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Világ

Most érkezett! Orosz hadihajóról lőttek rá egy dán helikopterre a Balti-tengeren: pattanásig feszült a helyzet

Pénzcentrum
2026. szeptember 15. 15:13

Dánia azzal vádol egy orosz hadihajót, hogy jelzőrakétákat lőtt ki a dán fegyveres erők egyik helikoptere felé a Balti-tengeren, miközben a NATO egy drón lelövéséről számolt be Litvánia légterében. A feszültség így tovább fokozódik az orosz–ukrán háború árnyékában.

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A dán fegyveres erők tájékoztatása szerint hétfőn az egyik Fennec típusú katonai helikopterük rutinszerű megfigyelési feladatot hajtott végre egy, a Gedser melletti nemzetközi vizeken tartózkodó orosz fregatt közelében. A hadihajóról két jelzőrakétát lőttek ki a helikopter irányába, amelyek közül az egyik közvetlenül a gép mellett haladt el. A dán kormány ezt követően bekérette az orosz nagykövetet, a külügyminisztérium pedig teljességgel elfogadhatatlannak nevezte az incidenst - írja a BBC.

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Mette Frederiksen dán miniszterelnök felelőtlennek nevezte az orosz akciót, és úgy fogalmazott, hogy annak célja a megfélemlítés és a megosztás. Lars Løkke Rasmussen külügyminiszter arra figyelmeztetett, hogy Oroszország fokozatosan tolja ki az elfogadhatónak tartott viselkedés határait, míg Jeppe Bruus védelmi miniszter közölte, hogy a fregatt legénysége semmilyen kapcsolatfelvételt nem kezdeményezett a helikopterrel.

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Vlagyimir Barbin orosz nagykövet ezzel szemben Dániát vádolta provokációval és felelőtlenséggel. Állítása szerint nem ez volt az első eset, hogy dán katonai helikopterek veszélyes manővereket hajtottak végre orosz hadihajók közelében, és hasonló incidens miatt már tavaly is panaszt tettek. Moszkva jelezte, hogy alaposan kivizsgálja az eset körülményeit.

Ugyanezen a napon a NATO vadászgépei lelőttek egy, Litvánia légterébe behatoló drónt. A litván hatóságok közlése szerint az eszköz a szomszédos Fehéroroszország felől lépte át a határt, és az ország második legnagyobb városa, Kaunas térségében tűnt fel kedd éjszaka, röviddel éjfél után. A drón eredetét egyelőre nem sikerült tisztázni. Gitanas Nausėda litván elnök az orosz agresszió fokozódásával hozta összefüggésbe az esetet.

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Lengyelország szintén bejelentette, hogy hétfő éjjel megelőző jellegű légvédelmi műveleteket hajtott végre, miután az ukrán célpontok ellen bevetett orosz sugárhajtású drónok fokozott aktivitást váltottak ki a lengyel légtér közelében. Idén a NATO vadászgépeit már többször riasztották a balti államok – Észtország és Lettország – légterébe sodródott ukrán drónok elfogására is. Kijev az eltévedt drónokért az orosz elektronikai hadviselést teszi felelőssé, amely megzavarja az ukrán eszközök röppályáját.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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