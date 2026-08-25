2026. augusztus 25. kedd Lajos, Patrícia
29 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Hormuz-szoros lezárása hatással volt az olaj- és gázszállító tartályhajókra, ami a közel-keleti háborúból eredő globális energiaválsághoz vezetett. (Légi felvétel)
Világ

Súlyos mérleg az iráni háború fél évéről: szinte naponta érkezik az újabb tengeri csapás a Hormuzi-szorosban

Pénzcentrum
2026. augusztus 25. 08:34

A Perzsa-öböl térségében két és fél naponta történt valamilyen tengeri incidens az iráni háború elmúlt hat hónapjában. A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) adatai szerint összesen 68 esetet regisztráltak, amelyekben legalább 20 tengerész és kikötői munkás meghalt, 35-en megsérültek, egy ember pedig eltűnt. Az incidensek gyakorisága a béketárgyalások idején jelentősen visszaesett, azóta azonban ismét megközelítette a háború korábbi szakaszában tapasztalt szintet.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az Irán ellen folytatott háború hat hónapja alatt a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) adatai szerint 68 incidens történt a Perzsa-öbölben, az Ománi-öbölben és az Arab-tengeren, ami két és fél naponta egy incidensnek felel meg. Az esetek során legkevesebb 20 tengerész és kikötői munkás vesztette életét, 35-en megsebesültek, egy ember pedig eltűnt - közölte az ENSZ ügynöksége kedden.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az incidensek mintegy fele olajszállító hajókat érintett, 20 százalékuk konténerhajókat, 15 százalékuk pedig ömlesztettáru-szállító hajókat. A brit haditengerészet tengerhajózási biztonsági információs szolgálata (UKMTO) ezen incidensek közül 47-et támadásként minősített.

A libériai lobogó alatt közlekedő hajók voltak a leginkább érintettek, 13 incidensben vettek részt, őket 10 panamai és ugyanennyi Marshall-szigeteki lajstromú hajó követte. Iráni lobogó alatt közlekedő hajók négy esetben voltak érintettek.

Kapcsolódó cikkeink:

A háború február végi kezdetétől az iráni-amerikai béketárgyalásokról szóló, június közepén aláírt szándéknyilatkozatig átlagosan 2,3 naponta jelentettek egy incidenst. Az ebben az időszakban bekövetkezett incidensek 16 halottat és 19 sérültet követeltek. Az esetek az egész Perzsa-öbölt érintették: a Hormuzi-szoros keleti és nyugati részét, valamint Irak, Irán, Katar, Szaúd-Arábia, Omán és az Egyesült Arab Emírségek partjait.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A béketárgyalások ideje alatt, július 7-ig, az incidensek gyakorisága a felére csökkent, átlagosan 4,6 naponta történt egy, és nem érkezett jelentés arról, hogy tengerészek vagy kikötői munkások meghaltak, megsebesültek vagy eltűntek volna. Az ebben az időszakban bejelentett öt incidens közül négy Omán partjainál, a szoros legkeskenyebb pontja közelében, az iráni hatóságok által nem engedélyezett útvonalon történt.

A szándéknyilatkozat megszűnés óta az incidensek gyakorisága szinte a béketárgyalások megkezdése előtt tapasztalt szintre emelkedett, átlagosan háromnaponta jelentettek egy incidenst. Négy tengerész vagy kikötői munkás vesztette életét, 16-an megsebesültek, egy ember eltűnt.
Címlapkép: Getty Images
#hajó #ensz #világ #tenger #olaj #támadás #irán #geopolitika #háború #Közel-Kelet #béketárgyalás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:17
10:01
09:52
09:45
09:38
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 25.
Kassai Lajos: új honfoglalásra van szükség, különben kiszárad a Kárpát-medence
2026. augusztus 24.
Elképesztő indokkal rúgnak ki rengeteg magyar munkavállalót: küszöbön egy újabb elbocsátási hullám – a dolgozók tehetetlenek
2026. augusztus 25.
Teljes átalakulás előtt a budapesti ingatlanpiac: aranyat érhet, ha valakinek ezen a környéken van lakása
2026. augusztus 24.
Rengeteg magyar adatai lophatták el 2026 nyarán: önként adták mindenüket a csalóknak, itt hibáztak
2026. augusztus 24.
Itt van Brüsszel új lakhatási mesterterve: Magyarországon is óriási a baj, rengeteg pénzt kell mozgósítani
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 25. kedd
Lajos, Patrícia
35. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Amerikai hírszerzés: Putyin olyasmire készül, ami darabokra szaggathatja a NATO-t
2
1 hete
Súlyos gond lehet Donald Trump egészségi állapotával: most érkezett a hír - így néz ki az amerikai elnök rejtélyes betegsége
3
2 hete
Gyászolnak a rajongók és az irodalmi élet: születésnapján halt meg a legendás író
4
2 hete
Rendkívüli! Most közölte a hadsereg: szövetséges vadászgépek lőttek le egy behatoló drónt a határnál
5
2 napja
Elszabadult a pokol a magyar határ közelében: nemzetközi egységek és Black Hawk helikopterek lepték el a szomszédot
PÉNZÜGYI KISOKOS
Totálkár
a biztosított vagyontárgy teljes megsemmisülése, eltűnése, vagy olyan mértékű károsodása, hogy a helyreállítás, vagy a javítás már nem gazdaságos.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 25. 10:01
Teljes átalakulás előtt a budapesti ingatlanpiac: aranyat érhet, ha valakinek ezen a környéken van lakása
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 25. 06:32
Kegyetlen igazság derült ki a magyar nyugdíjakról: erre a jövőre kevesen vannak felkészülve
Agrárszektor  |  2026. augusztus 25. 09:42
Lerántották a leplet a Balatonról: érdekes dolgot közöltek a tóról