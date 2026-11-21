Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/47. heti, pénteki nyerőszámait. Lássuk, elvitte-e valaki az európai szuperlottó főnyereményét!

Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3.

Az Eurojackpot nyerőszámai 2026-ban a 47. játékhéten, pénteken:

15; 28; 29; 34; 35; 5; 9

Ezen a héten született egy telitalálatos szelvény, amelyet ezúttal egy külföldi játékos vitt el. A nyereménye 10 000 000 euró, azaz körülbelül 3 732 505 000 forint. A következő játékhéten így 3,6 milliárd forintos fődíjért játszhatnak a szerencsevadászok.

A mostani sorsoláson a magyar játékosok legnagyobb nyereménye a 4+2-es nyerőosztályban született: hárman egyenként 1 863 215 forinttal lettek gazdagabbak.

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső EUROJACKPOT aloldalunkon