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Újabb dróntámadás érte a Magyarországot ellátó Barátság olajvezetéket: tűz ütött ki a stratégiai létesítményben
Újabb dróntámadás érte hétfőre virradóra az oroszországi Kalejkino olajszivattyú-állomást, amely a Magyarországot is ellátó Barátság kőolajvezeték egyik kulcsfontosságú csomópontja. A napokban ez már a második csapás a létesítmény ellen, miközben ezzel egy időben egy rosztovi olajfinomítót is támadás ért.
A tatárföldi Almetyjevszkben található, a frontvonaltól több mint ezer kilométerre fekvő szivattyúállomáson a dróncsapást követően tűz ütött ki. A létesítmény kiemelkedő szerepet tölt be az orosz olajszállítási hálózatban, mivel a különböző régiókból érkező kőolajat itt fogadják és keverik össze, mielőtt a belföldi finomítókba, illetve az európai piacokat kiszolgáló Barátság vezetékbe továbbítanák.
A stratégiai fontosságú központot alig néhány nappal ezelőtt, november 19-én már célba vették az ukrán erők. Az akkori támadás során három hatalmas olajtartály rongálódott meg - írta a Portfolio.
A hétfő hajnali akciókkal párhuzamosan egy másik energetikai létesítményt is találat ért, ugyanis az ukrán ellenőrzés alatt álló területektől mintegy kétszáz kilométerre lévő, Rosztovi területen fekvő Novosahtyinszk olajfinomítóját szintén dróntámadás sújtotta.
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