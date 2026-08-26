2026. augusztus 26. szerda Izsó
24 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Felső felvétel a Shahed 136 kamikaze katonai UAV-ról (drónról), amely nagy sebességgel repül a háború sújtotta város felett a célpontja felé. Alatta láthatóak a lerombolt épületek, amelyek a háború borzalmait örökítik meg.
Világ

Olajfinomítókra és katonai célpontokra csaptak le az ukránok: Oroszország is támadásba lendült

Pénzcentrum
2026. augusztus 26. 15:18

Az ukrán hadsereg az elmúlt 24 órában 16 fontos célpontot támadott Oroszország területén, köztük olajipari létesítményeket, repülőtereket és katonai infrastruktúrát – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Az ukrán vezérkar szerint találat érte a Lukoil egyik legnagyobb orosz olajfinomítóját is, ahol tűz ütött ki. Közben Oroszország több ukrán várost támadott, Szlovjanszkban egy ember meghalt, Zaporizzsjában és Csernyihivben pedig többen megsérültek.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tájékoztatása szerint az ukrán erők az elmúlt egy napban összesen 16 fontos célpontra mértek csapást Oroszországban. A támadások között olajipari létesítmények, repülőterek, egy rakétaegység, katonai vállalatok és logisztikai infrastruktúra is szerepelt. "Egyebek mellett nagy hatótávolságú válaszcsapásokat mértünk olajipari létesítményekre, az orosz „olajpénztárcára”, amely finanszírozza a háborút" – írta az ukrán elnök.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ukrán vezérkar közölte, hogy csapást mértek a Lukoil Nyizsnyij Novgorod megyei, Ksztovóban található olajfinomítójára. Az ukrán fél szerint a létesítményt találat érte, és tűz keletkezett. Az üzem évente mintegy 17 millió tonna kőolaj feldolgozására képes, és többek között benzint, dízel- és repülőgép-üzemanyagot állít elő.

Dróntámadás érte emellett a Wildberries Kotovszkban található logisztikai központját is, amely az orosz hatóságok szerint teljesen leégett. A korábban megtámadott novorosszijszki gabonaterminál infrastruktúrájának helyreállítása pedig akár négy hónapig is eltarthat.

Oroszország is folytatta az Ukrajna elleni támadásokat

Az orosz védelmi minisztérium közben azt állította, hogy erői elfoglalták a Szumi megyei Piszarivka és a Zaporizzsja megyei Nyizsenka települést. Az ukrán hadsereg Piszarivka elfoglalását cáfolta, közlésük szerint a település továbbra is ukrán ellenőrzés alatt áll.

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Oroszország emellett több ukrán települést is támadott. Szlovjanszkban egy ember meghalt és öten megsebesültek, amikor légibombák csapódtak a város központjába. Zaporizzsjában két kislány és egy férfi sérült meg egy dróntámadásban, Csernyihivben pedig legalább négy sebesültről számoltak be. A két ország között közben újabb fogolycsere is történt: Oroszország tíz ukrán hadifoglyot adott át, Ukrajna pedig tíz orosz katonát engedett el.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #repülőtér #oroszország #lukoil #világ #drón #támadás #olajfinomító #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:13
17:57
17:48
17:30
17:18
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 26.
Elképesztő trükkel palástolják a tanárhiányt az iskolákban: kiderült, kik taníthatják valójában a gyerekeket 2026 őszén
2026. augusztus 25.
Kassai Lajos: új honfoglalásra van szükség, különben kiszárad a Kárpát-medence
2026. augusztus 26.
Ötszörös díjemelést terveznek a magyar turisták sztárvárosában: napi 20 ezerbe kerülhet, hogy egyáltalán beléphess
2026. augusztus 26.
Kiderült a magyar energiarendszer sötét titka: durván bezuhant a szén, de itt a következő nagy akadály
2026. augusztus 26.
Ledobta a retro-bombát a Renault: villanyos lett a legendás népautó, teszten az új 4-es
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 26. szerda
Izsó
35. hét
Augusztus 26.
Kutyák világnapja
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Súlyos gond lehet Donald Trump egészségi állapotával: most érkezett a hír - így néz ki az amerikai elnök rejtélyes betegsége
2
2 hete
Gyászolnak a rajongók és az irodalmi élet: születésnapján halt meg a legendás író
3
1 hete
Most érkezett! Megtámadták Moszkvát: brutális lángok csaptak fel
4
2 hete
Rendkívüli! Most közölte a hadsereg: szövetséges vadászgépek lőttek le egy behatoló drónt a határnál
5
3 napja
Elszabadult a pokol a magyar határ közelében: nemzetközi egységek és Black Hawk helikopterek lepték el a szomszédot
PÉNZÜGYI KISOKOS
Államháztartás
az állam pénzügyi gazdálkodása. Részei: központi költségvetés, önkormányzatok költségvetése, elkülönített állami pénzalapok.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 26. 17:57
Kvíz: Imádod és ismered a kutyákat? Ezeket a cuki kölyköket nem is olyan könnyű felismerni!
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 26. 17:30
Mintha egy teljesen új vár állna Diósgyőrben: elszabadultak az indulatok a sokmilliárdos felújítás miatt
Agrárszektor  |  2026. augusztus 26. 17:27
Lépett a kormány, itt az új akcióterv: minden magyart érint az, ami jön