Stabil maradt az euróövezet gazdasági növekedése novemberben, ám a teljesítmény egyre inkább a lendületesen bővülő Németországra támaszkodik, amely ellensúlyozza a francia gazdaság gyengélkedését. A beszerzésimenedzser-indexek legfrissebb adatai szerint az üzleti bizalom csökkenése közben árnyékot vet a valutaövezet kilátásaira, a tartós árnyomás pedig újabb kamatemelésre késztetheti az Európai Központi Bankot - írja a Reuters.

Az S&P Global előzetes kompozit beszerzésimenedzser-indexe (BMI) novemberben változatlanul 51,7 ponton állt. Bár az adat kissé elmaradt a Reuters 51,9 pontot váró elemzői konszenzusától, az euróövezet gazdasága ezzel már az ötödik egymást követő hónapban mutatott bővülést. Az ágazati adatok felemás képet mutatnak, ugyanis a szolgáltatószektor BMI-je az októberi 51,4-ről öthavi mélypontra, 51,2 pontra süllyedt a várt 51,8 ponttal szemben. A feldolgozóipari mutató ugyanakkor 52,7-ről kéthavi csúcsra, 52,9 pontra emelkedett, ami enyhén felülmúlta az előrejelzéseket.

A két legnagyobb tagállam teljesítménye élesen elvált egymástól. Németországban felgyorsult a növekedés, a kompozit BMI pedig 55,0 pontra ugrott, ami 2022 márciusa óta a legmagasabb érték. Ezzel szemben a harmadik negyedévben már zsugorodó francia gazdaság továbbra is komoly nehézségekkel küzd. Franciaországban a magánszektor visszaesése felgyorsult, elsősorban a feldolgozóipari kibocsátás 2025 februárja óta nem látott mértékű zuhanása miatt. Mindez növeli annak az esélyét, hogy az ország a jelenlegi negyedévben technikai recesszióba süllyed.

Az S&P Global elemzője, Joe Hayes szerint az euróövezet második legnagyobb gazdaságát a gyenge belföldi kereslet fékezi. Ez részben annak tudható be, hogy az ügyfelek a jövő évi, rendkívül bizonytalan választási időszak előtt halogatják a nagyobb projekteket. A gazdasági nehézségeket társadalmi feszültségek is kísérik, a rendőrséggel való erőszakos összecsapásokba és fosztogatásokba torkolló franciaországi demonstrációk hatására ugyanis pénteken Európa-szerte diáktüntetések zajlottak.

Az euróövezet egészét tekintve az új megrendelések állománya már az ötödik hónapja bővül, novemberben ráadásul az októberinél valamivel gyorsabb ütemben. Az exportmegrendelések szintén emelkedtek, bár a növekedés üteme háromhavi mélypontra lassult, és a feldolgozóipar itt is jobban teljesített a szolgáltatószektornál. A következő egy évre vonatkozó üzleti bizalom azonban már a negyedik egymást követő hónapban gyengült, és május óta a legalacsonyabb szintre süllyedt. A vállalatok összességében nem változtattak a létszámon, mivel a feldolgozóiparban közel három és fél éves csúcsot döntő munkahelyteremtést kioltotta a szolgáltatószektorban két hónapja tartó létszámleépítés.

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A vállalati ráfordítási költségek ismét meredeken emelkedtek, jóllehet az áremelkedés üteme háromhavi mélypontra mérséklődött. A kibocsátási árak növekedése augusztus óta a leglassabb szintre fékeződött, mivel mind a feldolgozóiparban, mind a szolgáltatások terén kisebb mértékben drágultak a termékek és a szolgáltatások. Az Oxford Economics közgazdásza, Iain Simmons szerint a tartós árnyomás ennek ellenére alátámasztja a további monetáris szigorításra vonatkozó várakozásokat. A Reuters által megkérdezett elemzők többsége pedig arra számít, hogy az Európai Központi Bank decemberben végrehajtja a jelenlegi ciklus utolsó betétikamat-emelését.