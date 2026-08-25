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Súlyos mérleg az iráni háború fél évéről: szinte naponta érkezik az újabb tengeri csapás a Hormuzi-szorosban
A Perzsa-öböl térségében két és fél naponta történt valamilyen tengeri incidens az iráni háború elmúlt hat hónapjában. A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) adatai szerint összesen 68 esetet regisztráltak, amelyekben legalább 20 tengerész és kikötői munkás meghalt, 35-en megsérültek, egy ember pedig eltűnt. Az incidensek gyakorisága a béketárgyalások idején jelentősen visszaesett, azóta azonban ismét megközelítette a háború korábbi szakaszában tapasztalt szintet.
Az Irán ellen folytatott háború hat hónapja alatt a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) adatai szerint 68 incidens történt a Perzsa-öbölben, az Ománi-öbölben és az Arab-tengeren, ami két és fél naponta egy incidensnek felel meg. Az esetek során legkevesebb 20 tengerész és kikötői munkás vesztette életét, 35-en megsebesültek, egy ember pedig eltűnt - közölte az ENSZ ügynöksége kedden.
Az incidensek mintegy fele olajszállító hajókat érintett, 20 százalékuk konténerhajókat, 15 százalékuk pedig ömlesztettáru-szállító hajókat. A brit haditengerészet tengerhajózási biztonsági információs szolgálata (UKMTO) ezen incidensek közül 47-et támadásként minősített.
A libériai lobogó alatt közlekedő hajók voltak a leginkább érintettek, 13 incidensben vettek részt, őket 10 panamai és ugyanennyi Marshall-szigeteki lajstromú hajó követte. Iráni lobogó alatt közlekedő hajók négy esetben voltak érintettek.
A háború február végi kezdetétől az iráni-amerikai béketárgyalásokról szóló, június közepén aláírt szándéknyilatkozatig átlagosan 2,3 naponta jelentettek egy incidenst. Az ebben az időszakban bekövetkezett incidensek 16 halottat és 19 sérültet követeltek. Az esetek az egész Perzsa-öbölt érintették: a Hormuzi-szoros keleti és nyugati részét, valamint Irak, Irán, Katar, Szaúd-Arábia, Omán és az Egyesült Arab Emírségek partjait.
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A béketárgyalások ideje alatt, július 7-ig, az incidensek gyakorisága a felére csökkent, átlagosan 4,6 naponta történt egy, és nem érkezett jelentés arról, hogy tengerészek vagy kikötői munkások meghaltak, megsebesültek vagy eltűntek volna. Az ebben az időszakban bejelentett öt incidens közül négy Omán partjainál, a szoros legkeskenyebb pontja közelében, az iráni hatóságok által nem engedélyezett útvonalon történt.
A szándéknyilatkozat megszűnés óta az incidensek gyakorisága szinte a béketárgyalások megkezdése előtt tapasztalt szintre emelkedett, átlagosan háromnaponta jelentettek egy incidenst. Négy tengerész vagy kikötői munkás vesztette életét, 16-an megsebesültek, egy ember eltűnt.
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