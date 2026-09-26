Kilőttek a világ tőzsdéi, de a magyar piac elesett: sokkoló figyelmeztetés jött a télről

Az amerikai tőzsdék emelkedéssel zárták a pénteki kereskedést, miközben a magyar részvénypiac nem tudott csatlakozni a nemzetközi ralihoz. A befektetők hangulatát a technológiai részvények drágulása, az amerikai kötvényhozamok csökkenése és a közel-keleti megállapodás reménye fűtötte. Az olaj ára ugyan jelentősen zuhant, de a fenyegető energiaellátási kockázatok és a romló amerikai fogyasztói hangulat miatt továbbra is indokolt az óvatosság.

A Dow Jones 0,9 százalékkal, az S&P 500 0,5 százalékkal, a Nasdaq pedig közel 0,5 százalékkal került feljebb szeptember 25-én, pénteken. Ezzel szemben a BUX 0,2 százalékos mínuszban fejezte be a napot. Az olajpiacon péntek estére a Brent jegyzése 3,4 százalékkal, az amerikai WTI-é pedig 3 százalékkal esett vissza az amerikai–iráni tárgyalásokhoz fűződő optimizmus hatására.

Az amerikai részvénypiac már a nyitást követően a pozitív tartományban járt, a lendület pedig a kereskedési nap végéig kitartott. A technológiai és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó vállalatok részvényei komoly hátszelet adtak a piacnak, többek között a Microsoft árfolyama is látványosan erősödött. A szektor iránti vételi kedvet újabb nagyvállalati megállapodások híre fűtötte.

A kötvénypiacon szintén enyhült a korábbi nyomás. A tízéves amerikai állampapír hozama csütörtök este még 5,23 százalékig száguldott, amire 2007 júniusa óta nem volt példa, pénteken azonban korrigált. A hozamcsökkenés az olajárak mélyrepülésével párhuzamosan kedvező hátteret biztosított a részvénypiaci emelkedéshez.

Az OTP sem tudta pluszban tartani a magyar piacot

A budapesti tőzsde a gyenge nyitást követően kora délután ugyan átmenetileg emelkedésbe váltott, a zárásra azonban teljesen elfogyott a lendület. A hazai blue chipek közül egyedül az OTP zárt pluszban, miközben a Mol, a Richter és a Magyar Telekom árfolyama is esett.

Az OTP kora délután még 1,7 százalékos erősödést mutatott, amivel ismét a lélektani 46 ezer forintos szint fölé kapaszkodott. A bankpapír bizonyult a nap legforgalmasabb instrumentumának, miután 10,6 milliárd forintos forgalmat generált. A közepes kapitalizációjú részvények mezőnyében a Rába 3,8 százalékkal, a Duna House pedig 2,9 százalékkal került lejjebb.

A vezető európai tőzsdéken jóval optimistább volt a légkör. A német DAX délelőtt 1 százalékos, a francia CAC 0,4 százalékos, a londoni FTSE 100 pedig 0,6 százalékos pluszban tartózkodott.

Ázsiában eközben vegyes mozgások jellemezték a kereskedést. A péntek reggeli adatok alapján a tokiói Nikkei 225 1,06 százalékkal, a Topix 1,19 százalékkal menetelt felfelé, ezzel szemben az ausztrál S&P/ASX 200 0,46 százalékkal, a hongkongi Hang Seng index pedig 1,69 százalékkal csökkent. A szárazföldi kínai és a dél-koreai tőzsdék ünnepnap miatt zárva tartottak.

A nemesfémek piacán is a vevők kerekedtek felül: az arany jegyzése napközben 0,9 százalékos drágulással ismét áttörte az unciánkénti 4300 dolláros küszöböt, az ezüst pedig 1,9 százalékos emelkedést felmutatva a 65 dolláros szint környékén ingadozott.

Rekorderedmények hajtották az Oracle japán részvényét

Az Oracle japán leányvállalatának részvénye pénteken több mint 7 százalékos ralit produkált Tokióban a csütörtökön nyilvánosságra hozott gyorsjelentés nyomán. Ezzel éles ellentétben az amerikai anyacég papírja az előző napon több mint 3 százalékos veszteséget könyvelt el, mivel a menedzsment vis maiorra hivatkozó bejelentést tett az új-mexikói adatközpont-beruházás kapcsán.

Az Oracle Japan júniustól augusztusig terjedő első pénzügyi negyedévében az árbevétel 13 százalékkal 74,86 milliárd jenre ugrott. Az üzemi eredmény 22,7 százalékos emelkedéssel elérte a 25,92 milliárd jent, az adózott eredmény pedig 23,2 százalékkal bővülve 18,25 milliárd jenre futott fel. A társaság ezzel mindhárom kulcsfontosságú pénzügyi mutatónál történelmi első negyedéves rekordot könyvelhetett el.

A robusztus növekedés motorja a felhőalapú üzletág volt, amely 31,7 százalékos ugrást ért el. A társaság vezetése ugyanakkor a teljes üzleti évre érvényes, 6–10 százalék közötti bevételnövekedési várakozásain nem módosított.

Romlott az amerikai fogyasztók hangulata

A tőzsdei szárnyalás dacára aggasztó makrogazdasági jelzés látott napvilágot az Egyesült Államokból. A Michigani Egyetem szeptemberi fogyasztói hangulatindexe az augusztusi 51,7 pontról 48,1 pontra süllyedt, ami négyhavi mélypontot jelent. Bár a végleges mutató felülmúlta a 47,8 pontos előzetes konszenzust, éves bázison 12,7 százalékos romlást tükröz.

A felmérés részletei alapján leginkább a következő félévre vonatkozó kilátások rendültek meg, ennek alindexe ugyanis 51,5 pontról 46,3 pontra szakadt be. Ezzel párhuzamosan az egyéves inflációs várakozás 4 százalékról 4,6 százalékra lőtt ki, az ötéves mutató pedig 3,3 százalékról 3,4 százalékra kúszott fel. A közzétett adat amiatt bír kiemelt súllyal, mert a lakossági fogyasztás az amerikai GDP nagyjából 70 százalékát adja.

Az olajpiac a megállapodásban bízik, Európa nehéz télre készül

Az olajárak pénteki zuhanását az amerikai–iráni diplomáciai tárgyalások lendülete indította el. A felek egy lépcsőzetes egyezség részleteit egyeztették, amelynek részeként Teherán garantálná a Hormuzi-szoros hajózási szabadságát, Washington pedig lazítana az iszlám köztársasággal szembeni gazdasági embargón. A péntek esti jegyzések alapján a Brent nyersolaj mintegy 1 százalékos, az amerikai WTI pedig csaknem 9 százalékos heti mínuszban fejezte be a kereskedést.

A kínálati oldali bizonytalanságok mindezek ellenére nem múltak el. A jemeni húszik Szaúd-Arábia elleni rakéta- és dróntámadásai továbbra is kockázatot jelentenek a térség szállítási útvonalaira. Ezenfelül az amerikai dízelexport esetleges korlátozása körüli hírek jelentősen kitágították a Brent és a WTI közötti árkülönbözetet (spreadet), miközben a piaci szereplők az amerikai finomítói kapacitások kiesésétől tartanak.

Dan Jørgensen, az Európai Unió energiaügyi biztosa nyilatkozatában arra figyelmeztetett, hogy Európa a 2022-es energiaválság kirobbanása óta a legkeményebb téllel nézhet szembe. Miután a kontinens első számú dízelbeszállítója az Egyesült Államok, egy washingtoni exporttilalom katasztrofális hatást gyakorolna az európai piacra. Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter mindazonáltal később tompította a félelmeket, és megkérdőjelezte a teljes körű embargó gazdasági racionalitását.

A válság megelőzése érdekében az Európai Bizottság azonnali árfékező lépéseket és deregulációs opciókat készít elő. Jørgensen rámutatott: a legvalószínűbb forgatókönyv nem a fizikai ellátási hiány, hanem a tartósan magas energiaköltségek rögzülése. A biztos ennek kezelésére a villamosenergia-adók mérséklését, a megújuló beruházások felgyorsítását és a fosszilis energiahordozóktól való strukturális elszakadást sürgette.