Kiterjedt erdőtűzzel küzdenek a tűzoltók Mallorcán, ahol a viharos erejű szél folyamatosan táplálja a lángokat. A hatóságok elsőfokú veszélyhelyzetet hirdettek, és arra kérik a turistákat, hogy maradjanak távol a sziget északi részén található, népszerű üdülőövezetektől - írja a The Mirror.

A tűz vasárnap este fél kilenc körül csapott fel a turisták körében rendkívül kedvelt Formentor-félszigeten, egy erdős területen Ses Cases Velles és Cala Murta között. A veszélyzóna érinti Pollença térségét, a festői Cap de Formentort, valamint a népszerű üdülőváros, Alcúdia közelében fekvő területeket is.

A lángok eddig egyetlen épületet sem veszélyeztettek, de az oltást jelentősen nehezíti a viharos időjárás. A szigeten sárga riasztás van érvényben a 65 km/órás sebességet is meghaladó széllökések miatt, a védekezést pedig a környék gyenge térerőssége is akadályozza, ami megnehezíti a mentőegységek közötti kommunikációt.

A mezőgazdasági, halászati és természeti környezetért felelős minisztérium tájékoztatása szerint a Baleári Természetvédelmi Intézet (IBANAT) mintegy ötven munkatársa négy egységre osztva, négy tűzoltóautóval dolgozik a helyszínen. A földi csapatok munkáját a levegőből két helikopter és két kétéltű tűzoltó repülőgép is segíti.

A pusztító tüzet a szomszédos Baleár-szigetekről, a spanyol szárazföldről, sőt a levegőből is tisztán látni. A szigetre érkező utasok által készített felvételeken jól kivehető, ahogy a gomolygó füst és a lángok élénk narancssárgára festik a tájat. Arról egyelőre nincs információ, hogy a füst befolyásolja-e a sziget repülőtéri forgalmát.

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Marga Prohens, a baleári kormány elnöke közölte, hogy szorosan figyelemmel kíséri az eseményeket. Felszólította a lakosságot és a nyaralókat, hogy fokozott óvatossággal járjanak el, kövessék a hivatalos tájékoztatást, és hagyják szabadon a bekötőutakat a tűzoltók biztonságos közlekedése érdekében.

A mostani eset egy rendkívül súlyos nyári tűzszezont követ Spanyolországban. Július végén több mint 115 ezer embernek kellett elhagynia az otthonát Madrid közelében egy hatalmas tűzvész miatt, amelyet hivatalosan is az ország történetének legnagyobb erdőtüzeként tartanak számon.