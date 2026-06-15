Döglődik az európai nagyhatalom: tízezrével hagyják ott a korábbi álomországot - ebbe a kelet-európai paradicsomba menekülnek

A G7 részéről ugyanakkor nem erősítették meg hivatalosan, hogy valóban napirenden volt egy ilyen találkozó megszervezése.
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Megfordult a trend, hiszen míg korábban százezrével költöztek lengyelek Nagy-Britanniába, ma már egyre több brit telepszik le Lengyelországban. Az ENSZ migrációs statisztikái alapján 2015 és 2024 között 340 százalékkal, 42 ezerről 185 ezerre nőtt a Lengyelországban élő brit állampolgárok száma, miközben tavaly 25 ezer lengyel hagyta el az Egyesült Királyságot, és mindössze 7 ezer érkezett oda - írja a The Times.
A jelenség hátterében Lengyelország látványos gazdasági felzárkózása áll. Az ország, amely 1989-ben még gyakorlatilag csődben volt és hiperinflációval küzdött, mára az Európai Unió hatodik és a világ huszonegyedik legnagyobb gazdaságává fejlődött.
Tavaly a lengyel GDP 3,6 százalékkal bővült, ami a brit növekedésnek közel a háromszorosa, az egy főre jutó termelékenység pedig nemrégiben meghaladta Japánét. Varsóban felhőkarcolók nőnek ki a földből, új autópályák épülnek országszerte, szeptemberben pedig megkezdődik a Port Polska elnevezésű gigaberuházás, amely egy Varsó és Łódź közötti, nagysebességű vasúttal és nemzetközi repülőtérrel ellátott közlekedési csomópontként Európa fő tranzitközpontjává tenné az országot.
A brit bevándorlók számára az alacsonyabb megélhetési költségek és a kedvezőbb adórendszer jelentik a legnagyobb vonzerőt. Krakkóban egy korsó sör nagyjából 1100 forintnak megfelelő összegbe kerül, Varsóban pedig egy jó elhelyezkedésű, kétszobás lakás havi bérleti díja körülbelül ezer font, miközben Londonban ennek legalább a dupláját kellene fizetni. A személyi jövedelemadó mértéke mintegy 25 ezer fontos jövedelemig mindössze 12 százalék, a legmagasabb effektív adókulcs pedig 35 százalék, szemben a brit 45 százalékos felső kulccsal. A magániskolák éves tandíja gyermekenként nagyjából 6 ezer font, ami töredéke a brit áraknak.
Sokan dicsérik a lengyel egészségügyi ellátást is. Az állami rendszer a kötelező egészségbiztosítási járulékokból finanszírozott és ingyenes, míg a magánellátás gyors és megfizethető, így például egy azonnali időpontra foglalt szemészeti vizsgálat mindössze 50 fontba kerül. Keith Elder, egy 45 éves, pikkelysömörös ízületi gyulladással küzdő londoni ingatlanügynök elmondta, hogy a lengyel szakorvos azonnal felismerte a problémáját, és gyorsan hozzájutott a megfelelő kezeléshez.
Véleménye szerint a lengyel rendszer sok szempontból megelőzi a britet, különösen az olyan digitális megoldások terén, mint az elektronikus személyi igazolvány, a digitális ügyintézés és a különféle egészségügyi alkalmazások.
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A mindennapi életminőség is rendkívül vonzó az áttelepülők számára. Krakkóból Varsóba nagysebességű vonattal alig két óra alatt el lehet jutni, a menetjegy pedig elővételben akár 10 fontért is megvásárolható. A tömegközlekedés olcsó és hatékony, a közoktatás és a felsőoktatás pedig ingyenes. A reálbérek 2024-re 9,5 százalékkal emelkedtek, miközben a munkanélküliségi ráta a 2004-es uniós csatlakozáskor mért 20 százalékról 3 százalékra csökkent, ami az egyik legalacsonyabb érték az Európai Unióban.
A Brexit óta ugyanakkor a költözési folyamat jóval bonyolultabbá vált, mivel a 90 napon túl maradni szándékozóknak tartózkodási engedélyért vagy hosszú távú vízumért kell folyamodniuk, az állampolgárság megszerzéséhez pedig nyelvvizsgát is kell tenniük. A 25 éves, manchesteri szoftvermérnök, Matt Ball elmesélte, hogy a tartózkodási engedély megszerzése során külön-külön hallgatták ki őt és lengyel feleségét a kapcsolatuk valódiságának ellenőrzésére. Mindezek ellenére a nehézségek nem riasztják el a bevándorlókat, a megkérdezett britek ugyanis szinte egybehangzóan úgy nyilatkoztak, hogy már Lengyelországot tekintik végleges otthonuknak.
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