Rendkívüli! Brutális pofon Oroszországnak: 1500 milliárdos tartozás miatt foglalták le az állami hajót

Norvégia lefoglalt egy orosz állami tulajdonú hajót a sarkvidéki Spitzbergákon, miután Ukrajna egyik állami energetikai vállalata, a Naftogaz megpróbálja behajtani Oroszországtól azt a 4,22 milliárd dolláros, vagyis nagyjából 1500 milliárd forintos kártérítést, amelyet egy hágai választottbíróság ítélt meg számára. A követelés az oroszok által a Krím 2014-es annektálása után lefoglalt ukrán energetikai eszközökhöz kapcsolódik. Moszkva nem fizet, Ukrajna ezért világszerte megpróbál orosz vagyonelemeket bevonni a végrehajtásba - írja az Euronews.

A norvég hatóságok szeptember 2-án vették ellenőrzésük alá a Professor Molchanov nevű orosz hajót a Spitzbergákhoz tartozó Barentsburg kikötőjében. A hajó kereskedelmi expedíciós utakra szolgál, többek között a norvég sarkvidéki szigetvilágban közlekedik. A lefoglalást a Nord-Troms és Senja Kerületi Bíróság augusztus 31-i végzése tette lehetővé. A bírósági döntés értelmében a hajó nem hagyhatja el jelenlegi helyét. A Spitzbergák kormányzójának kellett gondoskodnia arról, hogy a hajót ne lehessen elmozdítani. A norvég hatóságok megerősítették, hogy a hajót lefoglalták, és további bírósági döntésig a szigeteken marad.

A történet hátterében egy több éve húzódó jogi vita áll. A Naftogaz 2016-ban indított eljárást Oroszországgal szemben, miután Moszkva a Krím 2014-es bekebelezését követően lefoglalta a vállalat ottani vagyonát. A hágai választottbíróság 2023 áprilisában úgy döntött, hogy Oroszországnak 4,22 milliárd dollárt, valamint kamatokat és jogi költségeket kell fizetnie a Naftogaznak.

Oroszország azonban nem teljesítette a döntést. A Naftogaz ezért más országokban próbálja végrehajtatni a választottbírósági ítéletet, és olyan orosz kereskedelmi vagyonelemeket keres, amelyeket jogszerűen lefoglalhatnak.

A norvég bíróság már korábban végrehajthatónak ismerte el a választottbírósági döntést. Ez jelentős különbség ahhoz képest, amikor egy ország politikai döntéssel fagyaszt be orosz vagyont. A mostani lépés egy konkrét bírósági végrehajtási eljárás része.

A Naftogaz szerint a Professor Molchanov lefoglalása része annak a nemzetközi stratégiának, amelynek célja, hogy Oroszország ne tudja elkerülni a fizetési kötelezettségét pusztán azzal, hogy nem hajtja végre a hágai döntést. A vállalat közlése szerint több országban is folytat hasonló végrehajtási eljárásokat. Az Egyesült Államokban, Franciaországban, az Egyesült Királyságban és Finnországban is vannak orosz vagyonelemek, amelyeket már befagyasztottak vagy amelyekkel kapcsolatban jogi lépések történtek.

Az ügy Moszkva részéről komoly ellenreakciót váltott ki. Az orosz állami TASS hírügynökség szerint az orosz külügyminisztérium egyik szóvivője kalózkodásnak nevezte a norvég akciót. Vlagyimir Putyin pedig a lefoglalást elítélte, és azt állította, hogy az ilyen intézkedések akadályozzák a béketeremtés esélyeit.

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A norvég lépés azért is érdekes, mert a hajó nem egyszerűen egy magántársaság kereskedelmi eszköze. A Naftogaz szerint a Professor Molchanov az Oroszországi Föderáció tulajdonában van, miközben kereskedelmi expedíciós hajóként működik. Ez tette lehetővé, hogy az ukrán vállalat a hajót a végrehajtási eljárásban célba vegye.

Az ügy azt is megmutatja, milyen irányba mozdult el az orosz vagyonokkal kapcsolatos nemzetközi jogi vita. Az ukrán fél nem kizárólag a Nyugaton befagyasztott orosz állami eszközökre támaszkodik, hanem bírósági úton próbál olyan vagyontárgyakat találni, amelyekből ténylegesen behajtható a megítélt kártérítés.

A 4,22 milliárd dolláros összeg önmagában is jelentős, de a kamatok és a jogi költségek miatt a teljes követelés ennél magasabb lehet. A norvég hajó értéke várhatóan csak töredéke ennek, vagyis a mostani lefoglalás elsősorban precedensértékű. A lényeg az, hogy egy nemzetközi választottbírósági ítélet alapján egy másik ország bírósága konkrét orosz állami vagyontárgy ellen indított végrehajtást.

A Naftogaz jelezte, hogy folytatja az orosz vagyonok felkutatását és lefoglalását más országokban is, amíg Oroszország nem fizeti ki a megítélt kártérítést. A Professor Molchanov ügye ezért túlmutat egyetlen sarkvidéki hajó lefoglalásán. Ha más országok bíróságai is hasonló módon járnak el, az újabb eszközt adhat Ukrajnának ahhoz, hogy a Krím annektálása miatt megítélt kártérítéseket ténylegesen megpróbálja behajtani Oroszországon.