Az ukrán vezérkar szerint az orsoz emberveszteség már meghaladja a másfél millió főt, de hadianyag tekintetében is jelentős a veszteség - tudósított a Kyiv Independent.

Az ukrán fegyveres erők vezérkarának szeptember 14-i jelentése szerint Oroszország 2022. február 24-e óta mintegy 1 508 600 katonát veszített az Ukrajna elleni háborúban, amiből 1700 fős veszteség az elmúlt 24 órában érte az orosz erőket

A vezérkar adatai alapján Oroszország emellett 12 345 harckocsit, 25 331 páncélozott harcjárművet, 148 807 gépjárművet és üzemanyagszállító tartálykocsit, 49 752 tüzérségi eszközt, 2127 rakéta-sorozatvetőt, 1637 légvédelmi rendszert, 442 repülőgépet, 356 helikoptert, 2615 pilóta nélküli szárazföldi eszközt, 516 441 drónt, 5111 cirkálórakétát, 35 hajót és csónakot, valamint két tengeralattjárót veszített.

Az orosz veszteségek mellett az ukrán oldal áldozatairól is egyre több adat áll rendelkezésre. A CSIS amerikai biztonságpolitikai kutatóintézet 2026 januári jelentése szerint Ukrajna 2022 februárja és 2025 decembere között 500 000 és 600 000 közötti veszteséget szenvedhetett el, amelyből 100 000 és 140 000 közé tehető az elesettek száma.

Az ukrán hivatalos szervek ritkán hoznak nyilvánosságra konkrét veszteségi adatokat. Volodimir Zelenszkij elnök februárban a France TV-nek nyilatkozva közölte, hogy legalább 55 000 ukrán katona esett el a teljes körű háború kezdete óta, az eltűntnek nyilvánítottak száma pedig ennél jóval magasabb. Az orosz dróntámadások intenzitása és a harcok hevessége rendkívül megnehezíti az elesett katonák holttestének visszaszállítását, ami a DNS-alapú azonosításhoz elengedhetetlen lenne.