Ennek rossz vége lesz: Trump átnevezte a világ egyik legfontosabb tengerszorosát, Irán azonnal reagált

Donald Trump amerikai elnök elutasította szombaton a Hormuzi-szoros egy héten belüli megnyitására tett iráni javaslatot.
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Irán ragaszkodik a Hormuzi-szoros újranyitásához kapcsolódó feltételeihez - jelentette ki vasárnap a síita állam külügyminisztere.
A közösségi médiában közzétett üzenetében Abbász Aragcsi hozzátette: Teherán sosem fordított hátat a diplomáciának, azonban nem enged a jogaiból sem. A tárcavezető leszögezte azt is, hogy "a patthelyzetet csak a tárgyalásos úton elért megoldás tudja feloldani".
Irán - Katar közvetítésével - a héten nyújtotta be az amerikai félnek a szoros egy héten belüli megnyitására tett javaslatát, amelyet azonban szombaton Donald Trump amerikai elnök elutasított. Trump a Truth Social közösségi oldalon emellett egy olyan térképet tett közzé, amelyen a Hormuzi-szoros "Trump-szoros" néven szerepelt, később pedig újságíróknak azt mondta, Teherán azért akar kétségbeesetten megegyezni, "mert tudja, hogy rosszul áll a szénája".
Az elutasítással kapcsolatban Aragcsi csupán annyit közölt, "az amerikai elnöktől már több, egymásnak ellentmondó nyilatkozat érkezett", és Teherán megvárja, amíg maguk a közvetítők értesítik őket Washington válaszáról, majd annak megfelelően fognak döntést hozni.
"Ha az amerikai fél komolyan gondolja a Hormuzi-szoros újranyitását, most minden készen áll rá; ha egyetért, a harcoló felek most szélesebb körű tárgyalásokba kezdhetnek" - tette hozzá újságíróknak New Yorkban, az ENSZ-közgyűlés idején adott interjúban.
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A javaslat értelmében az újranyitásért cserébe Teherán egyebek mellett az iráni kikötők tengeri blokádjának megszüntetését és az iráni olajexport szankciók alóli felmentését kérte.
Mindeközben a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók biztonságos áthaladásáért felelős, Teherán által felállított testület figyelmeztette a hajózási társaságokat, súlyos következményei lehetnek, ha útjukat nem egyeztetik le előre a hatóságokkal.
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