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brüsszel, eu, európai unió, európai parlament, european union
Világ

Beadta a derekát Brüsszel: különleges kiváltságokat kapnak ezek az országok, Magyarország nincs köztük

Pénzcentrum
2026. szeptember 14. 08:44

Az Európai Bizottság új stratégiát dolgozott ki az Európai Unió kilenc legkülső régiója számára, amely új pénzügyi alapok létrehozása helyett célzott szabályozási mentességekkel kezeli az érintett területek egyedi problémáit. A csomag az erdőirtási, halászati, adózási és migrációs előírások rugalmasabbá tételével reagál a helyi kihívásokra, miközben ezekre a tengerentúli régiókra egyre inkább kulcsfontosságú geopolitikai bázisként tekintenek - írja a Portfolio.

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Francia Guyana, Mayotte vagy épp a Kanári-szigetek földrajzilag távol esnek a kontinenstől, mégis az Unió szerves részei, és összesen mintegy ötmillió uniós polgárnak adnak otthont. Gazdasági problémáik feltűnően hasonlóak, hiszen a kisméretű belső piaccal, a magas szállítási költségekkel, az extrém időjárási körülményeknek való fokozott kitettséggel, valamint a merev uniós jogszabályok okozta hátrányokkal küzdenek.

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Brüsszel legújabb jogszabálycsomagja éppen ezért nem újabb eurómilliárdokat oszt ki, hanem az EU működéséről szóló szerződés 349. cikkére hivatkozva egyedi kivételeket állapít meg számukra. Ez a cikk kifejezetten lehetővé teszi a távoli, különleges státuszú területek esetében az eltérő vám-, adó- és agrárszabályok alkalmazását anélkül, hogy az egységes európai piac sérülne vagy fellazulna.

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A leglátványosabb változás Francia Guyanát érinti, amelynek területét 95 százalékban erdő borítja. Mivel a régió népessége a becslések szerint 2040-re megduplázódhat, az élelmiszer-önellátás biztosításához elkerülhetetlen a mezőgazdasági művelés alá vont területek növelése. Az EU szigorú erdőirtási rendelete eddig gátolta ezt a terjeszkedést. Az új javaslat értelmében a helyi termelés és a harmadik országokkal folytatott kereskedelem mentesülne a szabályozás alól, az európai belső piacra szánt árukra azonban továbbra is vonatkoznának a szigorú uniós követelmények.

Mayotte esetében a 2024 decemberében pusztító Chido ciklon utóhatásait próbálják enyhíteni. Mivel a helyi halászati ágazat súlyos károkat szenvedett, 2030 végéig meghosszabbítják azt az időszakot, amíg a flotta elérheti az uniós szabályok által engedélyezett kapacitásplafonokat. Emellett az agrártámogatási rendszert is a trópusi növények – például a manióka és a jamszgyökér – termesztéséhez igazítják. Ezzel párhuzamosan adminisztratív könnyítéseket vezetnek be az importált termékek vámkezelésénél, és frissítik a helyi fogyasztási adó kategóriáit a helyi vállalkozások versenyképességének védelme érdekében.

A migráció kezelése politikailag jóval érzékenyebb kérdés. Mivel a francia tengerentúli régiók nem részei a schengeni övezetnek, hatalmas nyomás nehezedik rájuk, Mayotte-on például 2026-ban már a megelőző évi szint hétszeresére ugrott a menedékkérelmek száma. Az új szabályozás felgyorsítaná az eljárásokat azáltal, hogy a határon egy kötelező szakvélemény alapján más hatóság is gyors döntést hozhatna a belépésről, tehermentesítve ezzel a menedékjogot érdemben vizsgáló szerveket.

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A gazdasági kérdések mellett a stratégiában hangsúlyos szerepet kap a geopolitika is. A jelenlegi globális bizonytalanság – különösen az amerikai vezetés kiszámíthatatlan külpolitikája – felértékeli ezeket a térségeket. A legkülső régiók stratégiai elhelyezkedésük révén Európa hídfőállásaiként hatalmas kizárólagos gazdasági övezeteket és fontos kereskedelmi útvonalakat biztosítanak az Unió számára. Ennek megfelelően Brüsszel már nem csupán felzárkóztatandó perifériaként, hanem a tengeri gazdaság és a geopolitikai jelenlét kulcsszereplőiként tekint rájuk.

Bár a biztosított kivételek szigorúan csak a kilenc legkülső régióra vonatkoznak – így a kontinens országai, köztük Magyarország, nem hivatkozhatnak ezekre automatikusan egy-egy uniós vitában –, a szemléletváltás mégis beszédes. Az Európai Bizottság egyre nyíltabban ismeri el, hogy egy szabályozás formális egységessége nem feltétlenül jelent egyenlő gazdasági terhet, és az európai piacot sokszor az védi a legjobban, ha a szabályokat a valós helyi adottságokhoz igazítják.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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