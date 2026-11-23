Újabb dróntámadás érte hétfőre virradóra az oroszországi Kalejkino olajszivattyú-állomást, amely a Magyarországot is ellátó Barátság kőolajvezeték egyik kulcsfontosságú csomópontja. A napokban ez már a második csapás a létesítmény ellen, miközben ezzel egy időben egy rosztovi olajfinomítót is támadás ért.

A tatárföldi Almetyjevszkben található, a frontvonaltól több mint ezer kilométerre fekvő szivattyúállomáson a dróncsapást követően tűz ütött ki. A létesítmény kiemelkedő szerepet tölt be az orosz olajszállítási hálózatban, mivel a különböző régiókból érkező kőolajat itt fogadják és keverik össze, mielőtt a belföldi finomítókba, illetve az európai piacokat kiszolgáló Barátság vezetékbe továbbítanák.

A stratégiai fontosságú központot alig néhány nappal ezelőtt, november 19-én már célba vették az ukrán erők. Az akkori támadás során három hatalmas olajtartály rongálódott meg - írta a Portfolio.

A hétfő hajnali akciókkal párhuzamosan egy másik energetikai létesítményt is találat ért, ugyanis az ukrán ellenőrzés alatt álló területektől mintegy kétszáz kilométerre lévő, Rosztovi területen fekvő Novosahtyinszk olajfinomítóját szintén dróntámadás sújtotta.