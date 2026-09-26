Most érkezett: Trump egyetlen mozdulattal söpörte le az asztalról az iráni alkut, saját magáról nevezte el a szorost

Donald Trump amerikai elnök elutasította szombaton a Hormuzi-szoros egy héten belüli megnyitására tett iráni javaslatot, amelyért cserébe Teherán egyebek mellett az iráni kikötők tengeri blokádjának megszüntetését és az iráni olajexport szankciók alóli felmentését kérte.

Az iráni javaslat a Hormuzi-szoros megnyitása mellett az Egyesült Államokkal az atomprogramról folytatott tárgyalások újrakezdését is kilátásba helyezte, amennyiben Washington teljesíti Teherán feltételeit. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter pénteki közlése szerint egy Libanonra is kiterjedő tűzszünet betartása is a feltételek között szerepelt.

Irán és az Egyesült Államok a hét elején többórás közvetett tárgyalást folytatott. A Fehér Ház pénteken még "pozitívnak és konstruktívnak" nevezte az amerikai tisztségviselők és az iráni háború közvetítői közötti egyeztetéseket.

Trump szombat hajnalban a Truth Social közösségi oldalon egy olyan térképet tett közzé, amelyen a Hormuzi-szoros "Trump-szoros" néven szerepelt. Ez volt az amerikai elnök első nyilvános reakciója az iráni ajánlatra.

Trump később a Fehér Ház előtt újságíróknak megerősítette, hogy elutasította a javaslatot. Mint mondta, Irán azért akar mielőbb megállapodni a Hormuzi-szoros megnyitásáról, mert súlyos gazdasági nehézségekkel küzd, és a szoros lezárása miatt jelentős bevételektől esik el. Hozzátette, hogy szerinte rendben van, ha Irán megállapodást akar kötni, mert ő maga is szeret megállapodásokat kötni.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter pénteken, az New York-i ENSZ-közgyűlésen ismertette a kezdeményezést, amelyet katari közvetítők útján juttattak el az amerikai félhez. Elmondása szerint Washington beleegyezése esetén hétnapos folyamat kezdődött volna, amelynek végén megnyitották volna a Hormuzi-szorost, és szüneteltek volna a térségbeli harcok. Ezt követően a felek szélesebb körű tárgyalásokat kezdhettek volna a közösen meghatározott kérdésekről, köztük akár az iráni atomprogramról is.

Trump korábban leszögezte, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez. Egy magas rangú iráni tisztségviselő ugyanakkor a Reutersnek azt mondta, hogy Teherán akkor sem engedne az atomprogrammal kapcsolatos álláspontjából, ha Washington elfogadná az iráni javaslatot.