Putyin újra eláraszthatja a világot dízellel: Trump megállapodása után nagy bejelentést tett Moszkva

Oroszország az év végére ismét havi 3–3,5 millió tonnára növelheti dízelexportját, ami már a válság előtti szintet jelentené – jelentette ki Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes. A bejelentés néhány nappal azután érkezett, hogy Donald Trump amerikai elnök megállapodást jelentett be Vlagyimir Putyinnal az orosz dízel világpiaci értékesítéséről, és Washington ideiglenesen enyhített az orosz üzemanyagra vonatkozó szankciókon. Az ukrán vezetés szerint a lépés Moszkva háborús bevételeit növelheti, miközben az orosz hadsereg továbbra is támadja Ukrajna energetikai infrastruktúráját.

Alekszandr Novak hétfőn az orosz Rosszija–24 televíziónak beszélt arról, hogy az ország képes lehet a dízelexport jelentős növelésére. Szerinte az év végére a havi kivitel elérheti a 3–3,5 millió tonnát, ami lényegében visszatérést jelentene a válság előtti szintekhez.

Oroszország korábban rendszeresen havi 3 millió tonnánál is több dízelt exportált. A kivitel az utóbbi időszakban azonban visszaesett, miután az ukrán dróntámadások több orosz finomítót megrongáltak, Moszkva pedig saját korlátozásokat is bevezetett a külföldi értékesítésre.

Donald Trump október 9-én jelentette be, hogy megállapodott Vlagyimir Putyinnal az orosz dízel szállításáról az amerikai és a világpiacra. Az amerikai elnök közlése szerint Oroszország kezdetben több mint 300 ezer tonnát szállíthat, novemberben további 500 ezer tonna, ezt követően pedig újabb egymillió tonna kerülhet a piacra. A mennyiségek a finomítók állapotától és teljesítményétől is függhetnek.

Washington ezzel párhuzamosan ideiglenesen enyhített az orosz üzemanyagokra vonatkozó szankciókon. Az amerikai pénzügyminisztérium április 7-ig adott engedélyt az orosz dízel behozatalára. A döntés éles fordulatot jelent az amerikai szankciós politikában. A korlátozások egyik célja éppen az volt, hogy visszafogják az orosz energiacégek bevételeit, és ezzel csökkentsék Moszkva Ukrajna elleni háborújának finanszírozási lehetőségeit.

A Trump által bejelentett szállítások ugyanakkor nem azonosak azzal a teljes exportmennyiséggel, amelyet Novak az év végére kilátásba helyezett. Az orosz kormányfőhelyettes a teljes havi kivitel lehetséges alakulásáról beszélt, nem kizárólag az amerikai megállapodás keretében szállított üzemanyagról.

Moszkva szerint máris olcsóbb lett a dízel

Az orosz vezetés a megállapodástól a nemzetközi üzemanyagpiac kínálatának növekedését és az árak mérséklődését várja. Novak szerint a dízelszállítások növelése már érezteti a hatását, és a globális dízelpiacon 5–6 százalékos árcsökkenést tapasztaltak. Az amerikai határidős dízelárak szintén közel 5 százalékkal estek a megállapodás bejelentése után.

A piaci elemzők azonban jóval óvatosabban ítélik meg a várható hatást. A többletkínálat enyhítheti a szűkös piaci helyzetet, de önmagában nem feltétlenül elég ahhoz, hogy tartósan alacsonyabb szinten tartsa az árakat.

Az amerikai dízelárakra különösen nagy nyomás nehezedik. Az üzemanyag a teherfuvarozásban, a mezőgazdaságban és számos ipari folyamatban is meghatározó, ezért drágulása a szállítási költségeken keresztül más termékek árában is megjelenhet.

A megállapodás időzítése sem véletlen. Az Egyesült Államokban november 3-án félidős választásokat tartanak, a magas üzemanyagárak pedig politikai kockázatot jelentenek a republikánusok számára. Trump többször hangsúlyozta, hogy csökkenteni akarja az amerikai gazdák, fuvarozók és háztartások energiaköltségeit.

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Zelenszkij szerint Putyin jár jól az üzlettel

Az orosz dízelexport újbóli bővítése Ukrajnában komoly felháborodást váltott ki. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a megállapodás gyengíti az Oroszország gazdasági elszigetelésére irányuló nyugati erőfeszítéseket, és újabb bevételekhez juttathatja a háborút folytató Moszkvát.

Az ukrán elnök arra is rámutatott, hogy miközben Washington az energetikai feszültség enyhítéséről beszél, Oroszország továbbra is ukrán energetikai létesítményeket támad. Zelenszkij szerint az orosz vezetés lépései nem azt jelzik, hogy valódi készséget mutatna az energetikai tűzszünetre.

Az Egyesült Államokban is érkeztek bírálatok. Don Bacon republikánus képviselő szerint a szankciókat nem enyhíteni, hanem szigorítani kellene, mert az orosz energiahordozók értékesítése újabb forrásokat biztosíthat a Kreml számára az ukrajnai háború folytatásához. A kritikusok szerint így Washington úgy próbálja csökkenteni a saját üzemanyagárát, hogy közben olyan orosz bevételek előtt nyitja meg az utat, amelyek korlátozására korábban maga is jelentős erőfeszítéseket tett.

Visszatérhet Oroszország a dízelpiac élvonalába?

A következő hónapokban az lesz a döntő kérdés, hogy az orosz finomítók valóban képesek lesznek-e újra a korábbi mennyiségeket előállítani és exportálni. Az ukrán dróntámadások az elmúlt időszakban több feldolgozóüzemet is érintettek, a kapacitások helyreállítása pedig korlátozhatja a kivitel bővülését.

A jelenlegi helyzetben Moszkva két célt követhet egyszerre. Az export növelésével bevételhez jutna, miközben nagyobb kínálatot biztosíthatna a feszes nemzetközi dízelpiacon. Az azonban egyelőre kérdéses, hogy az amerikai engedmény tartós kereskedelmi kapcsolatot alapoz-e meg, vagy csupán átmeneti megoldás marad az üzemanyagárak mérséklésére.

Az orosz export újbóli felfutása tehát javíthatja a globális dízelellátást, de a piaci hatás mértéke attól is függ, hogy a finomítók termelése helyreáll-e, és közben hogyan alakul a kereslet, illetve a geopolitikai helyzet. A mostani megállapodás mindenesetre már önmagában is jelentős politikai fordulat. Miközben az Egyesült Államok az orosz dízel bevonásával próbálja enyhíteni az üzemanyagpiacra nehezedő nyomást, Ukrajna attól tart, hogy a lépés gazdasági segítséget jelent Moszkvának, és tovább gyengítheti az Oroszország elszigetelésére épülő nyugati stratégiát.