Rendkívüli bejelentés az olajpiacról: Trump nemet mondott a békére, azonnal kilőttek az árak

Több mint egy százalékkal, hordónként 105,64 dollárra emelkedett a Brent nyersolaj ára, miután Donald Trump amerikai elnök elutasította az iráni békefeltételeket és a Hormuzi-szoros újranyitását célzó javaslatot. Bár a tartós közel-keleti feszültség továbbra is magasan tartja a geopolitikai kockázatokat, a térség olajexportja szeptemberben a februárban kirobbant háború óta nem látott szintre emelkedett.

Irán a múlt heti New York-i ENSZ-közgyűlésen mutatta be azt a békejavaslatot, amelyet katari közvetítőkön keresztül juttattak el Washingtonnak. Donald Trump szombaton ugyan elzárkózott a tervezet elfogadásától, másnap már úgy nyilatkozott, számít arra, hogy az amerikai delegáció a héten folytatja a tárgyalásokat.

A piacon továbbra is érezhető a bizonytalanság, a szakértők ugyanis arra figyelmeztetnek, hogy a huszik és az Irán által Szaúd-Arábia ellen indított támadások miatt a regionális olajellátás kifejezetten sebezhető maradt - írta a 444.hu.

A fegyveres konfliktus ellenére a kulcsfontosságú közel-keleti kitermelők – elsősorban Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek – növelni tudták a kivitelüket. A friss szeptemberi adatok alapján az export napi 12,8 millió hordóra ugrott, miután a Hormuzi-szorosban újra fellendült a teherszállítás. Az ellátás biztosítása érdekében Rijád logisztikai változtatásokra is kényszerült, így a kelet-nyugati vezetéket ért károk miatt a vörös-tengeri Janbu helyett a keleti Rasz-Tanúra kikötőjébe irányította át az olajszállítmányokat.