A keddi kereskedés iránykereséssel indulhat a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
Gazdasági D-nap: Olyan pénzügyi háborút indított az USA, aminek az egész világ megfizetheti az árát
Az Egyesült Államok minden eddiginél nagyobb pénzügyi offenzívát indított Irán és támogatói ellen – jelentette be Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter. Washington gazdasági „D-napként” hivatkozik a szankciókra, amelyekkel az Iránnal kapcsolatban álló országokat is elszigetelnék. Teherán szerint azonban már régóta számítottak az amerikai lépésekre, és kétéves tervvel készültek a következmények kezelésére. A konfliktus közben az energiapiac is veszélybe kerülhet, miután Irán az olajexport leállítását és a Hormuzi-szoros hajóforgalmának korlátozását is kilátásba helyezte, írja a BBC.
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter hétfőn jelentette be, hogy az Egyesült Államok gazdasági szankciókat vezetett be Irán és támogatói ellen. A miniszter szerint ezzel „minden idők legnagyobb pénzügyi offenzívája” indult el, amelyet Irán „gazdasági D-napjaként” jellemzett.
Bessent kijelentette, hogy az Egyesült Államok minden gazdasági kapcsolatot megszakít az iszlám köztársasággal, és azokat az országokat is elszigeteli, amelyek pénzügyi együttműködést folytatnak Iránnal. A pénzügyminiszter szerint Irán előtt két lehetőség maradt: vagy teljesen elszigetelődik, és kizárólag önellátásra építi gazdaságát, vagy a normalitás felé indul, és ismét csatlakozik a globális gazdasághoz.
Washington több olyan területet is kiemelt, amelyeken keresztül Irán más országokat felhasználva képes fenntartani gazdaságát. Ezek között szerepel a digitális eszközök piaca, a technológiai ipar, az aranypiacok, a légi közlekedés és a hajózás.
Konkrét intézkedésként az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonokat ellenőrző hivatala, az OFAC 60 szervezet és magánszemély ellen vezetett be büntetőintézkedéseket.
Az amerikai bejelentés után néhány órával Ali Madanizadeh iráni gazdasági miniszter reagált. Szerinte Irán már régóta számított Washington lépésére, ezért felkészült a következmények kezelésére. Az iráni gazdasági miniszter az állami televízióban azt mondta, hogy a kormánynak kétéves terve van az események kezelésére. Szerinte Iránnak megvannak a saját eszközei, és tudják, hogyan kezeljék a helyzetet.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Madanizadeh arra is hivatkozott, hogy sem Kína, sem Oroszország nem fogadta el az amerikai intézkedéseket, és más országok is ellenállhatnak a washingtoni nyomásnak. Kína valóban jelezte, hogy a szankciók és a nyomásgyakorlás nem jelentenek megoldást, Peking pedig saját érdekeinek védelmére törekszik.
A konfliktus közben egyre nagyobb nyomás nehezedik a globális energiapiacra. Irán arra figyelmeztetett, hogy ha folytatódik a háború, leállíthatja a térség teljes olajexportját. Teherán emellett ismét felszólította a hajókat, hogy engedély nélkül ne haladjanak át a Hormuzi-szoroson. Irán korábban már azzal is fenyegetőzött, hogy teljes olajexportját leállítja a Perzsa-öbölből, ha az Egyesült Államok folytatja a gazdasági háborút.
Meglépték a britek: az orosz fenyegetés ellenére támogatják ezeknek a félelmetes fegyvereknek a gyártását Ukrajnában
Néhány napja Oroszország már megfenyegette az Egyesült Királyságot.
Az ösztöndíjért tanulni és versenyszerűen játszani is kell, a támogatás pedig a tandíj mellett a megélhetést is segítheti.
Több orosz várost is drónokkal támadtak, Krasznodarban lehulló drónszilánkok három gyerek halálát okozták.
Az USA újabb szankciókra készül Irán ellen, miközben a Hormuzi-szoroson egyre kevesebb olajszállító hajó halad át.
Elképesztő jelenetek Romániában: drón hatolt be a lakóházak közé, azonnal riasztották az F–16-osokat
Egy azonosítatlan drón Moldova felől érkezett Romániába, a hatóságok vadászgépeket és helikoptert is riasztottak.
Egyre nagyobb a baj az orosz benzinkutakon: innen kénytelenek benzint importálni az ukrán csapások után
Oroszország egyre több importbenzinre szorul, miután az ukrán dróntámadások súlyosan megrongálták az ország több olajfinomítóját.
A lassan fél éve tartó katonai konfliktus és a fokozódó amerikai nyomás súlyos belső válságot okozott Teheránban.
Európa felé tart a keleti nagyhatalom gigantikus hajója: alternatív útvonalat tesztelnek az iráni háború miatt
Történetében először az Északi-sarkvidéken keresztül tart Európába egy dél-koreai kereskedelmi hajó
Putyin kíméletlen megtorlást hirdetett: kinyílt Pandora szelencéje, kegyetlen csapásra készül Oroszország
Vlagyimir Putyin orosz elnök súlyos megtorlást helyezett kilátásba Ukrajna kulcsfontosságú gazdasági ágazatai ellen
Elszabadult a pokol a magyar határ közelében: nemzetközi egységek és Black Hawk helikopterek lepték el a szomszédot
Az Európai Unió tűzoltókkal és helikopterekkel segíti Szerbiát a hetek óta pusztító, kiterjedt erdőtüzek megfékezésében.
Kereskedelmi háború tört ki Kanada és az Egyesült Államok között, miután a két ország hetek óta tartó tárgyalásai pénteken kudarcba fulladtak.
Ledobta a bombát Amerika: 50 százalékos büntetővámot vetettek ki, azonnali megtorlást ígér a miniszterelnök
Az Egyesült Államok 50 százalékos vámot vetett ki mintegy 20 milliárd dollár értékű kanadai árucikkre, miután zátonyra futottak a két ország közötti kereskedelmi tárgyalások.
Kész, ennyi volt: teljesen kifogyott a benzin a kutakról, órákig kígyóznak a sorok az orosz városokban
Moszkvában és Oroszország más városaiban ismét súlyos üzemanyaghiány alakult ki, mert az ukrán dróncsapások miatt jelentős finomítói kapacitások estek ki.
Az erősödő El Niño miatt csökkenhet a Panama-csatorna működéséhez szükséges vízkészlet, ezért a hatóság már szeptembertől korlátozza az áthaladó hajók számát.
Venezuela olajexportját már nemcsak a kitermelési kapacitás, hanem az elöregedett kikötői infrastruktúra is visszafogja
Újabb drónincidens Magyarország szomszédjában: rengeteg orosz hadi eszköz került elő, ez már nem játék
Az elmúlt bő egy hétben egymás után bukkantak fel drónok és drónmaradványok a Fekete-tenger romániai partvidékén.
Gyújtogatás gyanújával elrendelték három kanadai állampolgár őrizetbe vételét Horvátországban, közülük kettő szökésben van
Kiszivárgott a németek titkos terve: gigantikus összeget költenek fegyverekre az orosz fenyegetés miatt
Németország csaknem 12 milliárd eurót fordítana nagy hatótávolságú fegyverek beszerzésére az orosz fenyegetés elrettentése érdekében.
-
Sörkülönlegességek és fesztiválhangulat: tizedszer jön a Belvárosi Sörfesztivál (x)
Ha szerinted a nyár legjobb programjai már véget értek, érdemes még egyszer benézned Budapest belvárosába. 2026. szeptember 1. és 6. között tizedik alkalommal rendezik meg a Belvárosi Sörfesztivált.