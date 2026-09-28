A 2026-os szárazság meghatározóan globális méretű cirkuláció-változáshoz köthető, amely tart már néhány éve, és még kérdéses, hogy a jelenség tartóssá válik-e.
Rendkívüli bejelentés az olajpiacról: Trump nemet mondott a békére, azonnal kilőttek az árak
Több mint egy százalékkal, hordónként 105,64 dollárra emelkedett a Brent nyersolaj ára, miután Donald Trump amerikai elnök elutasította az iráni békefeltételeket és a Hormuzi-szoros újranyitását célzó javaslatot. Bár a tartós közel-keleti feszültség továbbra is magasan tartja a geopolitikai kockázatokat, a térség olajexportja szeptemberben a februárban kirobbant háború óta nem látott szintre emelkedett.
Irán a múlt heti New York-i ENSZ-közgyűlésen mutatta be azt a békejavaslatot, amelyet katari közvetítőkön keresztül juttattak el Washingtonnak. Donald Trump szombaton ugyan elzárkózott a tervezet elfogadásától, másnap már úgy nyilatkozott, számít arra, hogy az amerikai delegáció a héten folytatja a tárgyalásokat.
A piacon továbbra is érezhető a bizonytalanság, a szakértők ugyanis arra figyelmeztetnek, hogy a huszik és az Irán által Szaúd-Arábia ellen indított támadások miatt a regionális olajellátás kifejezetten sebezhető maradt - írta a 444.hu.
A fegyveres konfliktus ellenére a kulcsfontosságú közel-keleti kitermelők – elsősorban Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek – növelni tudták a kivitelüket. A friss szeptemberi adatok alapján az export napi 12,8 millió hordóra ugrott, miután a Hormuzi-szorosban újra fellendült a teherszállítás. Az ellátás biztosítása érdekében Rijád logisztikai változtatásokra is kényszerült, így a kelet-nyugati vezetéket ért károk miatt a vörös-tengeri Janbu helyett a keleti Rasz-Tanúra kikötőjébe irányította át az olajszállítmányokat.
Mindössze két hét alatt tízezer fővel nőtt, és ezzel elérte a 258 ezer főt az orosz–ukrán háborúban azonosított, elesett orosz katonák száma.
Most érkezett: Trump egyetlen mozdulattal söpörte le az asztalról az iráni alkut, saját magáról nevezte el a szorost
Donald Trump amerikai elnök elutasította szombaton a Hormuzi-szoros egy héten belüli megnyitására tett iráni javaslatot.
Ez a háború kitörése óta először történt meg: zárt ajtók mögött csapott össze az orosz és a német külügyminiszter
Az ukrajnai háború kitörése óta először ült tárgyalóasztalhoz az orosz és a német külügyminiszter szombaton, az ENSZ New York-i közgyűlésén.
A kormány és a főváros heteken belül megállapodhat Budapest kritikus pénzügyi helyzetének rendezéséről.
A finn elnök arra kérte Elon Muskot, hogy terjessze ki a Starlink műholdas internetszolgáltatást az orosz területekre is.
Rendezték a közelmúltbeli félreértéseket Ukrajnával – közölte Orbán Anita külügyminiszter a New York-i ENSZ-hét kapcsán.
Súlyos politikai földrengés Amerikában: sorra fordulnak szembe Trumppal a saját emberei a háború miatt
A szavazásnak inkább szimbolikus jelentősége volt, hiszen a Trump-kormányzat a korábbi hasonló döntések hatására sem változtatott az irányvonalán.
Franciaország is célpontjává válhat egy robbanóanyaggal felszerelt drónnal végrehajtott támadásnak Emmanuel Macron szerint.
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Kereskedelmi hajók konténereibe rejthetnek drónokat, amelyekből támadásokat indíthatnak.
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Tineke Strik szerint csak a valóban végrehajtott reformok után járhatnak az uniós pénzek.
Az iráni elnök szerint Teherán nem akar háborút, ugyanakkor nem hajlandó megadni magát az amerikai és izraeli támadásoknak.
Olyan katasztrófa közeleg, amire nem vagyunk felkészülve: százezrek életét követelheti a láthatatlan gyilkos
A legnagyobb veszélyben Afrika és Ázsia több térsége lehet.
Hónapok óta először indult érdemi diplomáciai egyeztetés az Egyesült Államok és Irán között, ami új reményt adhat a közel-keleti háború lezárására.
Új katonai egységet hoz létre Nagy-Britannia a műholdjai védelmére, miközben egyre élesebb verseny bontakozik ki az űr katonai felhasználásáért.