény.