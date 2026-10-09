Most közölte Donald Trump: eldőlt, mi lesz a háború sorsa a választásokig

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön kijelentette, hogy az Egyesült Államok a novemberi félidős választások előtt nem indít újabb támadást Irán ellen, miközben eredményesnek nevezte a hat hónapja tartó háború lezárását célzó tárgyalásokat.

Trump a Truth Social felületén közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok eredményes megbeszéléseket folytat az Iráni Iszlám Köztársasággal, és a november 3-i félidős választásokig semmiképpen sem mér újabb csapást az országra - tudósított a Reuters.

A februárban, az amerikai és izraeli csapásokkal kirobbant háború érzékenyen érinti Trump belpolitikai pozícióját. Az elnök támogatottsága csökkent, így a republikánusok egyre nehezebben tudják megőrizni szűk többségüket a törvényhozásban. A Reuters/Ipsos legfrissebb felmérése szerint az amerikaiak 60 százaléka – beleértve minden negyedik republikánus szavazót – elégedetlen az elnök iráni válságkezelésével. A konfliktus ráadásul az üzemanyagárakat is felverte, miközben a választók legfőbb problémája továbbra is a megélhetési költségek emelkedése.

Az elmúlt hetekben Washington és Teherán több javaslatot is váltott a háború lezárásáról és a globális energiaellátás szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szoros újbóli megnyitásáról, ám Trump elutasította Irán legutóbbi ajánlatát.

Az iráni állami média csütörtöki beszámolója szerint Teherán nem hajlandó feladni urándúsítási programját, és a meglévő uránkészleteit sem adja át. A nyilatkozat előzménye, hogy J. D. Vance alelnök a Reutersnek nyilatkozva Irántól dúsítási kapacitásának érdemi csökkentését követelte. Az Egyesült Államok, Izrael és a nyugati szövetségesek régóta azzal vádolják Teheránt, hogy nukleáris fegyver kifejlesztésére törekszik, amit az iráni vezetés következetesen tagad.