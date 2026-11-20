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Súlyos orosz provokáció a határ közelében: harci repülőket riasztottak a szövetséges légtér védelmére
Három orosz légi eszköz, köztük egy robotrepülőgép sértette meg a lengyel légteret és csapódott be az ország délkeleti részén péntek hajnalban. Bár személyi sérülés vagy anyagi kár nem keletkezett, a lengyel vezetés és a NATO is súlyos provokációnak minősítette az incidenst, amely egybeesett egy nagyszabású ukrajnai orosz légitámadással, valamint egy, a térségben zajló nyugati hadgyakorlattal.
Władysław Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter tájékoztatása szerint egy precíziós csapásmérésre kifejlesztett H–101-es robotrepülőgép az ukrán határtól mintegy 50 kilométerre, a Nowy Lipowiec környéki vidéki térségben zuhant le reggel fél hét körül. Egy másik feltételezett rakéta ettől nyugatra, Rudnik nad Sanem közelében, míg egy sugárhajtású drón délebbre, Mołodycz mellett csapódott a földbe.
A légtérsértés idején Oroszország a 2022-ben kezdődött invázió óta az egyik legnagyobb légitámadását hajtotta végre Ukrajna ellen. A Kijevet és egy lembergi (Lviv) pályaudvart ért csapásokban nyolc ember vesztette életét. Moszkva eddig nem kommentálta a lengyelországi eseményeket - számolt be a BBC.
Délkelet-Lengyelországban jelenleg is zajlik a "Koalicja 2026" elnevezésű, brit és francia vezetésű hadgyakorlat tizenegy ország részvételével, amely egy esetleges ukrajnai békemegállapodásra készíti fel a nyugati szövetségeseket. Donald Tusk miniszterelnök szerint nem véletlen, hogy az orosz eszközök éppen a Nowa Dęba-i katonai manőverek helyszínének közelében értek földet, így az eset aligha tekinthető balesetnek.
A védelmi miniszter orosz provokációnak nevezte a légtérbe való behatolást, és jelezte, hogy további támogatást kér a NATO-tól. Mark Rutte, a NATO főtitkára szintén elítélte a légtér súlyos megsértését. Kiemelte, hogy a szövetség vadászgépeit azonnal riasztották a válaszlépések megtételére, a történteket pedig Oroszország Ukrajna elleni háborújának egyértelmű és veszélyes következményeként értékelte.
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