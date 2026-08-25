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President Donald Trump Addresses the Nation on April 1, 2026
Világ

Olyan kegyetlen megtorlás zajlik Iránban, amire évtizedek óta nem volt példa: már Trump is megszólalt

Pénzcentrum
2026. augusztus 25. 20:32

Donald Trump amerikai elnök ismét élesen bírálta Iránt a tüntetők kivégzése miatt, az Euronews beszámolója szerint. Trump a Truth Socialön azt írta, hogy az iráni vezetés már fegyveres erőinek jelentős részét sem tudja finanszírozni, miközben korábban nem látott mértékben végez ki tüntetőket. Az amerikai elnök „epikus arányú humanitárius válságról” beszélt, és a kivégzések leállítását követelte.

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Trump már januárban is súlyos amerikai intézkedéseket helyezett kilátásba arra az esetre, ha Irán végrehajtja a tüntetők kivégzését. Később azt állította, hogy több mint 800 őrizetbe vett tüntető kivégzését sikerült megakadályozni, ezt azonban iráni tisztviselők nem erősítették meg. Áprilisban nyolc iráni nő szabadon bocsátását követelte, akikről azt állította, hogy halálra ítélték őket. Az Euronews vizsgálata szerint közülük ténylegesen csak egyet, Beita Hemmatit ítélték halálra.

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Az iráni kivégzések miatt közben egyre nagyobb a nemzetközi nyomás Teheránon. Augusztus 12-én 32 ország, köztük Franciaország, az Egyesült Királyság és Kanada közös nyilatkozatban ítélte el, hogy az iráni hatóságok a halálbüntetést az ellenzéki hangok elhallgattatására használják. A nyilatkozatban azonnali moratóriumot és az önkényesen fogva tartottak szabadon bocsátását követelték.

Volker Türk, az ENSZ emberi jogi főbiztosa szerint Irán a kivégzéseket a félelemkeltés eszközeként használja. Az ENSZ adatai szerint március 19. óta legalább 56 embert végeztek ki nemzetbiztonsági vádak miatt, közülük 27-et a januári tüntetésekhez kapcsolódó ügyekben. Több mint száz további ember esetében fennáll a kivégzés veszélye.

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Az Abdorrahman Boroumand Központ szerint 2026 első hét hónapjában legalább 901 kivégzést hajtottak végre Iránban. Ezek közül 56 esetben politikai vagy nemzetbiztonsági vád szerepelt, legalább 29 kivégzés pedig a januári tüntetésekhez kapcsolódott.

A januári tiltakozások az iráni rial összeomlása után kezdődtek, majd több mint 180 városra terjedtek át. A biztonsági erők január 8-án és 9-én súlyos megtorlást hajtottak végre. Az iráni Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács szerint több mint 3000 ember halt meg, miközben az ENSZ iráni különleges jelentéstevője legalább 5000 halálos áldozatról beszélt. Iráni emberi jogi szervezetek és bennfentes források ennél jóval magasabb, akár 32 ezres áldozatszámot is valószínűsítenek.

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Az Iran Human Rights és a Together Against the Death Penalty adatai szerint 2025-ben legalább 1639 embert végeztek ki Iránban, ami 1989 óta a legmagasabb éves szám.

Címlapkép: Official White House Photo by Daniel Torok 
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