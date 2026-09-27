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The Middle Eastern conflict between Israel and Iran is marked by deep-rooted political, religious, and strategic tensions. Iran opposes Israels existence and supports militant groups like Hezbollah and Hamas, which Israel considers te
Világ

Ennek rossz vége lesz: Trump átnevezte a világ egyik legfontosabb tengerszorosát, Irán azonnal reagált

Pénzcentrum
2026. szeptember 27. 08:33
Előzmények

Irán ragaszkodik a Hormuzi-szoros újranyitásához kapcsolódó feltételeihez - jelentette ki vasárnap a síita állam külügyminisztere.

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A közösségi médiában közzétett üzenetében Abbász Aragcsi hozzátette: Teherán sosem fordított hátat a diplomáciának, azonban nem enged a jogaiból sem. A tárcavezető leszögezte azt is, hogy "a patthelyzetet csak a tárgyalásos úton elért megoldás tudja feloldani".

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Irán - Katar közvetítésével - a héten nyújtotta be az amerikai félnek a szoros egy héten belüli megnyitására tett javaslatát, amelyet azonban szombaton Donald Trump amerikai elnök elutasított. Trump a Truth Social közösségi oldalon emellett egy olyan térképet tett közzé, amelyen a Hormuzi-szoros "Trump-szoros" néven szerepelt, később pedig újságíróknak azt mondta, Teherán azért akar kétségbeesetten megegyezni, "mert tudja, hogy rosszul áll a szénája".

Az elutasítással kapcsolatban Aragcsi csupán annyit közölt, "az amerikai elnöktől már több, egymásnak ellentmondó nyilatkozat érkezett", és Teherán megvárja, amíg maguk a közvetítők értesítik őket Washington válaszáról, majd annak megfelelően fognak döntést hozni.

"Ha az amerikai fél komolyan gondolja a Hormuzi-szoros újranyitását, most minden készen áll rá; ha egyetért, a harcoló felek most szélesebb körű tárgyalásokba kezdhetnek" - tette hozzá újságíróknak New Yorkban, az ENSZ-közgyűlés idején adott interjúban.

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A javaslat értelmében az újranyitásért cserébe Teherán egyebek mellett az iráni kikötők tengeri blokádjának megszüntetését és az iráni olajexport szankciók alóli felmentését kérte.

Mindeközben a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók biztonságos áthaladásáért felelős, Teherán által felállított testület figyelmeztette a hajózási társaságokat, súlyos következményei lehetnek, ha útjukat nem egyeztetik le előre a hatóságokkal.
Címlapkép: Getty Images
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