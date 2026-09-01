Óriási összetűzés közeleg Oroszország és a NATO között: ezen a területen robbanhat a lőporos hordó

Újabb veszélyes fronton kerülhet szembe egymással a NATO és Oroszország. Moszkva évek óta erősíti katonai jelenlétét az Északi-sarkvidéken, a nyugati szövetség pedig csapatokkal, tengeralattjáró-elhárító repülőgépekkel, fregattokkal és új jégtörőkkel készül az orosz fölény megtörésére. A jég olvadása ráadásul egyre védtelenebbé teheti az orosz nukleáris rakétahordozó tengeralattjárókat. A NATO előtt ezzel rendkívüli lehetőség nyílik, annak kihasználása azonban közvetlen konfrontációhoz, szélsőséges esetben pedig nukleáris eszkalációhoz vezethet.

A sarkvidéki jég visszahúzódása első pillantásra történelmi lehetőséget kínál Oroszországnak. Megnyílhatnak új hajózási útvonalak, könnyebben hozzáférhetővé válhatnak a térség nyersanyagai, Moszkva pedig katonai és gazdasági értelemben is kiterjesztheti befolyását az északi vizeken.

A változásnak azonban van egy Oroszország számára jóval veszélyesebb következménye is: a jégtakaró eddig természetes védelmet nyújtott az ország nukleáris rakétákat hordozó tengeralattjáróinak.

Minél tovább olvad az Északi-sarkvidék, annál könnyebbé válhat ezek felderítése és követése – ez pedig nemcsak új lehetőséget teremt a NATO számára, hanem a nukleáris eszkaláció kockázatát is növelheti – hívja fel a figyelmet a Foreign Policy Research Institute július végén megjelent esszéje.

Új kereskedelmi útvonalat építene Moszkva

Oroszország sarkvidéki stratégiájának egyik legfontosabb eleme az Északi-tengeri útvonal, amely az ország északi partjai mentén köti össze Európát és Ázsiát. Az út jóval rövidebb lehet a Szuezi-csatornán keresztül vezető hagyományos tengeri folyosónál, használhatóságát azonban eddig erősen korlátozta a jég.

A felmelegedéssel Moszkva előtt megnyílt a lehetőség, hogy az útvonalból szélesebb kereskedelmi hálózatot hozzon létre. Ezt nevezik Transzarktikus Közlekedési Folyosónak. Az orosz vezetés nem pusztán egy hajózási útvonalat szeretne kiépíteni, hanem olyan rendszert, amelyben az áthaladás feltételeit is Moszkva szabhatja meg.

Oroszország előírja, hogy a nemzetközi hajóknak engedélyt kell kérniük az áthaladáshoz, bizonyos esetekben pedig orosz jégtörő kíséretét is igénybe kell venniük. Moszkva ezzel lényegében saját fennhatósága alá vonná az útvonalat, miközben több nyugati ország vitatja, hogy a nemzetközi hajózás ilyen mértékű korlátozása jogszerű lenne.

Az orosz gyakorlat az úgynevezett jogi hadviselés egyik példája: Moszkva vitatott jogértelmezésekre támaszkodva próbál olyan helyzetet teremteni, amelyben a többi állam csak az általa megszabott feltételekkel mozoghat a térségben.

Oroszország 2022 végén külön szabályokat vezetett be a külföldi hadihajók északi-tengeri áthaladására is. Nyugati elemzők azóta többször felvetették, hogy a NATO-nak demonstratív hajózási művelettel kellene vitatnia az orosz követeléseket, a közvetlen konfrontáció kockázata miatt azonban erre eddig nem került sor.

Az üzlet egyelőre elmarad Putyin várakozásaitól

A kereskedelmi lehetőségek ugyanakkor messze nem fejlődnek olyan gyorsan, ahogyan azt az orosz vezetés remélte. Az Északi-tengeri útvonalon szállított árumennyiség az elmúlt két évben csökkent, és legutóbb körülbelül 37 millió tonnára esett vissza. Ez kevesebb mint a fele annak a 80 millió tonnás forgalomnak, amelyet Vlagyimir Putyin még 2018-ban tűzött ki 2024-re.

Az útvonal gazdasági korlátai nem tűntek el a jég visszahúzódásával. Továbbra is szélsőségesek az időjárási viszonyok, kevés a kikötő és a mentési infrastruktúra, magasak a biztosítási és jégtörési költségek, a hajózás pedig nehezebben tervezhető, mint a hagyományos útvonalakon. Az Ukrajna elleni háború miatt bevezetett szankciók és technológiai korlátozások szintén fékezik az orosz sarkvidéki beruházásokat.

Mindez arra utal, hogy Moszkva sarkvidéki jelenlétének valódi jelentősége egyelőre nem elsősorban a kereskedelemben, hanem a katonai hatalom kiterjesztésében rejlik. Oroszország az elmúlt több mint tíz évben régi szovjet támaszpontokat épített újjá, korszerűsítette légvédelmi rendszereit, valamint radarokkal és katonai repülőterekkel erősítette meg északi partvidékét. A 2023-ban elfogadott orosz külpolitikai koncepció az Északi-sarkvidéket már közvetlenül a volt szovjet térség mögött, az ország második legfontosabb földrajzi prioritásaként kezelte.

A katonai ellenőrzés közvetve az orosz szürkezónás műveleteket is segítheti. Az úgynevezett árnyékflotta kétes tulajdonosi hátterű, gyakran kényelmi zászlók alatt közlekedő hajói nemcsak a szankciók megkerülésében vesznek részt: egyre több gyanú merül fel azzal kapcsolatban is, hogy egyes hajók tenger alatti kábelek és más kritikus infrastruktúrák megrongálásához köthetők. Minél nagyobb ellenőrzést gyakorol Oroszország az északi vizek fölött, annál könnyebben mozoghatnak ezek a hajók.

A jég eddig Oroszország atom-tengeralattjáróit is védte

A sarkvidék azonban nemcsak az orosz hatalom egyik fontos terjeszkedési területe. Itt található az ország nukleáris elrettentő erejének egyik legértékesebb része is.

A szövegben idézett amerikai hírszerzési becslések szerint Oroszország tengeri telepítésű nukleáris erejének mintegy kétharmada a norvég határ közelében fekvő Kola-félszigethez kapcsolódik. Itt működik Szeveromorszkban az Északi Flotta főhadiszállása, a közeli Gadzsijevo pedig a régebbi Delta–IV és a korszerű Borej osztályú, ballisztikus rakétákat hordozó atom-tengeralattjárók egyik legfontosabb bázisa.

Ezek a hajók az orosz nukleáris elrettentés kulcsfontosságú elemei. Feladatuk, hogy akkor is képesek legyenek válaszcsapást mérni, ha egy ellenséges támadás megsemmisítené az ország szárazföldi rakétáinak és bombázóinak jelentős részét. Értékük éppen abban rejlik, hogy az óceánban elrejtőzve nehéz megtalálni és elpusztítani őket.

A hidegháború első éveiben ez még komoly problémát jelentett a Szovjetuniónak. A korai tengeralattjárókról indítható rakéták hatótávolsága nem volt elegendő ahhoz, hogy a szovjet partok közeléből elérjék az Egyesült Államokat. A szovjet tengeralattjáróknak ezért meg kellett közelíteniük az amerikai partvidéket, ahol az Egyesült Államok víz alatti akusztikus érzékelőhálózata könnyebben észlelhette és követhette őket.

Moszkva később nagyobb hatótávolságú rakétákat fejlesztett ki, így a tengeralattjárók már a Barents-tenger és a környező sarkvidéki vizek térségéből is fenyegethették az Egyesült Államokat. A Szovjetunió ezek körül a járőrözési területek körül többrétegű védelmi övezeteket, úgynevezett bástyákat alakított ki.

A tengeralattjárókat érzékelők, aknamezők, felszíni hajók, repülőgépek és támadó tengeralattjárók védték. Ehhez társult a természetes védelem: a vastag sarkvidéki jég.

A nyílt vízen könnyebben vadászhatnak a tengeralattjárókra

A tengeralattjáró-elhárító műveletekben repülőgépeket, helikoptereket, felszíni hajókat, víz alatti érzékelőket és más tengeralattjárókat egyaránt alkalmaznak. A jégtakaró azonban mindegyik eszköz használatát megnehezíti.

A nagy felszíni hajók nehezen közlekednek az összefüggő jégmezőkben, a maguk után vontatott szonárrendszereket pedig károsíthatják vagy megzavarhatják a kiszámíthatatlanul mozgó jégtáblák. A repülőgépek és helikopterek mágneses érzékelők segítségével bizonyos esetekben a jég alatt is észlelhetik a tengeralattjárókat, fegyvereik azonban nem feltétlenül képesek áttörni a vastag jégréteget.

Az akusztikus felderítés is nehezebb. A jég mozgása, repedezése és töredezése jelentős háttérzajt kelt, miközben a vízrétegek eltérő hőmérséklete és sótartalma bonyolulttá teszi a hang terjedését. A jég alatti környezet ezért jóval nagyobb esélyt biztosíthat egy tengeralattjárónak arra, hogy lerázza üldözőit, mint a nyílt óceán.

A jég visszahúzódásával az orosz tengeralattjáróknak egyre hosszabb utat kell megtenniük, hogy elérjék a biztonságosabb, összefüggő jégtakaróval borított területeket. A bemutatott térinformatikai számítások szerint a késő nyári időszakban ez az elméleti menetidő az 1980-as években mért körülbelül 20 óráról az utóbbi években több mint 35 órára emelkedett. A számítás ráadásul egyenes vonalú, maximális sebességű haladással számol, amely valós műveleti körülmények között aligha lenne tartható.

Nemcsak a távolság növekszik, hanem az az időszak is hosszabbodik, amikor a jég a legmesszebb húzódik vissza. Így az orosz tengeralattjárók évről évre több napon keresztül maradhatnak természetes fedezék nélkül.

A jéghatár földrajzi helyzete is kedvezőtlenebb Moszkvának. Az 1980-as években a jég rendszeresen lenyúlt a norvég fennhatóság alatt álló Spitzbergák és az orosz Ferenc József-föld közötti térségbe. Ma sokszor már a Spitzbergáktól északra húzódik, közelebb Grönlandhoz és az Egyesült Államok által használt katonai létesítményekhez. Az orosz tengeralattjáróknak tehát nemcsak messzebbre kell haladniuk a jégért, hanem közben egyre veszélyesebb, NATO által könnyebben megfigyelhető vizeken mozoghatnak.

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A felmelegedés nem feltétlenül teszi átláthatóvá az óceánt

A változás következményei ugyanakkor nem teljesen egyértelműek. Egy közelmúltbeli kutatás szerint a sarkvidéki vizek hőmérsékletének változása bizonyos helyzetekben éppen a rejtőzködő tengeralattjáróknak kedvezhet, mert átalakítja a hanghullámok terjedését.

A térség akusztikai környezete is zajosabbá válik. A jég töredezése, a növekvő kereskedelmi hajóforgalom és az ipari tevékenység olyan háttérzajt kelthet, amely elfedi a tengeralattjárók hangját. A kevesebb jég tehát önmagában nem jelenti azt, hogy az orosz atom-tengeralattjárók automatikusan könnyű célpontokká válnak.

Az alapvető tendencia azonban így is kedvezőtlen Moszkva számára. Egy olyan védelmi réteg gyengül, amelyre a szovjet, majd az orosz haditengerészeti stratégia évtizedeken át támaszkodott. Ez pedig új lehetőséget kínál a NATO-nak.

A NATO már készül az északi térség megerősítésére

A nyugati szövetség az 1980-as években már kidolgozott egy olyan tengeri stratégiát, amely háború esetén NATO-hajókat küldött volna a Barents-tengerre, hogy felkutassák és megsemmisítsék a szovjet rakétahordozó tengeralattjárókat. A terv megvalósíthatóságát már akkor is sokan vitatták, részben a sarkvidéki környezet és a vastag jégtakaró miatt. A megváltozó éghajlat most könnyebbé teheti egy hasonló művelet végrehajtását.

A NATO az elmúlt időszakban szervezetileg is nagyobb figyelmet fordított az északi térségre. A szövetség 2025 decemberében átalakította a norfolki összhaderőnemi parancsnokság illetékességi területét, amelyhez Dániát, Svédországot és Finnországot is szorosabban hozzákapcsolta. Ezzel egy olyan katonai folyosót kíván létrehozni, amely összeköti Észak-Amerikát Észak-Európával.

2026 februárjában elindult az Arctic Sentry nevű NATO-tevékenység is, amely fokozza a szövetséges jelenlétet az Északi-sarkvidéken. A tervek szerint az Egyesült Királyság három éven belül kétezerre növeli a norvég sarkvidéken állomásozó katonáinak számát, Svédország pedig egy négyezer fős, Finnországban települő szárazföldi erő vezetését vállalja. A program új megfigyelőrendszereket és katonai infrastruktúrát is magában foglal.

A tengeralattjárók felderítésére alkalmas eszközökből szintén egyre többet vásárolnak az európai államok. Németország nyolc P–8 Poseidon tengeri járőrrepülőgépet rendelt, Norvégia pedig legalább öt brit Type 26 fregatt beszerzéséről döntött. Az Egyesült Államok, Kanada és Finnország közben új jégtörő flotta létrehozásán dolgozik, amellyel hosszabb távon az orosz jégtörőfölényt is ellensúlyozhatják.

Az orosz „gyenge pont” kihasználása súlyos kockázatokat hordoz

A NATO számára csábító lehetőségnek tűnhet, hogy az orosz tengeralattjárók növekvő sérülékenységét nyomásgyakorlásra használja fel. Moszkva víz alatti aktivitása ugyanis nem korlátozódik a nukleáris elrettentésre. A brit védelmi minisztérium az elmúlt két évben 30 százalékos növekedést észlelt a brit vizekre belépő orosz tengeralattjárók számában, 2026 áprilisában pedig brit erőket mozgósítottak egy feltételezett, tenger alatti kábelek ellen irányuló orosz művelet elrettentésére.

Az orosz hajók intenzívebb követése ezért visszatarthatná Moszkvát egyes szabotázsakcióktól és más szürkezónás műveletektől. Az orosz haditengerészet 2022 óta ráadásul láthatóan védekezőbb gyakorlatokra összpontosít a Barents-tengeren, ami arra utalhat, hogy maga Moszkva is érzékeli a tengeralattjáró-bástyák növekvő sebezhetőségét.

A támadó tengeralattjárók megfigyelése és a nukleáris rakétákat hordozó hajók szoros követése között azonban óriási különbség van. Ha Oroszország úgy érzékeli, hogy a NATO képes folyamatosan megfigyelni és szükség esetén gyorsan megsemmisíteni stratégiai tengeralattjáróit, az meggyengítheti a kölcsönös nukleáris elrettentésbe vetett bizalmát.

Egy válsághelyzetben ebből úgynevezett „használd vagy elveszíted” kényszer alakulhat ki. Az orosz vezetés attól tarthatna, hogy ha nem veti be időben nukleáris fegyvereit, egy NATO-csapás megsemmisítheti azokat. Minél bizonytalanabb egy állam a megtorló képességének túlélésében, annál nagyobb lehet a kísértés a korai eszkalációra.

A NATO-nak ezért rendkívül szűk mezsgyén kell mozognia. Úgy kell jeleznie, hogy képes ellenőrizni az északi vizeket és megvédeni a kritikus infrastruktúrát, hogy közben ne keltse egy nukleáris első csapás előkészítésének látszatát. A műveletek célját, határait és az orosz szürkezónás tevékenységgel való kapcsolatát világosan kommunikálni kellene.

A Bloomberg értesülései szerint Oroszország részéről azonban egyre inkább a küszöbön van az eszkaláció. Elemzésük szerint orosz elnök elérkezettnek látja az időt a NATO ellenállóképességének tesztelésére. Ezt pedig jó eséllyel egy nagyobb kibertámadással, vagy egy korlátozott méretű szárazföldi behatolással kezdheti meg, utóbbi célpontja igen nagy valószínűséggel valamelyik balti állam lehet majd – igaz, az utóbbi időben már közép-kelet-európai államok légterébe is rendszeresen hatoltak be orosz drónok:

A sarkvidéki olvadás közben egyszerre növeli és csökkenti Oroszország hatalmát. Új tengeri útvonalakat nyithat meg Moszkva előtt, megkönnyítheti az erőforrások kitermelését és nagyobb katonai mozgásteret teremthet. Ugyanez a folyamat azonban fokozatosan felszámolja azt a természetes erődítményt, amely évtizedeken át védte az orosz nukleáris elrettentés egyik legfontosabb pillérét.

A felmelegedő Északi-sarkvidék ezért nem egyszerűen új gazdasági versenytér lesz. Olyan katonai térséggé válhat, ahol a nagyhatalmak egyre könnyebben férnek hozzá egymás legérzékenyebb stratégiai eszközeihez. Ez rövid távon növelheti a NATO elrettentő erejét, hosszabb távon azonban jóval kiszámíthatatlanabbá teheti a nukleáris egyensúlyt.

Címlapfotón a Kurszk atom-tengeralattjáró emlékműve az Északi-Sarkkörön túli Murmanszk városában, Oroszországban. Forrás: Getty Images