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Brutális erdőtűz csapott fel Európában: egy szélvihar táplálja a lángokat - videón a pusztítás
Kiterjedt erdőtűzzel küzdenek a tűzoltók Mallorcán, ahol a viharos erejű szél folyamatosan táplálja a lángokat. A hatóságok elsőfokú veszélyhelyzetet hirdettek, és arra kérik a turistákat, hogy maradjanak távol a sziget északi részén található, népszerű üdülőövezetektől - írja a The Mirror.
A tűz vasárnap este fél kilenc körül csapott fel a turisták körében rendkívül kedvelt Formentor-félszigeten, egy erdős területen Ses Cases Velles és Cala Murta között. A veszélyzóna érinti Pollença térségét, a festői Cap de Formentort, valamint a népszerű üdülőváros, Alcúdia közelében fekvő területeket is.
A lángok eddig egyetlen épületet sem veszélyeztettek, de az oltást jelentősen nehezíti a viharos időjárás. A szigeten sárga riasztás van érvényben a 65 km/órás sebességet is meghaladó széllökések miatt, a védekezést pedig a környék gyenge térerőssége is akadályozza, ami megnehezíti a mentőegységek közötti kommunikációt.
A mezőgazdasági, halászati és természeti környezetért felelős minisztérium tájékoztatása szerint a Baleári Természetvédelmi Intézet (IBANAT) mintegy ötven munkatársa négy egységre osztva, négy tűzoltóautóval dolgozik a helyszínen. A földi csapatok munkáját a levegőből két helikopter és két kétéltű tűzoltó repülőgép is segíti.
A pusztító tüzet a szomszédos Baleár-szigetekről, a spanyol szárazföldről, sőt a levegőből is tisztán látni. A szigetre érkező utasok által készített felvételeken jól kivehető, ahogy a gomolygó füst és a lángok élénk narancssárgára festik a tájat. Arról egyelőre nincs információ, hogy a füst befolyásolja-e a sziget repülőtéri forgalmát.
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Marga Prohens, a baleári kormány elnöke közölte, hogy szorosan figyelemmel kíséri az eseményeket. Felszólította a lakosságot és a nyaralókat, hogy fokozott óvatossággal járjanak el, kövessék a hivatalos tájékoztatást, és hagyják szabadon a bekötőutakat a tűzoltók biztonságos közlekedése érdekében.
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