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Bandar Abbes, Irán - 2012. február 28. : Szállítóhajó a Hormuzi-szorosban.
Világ

Gazdasági D-nap: Olyan pénzügyi háborút indított az USA, aminek az egész világ megfizetheti az árát

Pénzcentrum
2026. augusztus 25. 09:52

Az Egyesült Államok minden eddiginél nagyobb pénzügyi offenzívát indított Irán és támogatói ellen – jelentette be Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter. Washington gazdasági „D-napként” hivatkozik a szankciókra, amelyekkel az Iránnal kapcsolatban álló országokat is elszigetelnék. Teherán szerint azonban már régóta számítottak az amerikai lépésekre, és kétéves tervvel készültek a következmények kezelésére. A konfliktus közben az energiapiac is veszélybe kerülhet, miután Irán az olajexport leállítását és a Hormuzi-szoros hajóforgalmának korlátozását is kilátásba helyezte, írja a BBC.

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Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter hétfőn jelentette be, hogy az Egyesült Államok gazdasági szankciókat vezetett be Irán és támogatói ellen. A miniszter szerint ezzel „minden idők legnagyobb pénzügyi offenzívája” indult el, amelyet Irán „gazdasági D-napjaként” jellemzett.

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Bessent kijelentette, hogy az Egyesült Államok minden gazdasági kapcsolatot megszakít az iszlám köztársasággal, és azokat az országokat is elszigeteli, amelyek pénzügyi együttműködést folytatnak Iránnal. A pénzügyminiszter szerint Irán előtt két lehetőség maradt: vagy teljesen elszigetelődik, és kizárólag önellátásra építi gazdaságát, vagy a normalitás felé indul, és ismét csatlakozik a globális gazdasághoz.

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Washington több olyan területet is kiemelt, amelyeken keresztül Irán más országokat felhasználva képes fenntartani gazdaságát. Ezek között szerepel a digitális eszközök piaca, a technológiai ipar, az aranypiacok, a légi közlekedés és a hajózás.

Konkrét intézkedésként az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonokat ellenőrző hivatala, az OFAC 60 szervezet és magánszemély ellen vezetett be büntetőintézkedéseket.

Az amerikai bejelentés után néhány órával Ali Madanizadeh iráni gazdasági miniszter reagált. Szerinte Irán már régóta számított Washington lépésére, ezért felkészült a következmények kezelésére. Az iráni gazdasági miniszter az állami televízióban azt mondta, hogy a kormánynak kétéves terve van az események kezelésére. Szerinte Iránnak megvannak a saját eszközei, és tudják, hogyan kezeljék a helyzetet.

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Madanizadeh arra is hivatkozott, hogy sem Kína, sem Oroszország nem fogadta el az amerikai intézkedéseket, és más országok is ellenállhatnak a washingtoni nyomásnak. Kína valóban jelezte, hogy a szankciók és a nyomásgyakorlás nem jelentenek megoldást, Peking pedig saját érdekeinek védelmére törekszik.

A konfliktus közben egyre nagyobb nyomás nehezedik a globális energiapiacra. Irán arra figyelmeztetett, hogy ha folytatódik a háború, leállíthatja a térség teljes olajexportját. Teherán emellett ismét felszólította a hajókat, hogy engedély nélkül ne haladjanak át a Hormuzi-szoroson. Irán korábban már azzal is fenyegetőzött, hogy teljes olajexportját leállítja a Perzsa-öbölből, ha az Egyesült Államok folytatja a gazdasági háborút.
Címlapkép: Getty Images
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