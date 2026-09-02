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Novo-Ogarjovo, 2024. augusztus 16.Vlagyimir Putyin orosz elnök (b) az orosz biztonsági tanács ülésén elnököl a Moszkva melletti, novo-ogarjovói vidéki elnöki rezidencián 2024. augusztus 16-án.MTI/AP/Szputnyik uszoda/Alekszej Babusk
Világ

Vészjósló választ adott Putyin, mikor Nagy-Britannia megtámadásáról kérdezték

Pénzcentrum
2026. szeptember 2. 13:14

Vlagyimir Putyin nem zárta ki, hogy Oroszország csapást mérhet az Egyesült Királyság területén található katonai létesítményekre. Az orosz elnököt egy sajtótájékoztatón arról kérdezték, hogy a brit hadiipari objektumok katonai célponttá válhatnak-e. Putyin erre kitérő választ adott, azt mondta, hogy „ez katonai titok”. Ugyanakkor kijelentette, hogy Ukrajnában minden katonai létesítmény, így az esetleges brit objektumok is legitim orosz célpontnak számítanak – jelentette az Ukrajinszka Pravda.

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Vlagyimir Putyin orosz elnök nem zárta ki annak lehetőségét, hogy Oroszország csapást mérhet az Egyesült Királyság területén található katonai létesítményekre, válaszul London Ukrajnának nyújtott támogatására.

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Putyint egy sajtótájékoztatón arról kérdezték, hogy a brit területen található hadiipari létesítmények katonai célponttá válhatnak-e. Az orosz elnök erre kitérő választ adott: „Ez katonai titok.”

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Putyin ugyanakkor leszögezte, hogy Ukrajna területén bármely katonai létesítmény – ideértve a brit objektumokat is, amennyiben léteznek ilyenek – az orosz fegyveres erők legitim célpontjának számít.

Az orosz külügyminisztérium korábban már fenyegetőzött azzal, hogy csapást mérhet brit katonai célpontokra Ukrajnában és annak határain túl is, válaszul arra, hogy a britek fegyverrel támogatják Ukrajnát.

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Andy Burnham brit miniszterelnök augusztusban jelentette be, hogy London megosztja Ukrajnával a Storm Shadow cirkálórakéták gyártástechnológiáját. A bejelentést követő napon Andrej Fjodorov, a Kreml tanácsadója arról beszélt, hogy a drónokat és rakétaalkatrészeket gyártó brit üzemeket „ismeretlen forrásból érkező támadások érhetik”.

Címlapi kép: Alekszej Babuskin, MTI/MTVA
Címlapkép: Getty Images
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