Fordulat körvonalazódik az iráni háborúban: újraindulhat a hajózás a Hormuzi-szorosban, de nem mindenkinek

Irán és Omán egy ideiglenes hajózási folyosó kialakításáról egyeztet a Hormuzi-szorosban, miközben az Egyesült Államokkal folytatott béketárgyalások elakadtak, az olajárak pedig az új amerikai szankciók ellenére is csökkennek - írta a Reuters.

Irán kedden bejelentette, hogy újraindította a tárgyalásokat Ománnal a Hormuzi-szoros hajóforgalmának kezeléséről. A stratégiai fontosságú vízi úton – amelyen a februárban kirobbant konfliktus előtt a globális kőolaj- és LNG-szállítmányok egyötöde haladt át – azóta szinte teljesen leállt a forgalom. A két ország közös közleménye szerint egy ideiglenes hajózási folyosó kialakításáról tárgyaltak, és megállapodtak a szoros aknamentesítésében. Donald Trump amerikai elnök ugyanakkor megismételte korábbi állítását, miszerint az összes tengeri aknát eltávolították már.

A térség törékeny biztonsági helyzetét jól jelzi, hogy kedden egy azonosítatlan lövedék talált el és tett üzemképtelenné egy olajszállító tartályhajót a szoros bejáratánál, mintegy 17 kilométerre az ománi Asz-Sisah településtől – közölte a brit tengerészeti kereskedelmi ügynökség (UKMTO).

Az amerikai titkosszolgálat jelezte, tudomást szerzett az iráni állami televízióban bemutatott háromperces videóról, amely Donald Trump legkisebb fia, a húszéves Barron Trump elleni lehetséges merényletről szól. A felvétel állítása szerint a fiatal férfit megfigyelés alatt tartják, és tízmillió dolláros vérdíjat tűztek ki a fejére.

A feszült helyzet ellenére Washington megkezdte diplomatáinak visszaküldését több olyan közel-keleti külképviseletre, amelyeket az Iránnal kirobbant konfliktus miatt korábban kiürítettek vagy csökkentett létszámmal működtettek. A lépés arra utal, hogy az amerikai kormányzat rövid távon alacsonyabbnak értékelheti az eszkaláció kockázatát, bár egyes nagykövetségek egyelőre korlátozott kapacitással üzemelnek.

Az Egyesült Államok a héten újabb szankciókkal fenyegette meg azokat az országokat, amelyek továbbra is üzleti kapcsolatot tartanak fenn Teheránnal, az azonnali büntetőintézkedések bevezetését ugyanakkor elhalasztotta. Az olajárak ennek ellenére már a második egymást követő napon csökkentek, mivel a piac nem tulajdonított nagy jelentőséget az intézkedéseknek. Irán durva jogtiprásnak minősítette az amerikai lépéseket, és hangsúlyozta, meggyőződése szerint számos ország nem fog csatlakozni a Washington által gyakorolt nyomáshoz.