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Az ukrajnai Zaporozhye-i üzem csővezetékeiből a légkörbe jutó káros kibocsátások.
Világ

Rendkívüli fordulat a háborúban: Zelenszkij váratlan ajánlatot tett, de Trump már a távozását követeli

Pénzcentrum
2026. október 11. 13:49

Volodimir Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna hajlandó leállítani az orosz olajfinomítók elleni ukrán csapásokat, ha cserébe Moszkva is felhagy az ukrán energiahálózat pusztításával. Eközben Donald Trump amerikai elnök az ukrán vezetés leváltását követeli, hogy megvédjen egy, a közelgő amerikai választások miatt megkötött, szankciókat enyhítő orosz–amerikai gázolaj-megállapodást, amely szakértők szerint gazdaságilag súlytalan, és elsősorban Vlagyimir Putyin érdekeit szolgálja. A fronton mindeközben nem csökken a nyomás, a hétvégén is tucatnyi civil áldozatot követelő orosz támadások érték az ukrán városokat.

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Ukrajna kész beszüntetni az orosz olajipari létesítmények elleni támadásokat, de csak abban az esetben, ha Oroszország is befejezi az ukrán energetikai infrastruktúra rombolását – jelentette ki Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy a feszültség enyhítéséhez kölcsönös lépésekre és valódi garanciákra van szükség. Bár a csapások leállítása reális lehetőség lenne, Zelenszkij szerint Vlagyimir Putyin egyelőre nem hajlandó erre, a háború elhúzódásáért pedig kizárólag Moszkvát terheli a felelősség. Kijev a helyzet miatt folyamatosan egyeztet az európai vezetőkkel a légvédelmi rendszerek megerősítéséről.

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A helyzetet bonyolítja Donald Trump amerikai elnök éles beavatkozása. Trump a hétvégén nyíltan felszólította Ukrajnát Zelenszkij leváltására, és nyers stílusban követelte az orosz finomítók elleni ukrán támadások azonnali befejezését. Ennek hátterében egy friss, a november 3-án esedékes amerikai időközi választásokra időzített paktum áll, amelynek értelmében Washington 2027 áprilisáig felfüggesztette az orosz gázolajra vonatkozó szankciókat, hogy az orosz export lenyomja a magas amerikai üzemanyagárakat. A szállításokat azonban jelenleg is akadályozzák az ukrán dróncsapások okozta finomítói károk - tudósított a 444.hu.

Rácz András Oroszország-szakértő szerint a Trump–Putyin-alku gazdaságilag teljesen jelentéktelen, és egyértelműen az orosz elnök politikai érdekeit szolgálja. A hónapok alatt Amerikába érkező 300–500 ezer tonnás orosz szállítmány az Egyesült Államok egynapi fogyasztását sem fedezi, így az árakat sem fogja érdemben csökkenteni. A szakértő úgy véli, ez csupán a Trump-adminisztráció kétségbeesett, utolsó pillanatban tett kísérlete arra, hogy a megállapodás puszta hírverésével próbálja javítani a kongresszusi többség elvesztésével szembesülő republikánusok választási esélyeit.

A diplomáciai csatározások közepette a harctéren tovább pusztít a háború. A hétvégén súlyos orosz csapások érték az ukrán polgári és energetikai infrastruktúrát. Zaporizzsjában 23-ra emelkedett a halálos áldozatok száma, köztük négy gyermek is életét vesztette. Harkivban egy egészségügyi intézményt, Szlovjanszkban pedig egy ötemeletes lakóházat bombáztak le az orosz erők, utóbbi esetében a romok alatt is rekedtek emberek.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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