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Most közölte Donald Trump: eldőlt, mi lesz a háború sorsa a választásokig
Donald Trump amerikai elnök csütörtökön kijelentette, hogy az Egyesült Államok a novemberi félidős választások előtt nem indít újabb támadást Irán ellen, miközben eredményesnek nevezte a hat hónapja tartó háború lezárását célzó tárgyalásokat.
Trump a Truth Social felületén közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok eredményes megbeszéléseket folytat az Iráni Iszlám Köztársasággal, és a november 3-i félidős választásokig semmiképpen sem mér újabb csapást az országra - tudósított a Reuters.
A februárban, az amerikai és izraeli csapásokkal kirobbant háború érzékenyen érinti Trump belpolitikai pozícióját. Az elnök támogatottsága csökkent, így a republikánusok egyre nehezebben tudják megőrizni szűk többségüket a törvényhozásban. A Reuters/Ipsos legfrissebb felmérése szerint az amerikaiak 60 százaléka – beleértve minden negyedik republikánus szavazót – elégedetlen az elnök iráni válságkezelésével. A konfliktus ráadásul az üzemanyagárakat is felverte, miközben a választók legfőbb problémája továbbra is a megélhetési költségek emelkedése.
Az elmúlt hetekben Washington és Teherán több javaslatot is váltott a háború lezárásáról és a globális energiaellátás szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szoros újbóli megnyitásáról, ám Trump elutasította Irán legutóbbi ajánlatát.
Az iráni állami média csütörtöki beszámolója szerint Teherán nem hajlandó feladni urándúsítási programját, és a meglévő uránkészleteit sem adja át. A nyilatkozat előzménye, hogy J. D. Vance alelnök a Reutersnek nyilatkozva Irántól dúsítási kapacitásának érdemi csökkentését követelte. Az Egyesült Államok, Izrael és a nyugati szövetségesek régóta azzal vádolják Teheránt, hogy nukleáris fegyver kifejlesztésére törekszik, amit az iráni vezetés következetesen tagad.
Trump csütörtökön a Truth Socialön közölte, hogy az Egyesült Államok „eredményes megbeszéléseket” folytat az iráni vezetéssel.
A szakértők ugyanakkor kiemelték, hogy az új kormány elköteleződése az európai integráció és az átláthatóbb kormányzás mellett kifejezetten jó piaci fogadtatásra talált.
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