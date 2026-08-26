Olajfinomítókra és katonai célpontokra csaptak le az ukránok: Oroszország is támadásba lendült

Az ukrán hadsereg az elmúlt 24 órában 16 fontos célpontot támadott Oroszország területén, köztük olajipari létesítményeket, repülőtereket és katonai infrastruktúrát – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Az ukrán vezérkar szerint találat érte a Lukoil egyik legnagyobb orosz olajfinomítóját is, ahol tűz ütött ki. Közben Oroszország több ukrán várost támadott, Szlovjanszkban egy ember meghalt, Zaporizzsjában és Csernyihivben pedig többen megsérültek.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tájékoztatása szerint az ukrán erők az elmúlt egy napban összesen 16 fontos célpontra mértek csapást Oroszországban. A támadások között olajipari létesítmények, repülőterek, egy rakétaegység, katonai vállalatok és logisztikai infrastruktúra is szerepelt. "Egyebek mellett nagy hatótávolságú válaszcsapásokat mértünk olajipari létesítményekre, az orosz „olajpénztárcára”, amely finanszírozza a háborút" – írta az ukrán elnök.

Az ukrán vezérkar közölte, hogy csapást mértek a Lukoil Nyizsnyij Novgorod megyei, Ksztovóban található olajfinomítójára. Az ukrán fél szerint a létesítményt találat érte, és tűz keletkezett. Az üzem évente mintegy 17 millió tonna kőolaj feldolgozására képes, és többek között benzint, dízel- és repülőgép-üzemanyagot állít elő.

Dróntámadás érte emellett a Wildberries Kotovszkban található logisztikai központját is, amely az orosz hatóságok szerint teljesen leégett. A korábban megtámadott novorosszijszki gabonaterminál infrastruktúrájának helyreállítása pedig akár négy hónapig is eltarthat.

Oroszország is folytatta az Ukrajna elleni támadásokat

Az orosz védelmi minisztérium közben azt állította, hogy erői elfoglalták a Szumi megyei Piszarivka és a Zaporizzsja megyei Nyizsenka települést. Az ukrán hadsereg Piszarivka elfoglalását cáfolta, közlésük szerint a település továbbra is ukrán ellenőrzés alatt áll.

Oroszország emellett több ukrán települést is támadott. Szlovjanszkban egy ember meghalt és öten megsebesültek, amikor légibombák csapódtak a város központjába. Zaporizzsjában két kislány és egy férfi sérült meg egy dróntámadásban, Csernyihivben pedig legalább négy sebesültről számoltak be. A két ország között közben újabb fogolycsere is történt: Oroszország tíz ukrán hadifoglyot adott át, Ukrajna pedig tíz orosz katonát engedett el.