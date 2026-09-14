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Világ

Óriási blama a németeknél: szabadon besétált az orosz ügynök, majd simán hagyták meglépni a merénylet után

Pénzcentrum
2026. szeptember 14. 17:14

Kiszivárgott nyomozati iratokból kiderült, hogy bár a német hatóságok már a főgyanúsított országba lépésekor tisztában voltak annak hírszerzési kapcsolataival, nem tartották megfigyelés alatt, így a férfi végül zavartalanul visszatérhetett Oroszországba. A meghiúsult akció miatt Berlin a hónap elején hivatalosan is Moszkvát tette felelőssé, ami komoly diplomáciai lépéseket vont maga után - jelentette a Wellt am Sonntag.

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Az orosz katonai hírszerzés (GRU) állhat a lipcsei repülőtér ellen augusztus elején megkísérelt dróntámadás mögött - erre jutott az ügyről szóló nyomozás. Az incidens augusztus 4-én történt a lipcse–hallei repülőtéren, ahol egy robbanóanyaggal felszerelt drón hajtott neki egy ukrán Antonov teherszállító repülőgép szárnyának. A szerkezet szerencsére nem robbant fel, végül a repülőtér egyik dolgozója rúgta le a földre.

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A Welt am Sonntag által megszerzett dokumentumok szerint a művelet kitervelője és logisztikai koordinátora egy orosz állampolgárságú GRU-ügynök volt, aki Törökországon keresztül utazott Németországba. Később Szerbiába repült tovább, és mostanra már visszatért Oroszországba. A hatóságok egy belarusz gyanúsítottat is azonosítottak az ügyben.

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A nyomozókat a drón felépítése, a robbanóanyag, a gyújtószerkezet, valamint az irányítóantennán talált DNS-minták vezették el az elkövetőkhöz, akiket más orosz hibrid műveletekből már ismertek. A most rögzített DNS-nyomok ráadásul megegyeztek azokkal, amelyeket egy több mint két évvel ezelőtti, 2024. július 20-án egy lipcsei DHL-központ ellen elkövetett gyújtogatás helyszínén találtak.

A német kormány szeptember elején vonta felelősségre Oroszországot a támadási kísérletért, amely Alexander Dobrindt belügyminiszter szerint egyértelműen illeszkedik az orosz hibrid hadviselés mintázatába. Berlin válaszul berendelte az orosz nagykövetet, elrendelte a bonni orosz főkonzulátus és a berlini Orosz Ház bezárását, továbbá újabb szankciókat és az orosz árnyékflotta elleni fellépést helyezett kilátásba.

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Az orosz külügyminisztérium tagadta érintettségét. Megalapozatlannak nevezték a vádakat, és úgy fogalmaztak, hogy Németország csupán oroszellenes ürügyet keresett a diplomáciai kapcsolatok rontására.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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