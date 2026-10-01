Rendkívüli gáz-bejelentés érkezett a szomszédból: óriási építkezés indul, a magyarok is megérzik

Hamarosan új szakaszába lép a Szerbiát Romániával összekötő gázvezeték projektje, az építkezés a tervek szerint 2027 elején indul el. A jövő év folyamán elkészülő beruházás mindkét ország számára stratégiai jelentőségű, és a szerb belső hálózat párhuzamos bővítésével együtt elengedhetetlen a régió energiaellátásának diverzifikálásához.

A szerbiai szakasz műszaki és tervezési munkálatai javarészt már lezárultak, a beszerzési eljárás pedig a közeljövőben megkezdődik. Míg a szerb hálózattól a román határig tartó vezeték mindössze 13 kilométer hosszú, Románia a saját oldalán egy lényegesen hosszabb szakaszt készít elő. Ahhoz, hogy az új határkeresztező kapacitást teljes mértékben és biztonságosan ki lehessen használni, a szerb belső hálózatot is fejleszteni kell. A Világbank támogatásával mintegy 150 kilométernyi új vezeték épül, amely a román irányt összeköti a Banatski Dvor-i gáztárolóval, Belgráddal, Pancsovával, valamint a Horgos felé tartó északi folyosóval.

A projekt mindkét állam számára kiemelt fontosságú, hiszen Szerbia új beszerzési forráshoz és belépési ponthoz jut, Románia pedig megerősítheti regionális gázszállítói szerepét, miközben saját belső területeinek ellátását is stabilizálja. A két ország közötti energetikai együttműködés a jövőben tovább bővülhet, jelenleg is tárgyalnak ugyanis egy kőolajtermék-vezeték megépítéséről, amely a finomított üzemanyagok kereskedelmét könnyítené meg - írta meg a Portfolio.

A fejlesztés különösen időszerű, mivel Szerbia gázellátása jelenleg nagyrészt orosz importra épül, ám a Gazprommal nincs hosszú távú szerződése. A megállapodást az utóbbi időben csupán negyedévről negyedévre, legutóbb épp a mostani, 2026-os év végéig hosszabbították meg. A források diverzifikálása felé tett első jelentős lépés a 2023 decemberében átadott bolgár–szerb interkonnektor volt. Ennek évi 1,8 milliárd köbméteres kapacitása a szerb fogyasztás mintegy 60 százalékát képes fedezni, és elérhetővé tette az azeri gázt, valamint a görög LNG-terminálokból származó forrásokat.

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Az új román–szerb vezeték északi végpontja a Horgos felé tartó folyosóhoz csatlakozik, ahonnan az orosz gáz a Török Áramlaton át Magyarországra is érkezik. A román gáz szerepe a magyar piacon is folyamatosan felértékelődik, amit jól mutat, hogy az FGSZ legutóbbi nyári kapacitásaukcióján kiemelkedő volt a kereslet a Románia felől érkező szállítási lehetőségek iránt.