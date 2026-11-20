Három orosz légi eszköz, köztük egy robotrepülőgép sértette meg a lengyel légteret és csapódott be az ország délkeleti részén péntek hajnalban. Bár személyi sérülés vagy anyagi kár nem keletkezett, a lengyel vezetés és a NATO is súlyos provokációnak minősítette az incidenst, amely egybeesett egy nagyszabású ukrajnai orosz légitámadással, valamint egy, a térségben zajló nyugati hadgyakorlattal.

Władysław Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter tájékoztatása szerint egy precíziós csapásmérésre kifejlesztett H–101-es robotrepülőgép az ukrán határtól mintegy 50 kilométerre, a Nowy Lipowiec környéki vidéki térségben zuhant le reggel fél hét körül. Egy másik feltételezett rakéta ettől nyugatra, Rudnik nad Sanem közelében, míg egy sugárhajtású drón délebbre, Mołodycz mellett csapódott a földbe.

A légtérsértés idején Oroszország a 2022-ben kezdődött invázió óta az egyik legnagyobb légitámadását hajtotta végre Ukrajna ellen. A Kijevet és egy lembergi (Lviv) pályaudvart ért csapásokban nyolc ember vesztette életét. Moszkva eddig nem kommentálta a lengyelországi eseményeket - számolt be a BBC.

Délkelet-Lengyelországban jelenleg is zajlik a "Koalicja 2026" elnevezésű, brit és francia vezetésű hadgyakorlat tizenegy ország részvételével, amely egy esetleges ukrajnai békemegállapodásra készíti fel a nyugati szövetségeseket. Donald Tusk miniszterelnök szerint nem véletlen, hogy az orosz eszközök éppen a Nowa Dęba-i katonai manőverek helyszínének közelében értek földet, így az eset aligha tekinthető balesetnek.

A védelmi miniszter orosz provokációnak nevezte a légtérbe való behatolást, és jelezte, hogy további támogatást kér a NATO-tól. Mark Rutte, a NATO főtitkára szintén elítélte a légtér súlyos megsértését. Kiemelte, hogy a szövetség vadászgépeit azonnal riasztották a válaszlépések megtételére, a történteket pedig Oroszország Ukrajna elleni háborújának egyértelmű és veszélyes következményeként értékelte.

Nem ez az első eset, hogy az ukrajnai háború közvetlenül érinti Lengyelország területét, legutóbb idén júliusban csapódott be egy robotrepülőgép az országban.