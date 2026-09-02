Vészjósló választ adott Putyin, mikor Nagy-Britannia megtámadásáról kérdezték

Vlagyimir Putyin nem zárta ki, hogy Oroszország csapást mérhet az Egyesült Királyság területén található katonai létesítményekre. Az orosz elnököt egy sajtótájékoztatón arról kérdezték, hogy a brit hadiipari objektumok katonai célponttá válhatnak-e. Putyin erre kitérő választ adott, azt mondta, hogy „ez katonai titok”. Ugyanakkor kijelentette, hogy Ukrajnában minden katonai létesítmény, így az esetleges brit objektumok is legitim orosz célpontnak számítanak – jelentette az Ukrajinszka Pravda.

Vlagyimir Putyin orosz elnök nem zárta ki annak lehetőségét, hogy Oroszország csapást mérhet az Egyesült Királyság területén található katonai létesítményekre, válaszul London Ukrajnának nyújtott támogatására.

Putyint egy sajtótájékoztatón arról kérdezték, hogy a brit területen található hadiipari létesítmények katonai célponttá válhatnak-e. Az orosz elnök erre kitérő választ adott: „Ez katonai titok.”

Putyin ugyanakkor leszögezte, hogy Ukrajna területén bármely katonai létesítmény – ideértve a brit objektumokat is, amennyiben léteznek ilyenek – az orosz fegyveres erők legitim célpontjának számít.

Az orosz külügyminisztérium korábban már fenyegetőzött azzal, hogy csapást mérhet brit katonai célpontokra Ukrajnában és annak határain túl is, válaszul arra, hogy a britek fegyverrel támogatják Ukrajnát.

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Andy Burnham brit miniszterelnök augusztusban jelentette be, hogy London megosztja Ukrajnával a Storm Shadow cirkálórakéták gyártástechnológiáját. A bejelentést követő napon Andrej Fjodorov, a Kreml tanácsadója arról beszélt, hogy a drónokat és rakétaalkatrészeket gyártó brit üzemeket „ismeretlen forrásból érkező támadások érhetik”.

Címlapi kép: Alekszej Babuskin, MTI/MTVA