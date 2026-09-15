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Egy postás kint áll a kék ég alatt. Az egyik kezében egy borítékot, a másikban egy dobozt tart. Elgondolkodva nézi át a kézbesítendő küldeményeket.
Világ

Golyóálló mellényben, fegyverrel hozzák a nyugdíjat: élet-halál harc folyik minden egyes kézbesítésért

Pénzcentrum
2026. szeptember 15. 12:12

Az ukrán állami postaszolgálat, az Ukrposta munkatársai nap mint nap az életüket kockáztatva juttatják el a nyugdíjakat, az élelmiszert és a gyógyszereket a frontközeli települések lakóinak. A vállalat vezetője, Ihor Szmeljanszkij minden reggel egy hatalmas Ukrajna-térkép előtt dönt arról, hová küldheti még biztonságosan a munkatársait, és melyek azok a helyek, ahová már nem.

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Az Ukrposta jóval többet jelent az egyszerű levél- és csomagkézbesítésnél. Készpénzben fizeti ki a nyugdíjakat, kezeli a rezsiszámlák befizetését, valamint létfontosságú élelmiszereket és gyógyszereket szállít a frontvonalhoz közeli, elszigetelt falvakba, ahol sem bolt, sem egyéb ellátás nem érhető el. A háború sújtotta, hatalmas vidéki területeken az Ukrposta egyfajta összekötő kapocs a lakosság és az ukrán állam között.

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Pontosan ez teszi őket célponttá. Oroszország az elmúlt hónapokban fokozta a postai dolgozók, a válogatóüzemek és a logisztikai központok elleni támadásokat. A Kreml állítása szerint ezek az orosz webáruházakat, például a Wildberriest ért ukrán csapásokra adott válaszlépések. A vállalat adatai szerint 2022 óta több száz postahivatalt és járművet ért találat, miközben több mint ötven munkatársuk vesztette életét a frontvonal közelében vagy kézbesítés közben.

A postások munkáját folyamatos dilemma kíséri. Ha egy postaautó bejelentés nélkül érkezik meg egy faluba, a sorban álló tömeg könnyen egy orosz drón célpontjává válhat. Ha viszont előre értesítik a lakosságot, az információ kiszivároghat az oroszbarát beépített emberek révén. "Ha nem megyünk ki egy faluba, az emberek élelem és gyógyszer nélkül maradnak. Ha kimegyünk, meglehet, hogy késleltetjük az evakuálásukra vonatkozó döntésüket" – fogalmazott Szmeljanszkij.

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Zaporizzsja közelében Katerina Marinicscsel, egy 38 éves postamesterrel utazott a BBC riportere, aki a nyílt invázió során elveszítette az otthonát és a férjét. A Lukaszeve faluban található postáját márciusban semmisítette meg egy orosz drón, azóta egy furgonból szolgálja ki az ügyfeleket, vagyis az anyósülésen ülve, a nyitott ablakon át adja ki a készpénzt és veszi át a befizetéseket. Az idős helyiek közül a 77 éves, mankóval érkező Olekszandrivna elmondta, hogy a postásnő nélkül végük lenne, hiszen most jött ki a kórházból egy stroke után, és nem tudná, hová menjen a gyógyszeréért. A 64 éves Mikola pedig a postás látogatásainak közösségi jelentőségét emelte ki, hangsúlyozva, hogy ez a hónap egyik ritka öröme, amikor kijönnek, beszélgetnek az emberekkel, felveszik a nyugdíjat, majd hazamennek.

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Katerina mindig a társával, Szlavával utazik, aki a vezetésért és a csomagok kezeléséért felel, emellett a furgonban szállított jelentős készpénzmennyiség miatt lőfegyvert is hord magánál. A frontvonal közelében mindketten golyóálló mellényt viselnek, a járművükre pedig olyan antennát szereltek, amely jelzi a halálos veszélyt jelentő FPV-drónok közeledését. Katerina elfogadja, hogy a munkája életveszélyes, de nem adná fel, mert úgy véli, ez a feladata, és ha ő nem csinálja meg, akkor senki más sem fogja.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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