2026. október 15. csütörtök Teréz
9 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy család – anya, apa és lánya –, akik kerékpáros kiránduláson vannak a parkban vagy a vidéken, és gesztenyét gyűjtenek
Megtakarítás

Kiderült, mire kell leginkább a hitel a magyaroknak: sok családnak már egy háztartási gép is gondot okoz

Pénzcentrum
2026. október 15. 18:26

Bár az elmúlt években valamelyest javult a magyar háztartások anyagi helyzetének megítélése, a mindennapi megélhetés továbbra is komoly kihívást jelent. A Cofidis és az NRC közös Hitel Monitor kutatása szerint a lakosság kétharmada úgy érzi, hogy nehezen jön ki a jövedelméből, és a családoknak átlagosan havi további 266 ezer forint nettó bevételre lenne szükségük ahhoz, hogy kényelmesen megéljenek. Közben minden tizedik magyar hitelfelvételt tervez a következő egy évben, a személyi kölcsönöket és az áruhiteleket pedig továbbra is elsősorban háztartási gépek vásárlására használják.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az elmúlt két évben fokozatosan javult a háztartások anyagi helyzetének megítélése a Cofidis és az NRC felmérése szerint. Míg 2024 végén a válaszadók közel fele rossznak értékelte a saját anyagi körülményeit, 2026 szeptemberében már tízből négyen vélekedtek így.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kedvezőbb megítélés azonban nem jelenti azt, hogy a legtöbb család számára már könnyű lenne a mindennapi megélhetés. A kutatásban részt vevők kétharmada továbbra is úgy érzi, hogy háztartása nehezen gazdálkodik a rendelkezésére álló jövedelemből. A legnagyobb nehézségekről az alapfokú végzettségűek és a községekben élők számoltak be.

A jövővel kapcsolatban is valamivel optimistábbá váltak a válaszadók. A lakosság 22 százaléka arra számít, hogy javulni fog az anyagi helyzete, míg 29 százalék a romlásától tart. Utóbbi arány öt éve nem volt ilyen alacsony a kutatás szerint.

Havi 266 ezer forinttal több kellene a kényelmes megélhetéshez

A felmérés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a magyarok szerint jelentős különbség van a tényleges jövedelmük és a kényelmes megélhetéshez szükséges összeg között. A háztartások átlagosan havi további 266 ezer forint nettó bevételt tartanának szükségesnek ahhoz, hogy kényelmesebben kijöjjenek a pénzükből.

Eközben a mindennapi kiadásokra szánt összeg és a ténylegesen elköltött pénz közötti különbség csökkent. A 2025 elején mért 77 ezer forintos eltérés 2026 őszére 58 ezer forintra mérséklődött.

Ez arra utal, hogy a háztartások kiadásai és a pénzügyi lehetőségeik közötti szakadék ezen a téren valamelyest szűkült, ugyanakkor a mindennapi megélhetés továbbra is sokak számára korlátozza a nagyobb vásárlások vagy a váratlan kiadások finanszírozását.

Minden tizedik magyar hitelt venne fel a következő egy évben

A Cofidis és az NRC felmérése szerint a lakosság 11 százaléka tervez hitelfelvételt a következő 12 hónapban. Ez az arány érdemben nem változott az előző évhez képest. A szóba jöhető hitelcélok között továbbra is a lakásvásárlás és -felújítás, az autóvásárlás, valamint az egészségügyi kezelések finanszírozása szerepel az élen.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A személyi kölcsönöknél az elmúlt években megváltozott a leggyakoribb felhasználási cél. Két éve még a lakásfelújítás állt az első helyen, ezt azonban a háztartási gépek és berendezések vásárlása váltotta fel. A kutatás szerint a 2024 vége óta tartó emelkedést követően most először csökkent azok aránya, akik a hitelt a háztartás bevételei és kiadásai közötti egyensúly fenntartására fordítják.

Frei Andrea, a Cofidis márka- és kommunikációs vezetője szerint a javuló várakozások mellett azt is figyelembe kell venni, mekkora pénzügyi mozgástere marad a családoknak egy nagyobb vásárlás vagy egy váratlan kiadás után. A pénzügyi döntéseknél ezért fontos a lehetőségek mérlegelése, valamint a hosszabb távú következmények megértése.

Háztartási gépekre és elektronikai termékekre kell leggyakrabban az áruhitel

Az áruhitelek felhasználásánál szintén a háztartási gépek vásárlása a leggyakoribb cél. Ezt az elektronikai termékek, majd a bútorok beszerzése követi. A kutatás szerint a háztartási gépek és a barkácseszközök kivételével a többi termékkategóriában csökkent azok aránya, akik áruhitelt vettek igénybe a vásárláshoz.

Az adatok alapján tehát a magyar háztartások anyagi helyzetének megítélése javult, a megélhetési nehézségek azonban továbbra is széles rétegeket érintenek. A hitelfelvételi tervek aránya lényegében változatlan, miközben a háztartási gépek és más tartós fogyasztási cikkek megvásárlásában továbbra is fontos szerepet játszik a kölcsönfinanszírozás. A következő időszak egyik lényeges kérdése az lehet, hogy a kedvezőbb várakozások ténylegesen megjelennek-e a családok pénzügyi mozgásterében, vagyis több pénz marad-e a hónap végén a megtakarításokra és a nagyobb kiadásokra.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #személyi kölcsön #megtakarítás #kutatás #jövedelem #háztartás #anyagi helyzet #hitelfelvétel #megélhetés #háztartási gép #lakossági pénzügyek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:01
18:44
18:26
18:14
18:03
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 15. 17:38 Ütik a techóriásokat Amerikában, de az OTP hirtelen feltámadt – Mi történik a piacokon?
október 15. 13:29 Kivár a forint: sorsdöntő amerikai adatok robbanthatják be az árfolyamot
október 15. 10:48 Kemény délelőtt a magyar tőzsdén: talpra állt az OTP a globális vérfürdő közepette
október 14. 17:41 Hidegzuhany Amerikából: megütötték a tőzsdéket a friss inflációs adatok, elesett a forint
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. október 15. 16:50
Trump kész lehet feláldozni Ukrajnát a békéért - Meddig bírja még Kijev?  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
Bankmonitor  |  2026. október 15. 13:07
Tavaly a fiatalok 68%-a nyitott volt a hitelre - mondd el idén is, hogy mit gondolsz a hitelekről
Egy éve a 18-30 éves kitöltők 68%-a mondta, hogy felvenne valamilyen hitelt - egy évvel korábban még...
Holdblog  |  2026. október 15. 11:41
Egyre nagyobb a szakadék a BB tengely turizmusában
Horvátországban 2025-ben minden lakosra több mint 24 vendégéjszaka jutott a kereskedelmi szálláshely...
iO Charts  |  2026. október 14. 10:01
Veteránautó mint befektetés: mítosz vagy valóság? II. rész
Az első részben már láthattad, a veteránautó mint befektetés, nem a világ legrentábilisabb műfaja. E...
Összkép  |  2026. október 9. 23:36
Milyen is volt a magyar vállalkozások helyzete 2026 nyarán, ha kiszűrjük a zajt és csak a számokat és az elemzéseket nézzük? - Vállalkozói Mozaik
Összegyűjtöttük és kiválogattuk, mit érdemes egy vállalkozónak átnézni a statisztikákból, elolvasni...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 15.
Hozzányúlnának a magyarok megtakarításaihoz: Brüsszel már eljárást is indított, mit lép a Tisza-kormány?
2026. október 14.
Balázs Ildikó: a költségvetési mozgástér korlátozott, de a kiskereskedelmi különadót mihamarabb ki kell vezetni
2026. október 15.
Marad a készpénz? Máshol nyúlnának bele az üvegvisszaváltási rendszerbe, hogy a közbiztonság és -tisztaság javuljon
2026. október 15.
Ledobta a bombát a szerb elnök: elhalászhatják az amerikaiak a MOL elől az óriási üzletet?
2026. október 15.
Aggasztó adatok érkeztek a 65 éves nyugdíjkorhatárról: meddig bírják egészséggel a magyar dolgozók?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 15. csütörtök
Teréz
42. hét
Október 15.
A fehér bot nemzetközi napja
Október 15.
Az ölelés világnapja
Október 15.
A kézmosás világnapja
Október 15.
A vidéki nők világnapja
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
14 órája
Hozzányúlnának a magyarok megtakarításaihoz: Brüsszel már eljárást is indított, mit lép a Tisza-kormány?
2
3 hete
Ide menekítik most a pénzüket az élelmes magyarok: ezek az állampapírok most aranyat érhetnek
3
1 hete
Az 50 forintos üvegvisszaváltó rendszer csak a kezdet volt: ennek a rendszernek a bevezetése lehet a következő lépés
4
3 hete
Nyomorog az egykori magyar sztárénekes: súlyos anyagi gondjairól vallott Baby Gabi
5
3 hete
Leállás jön több hazai banknál: nem fog működni az ATM, szünetel az átutalás, akadozhat a kártyás fizetés ebben az időszakban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Automatikus folyószámla hitel
bankszámlához kapcsolódó hitel, amely a pénz elfogyása esetén automatikusan biztosítja a fedezetet a költségekre, a következő befizetés és jóváírás ezt a hitelt törleszti.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 15. 19:01
Marad a készpénz? Máshol nyúlnának bele az üvegvisszaváltási rendszerbe, hogy a közbiztonság és -tisztaság javuljon
Pénzcentrum  |  2026. október 15. 18:03
Kvíz: Ezt a 10 dolgot kevesen tudják a vidéki nőkről! Lássuk, kifog-e rajtad is ez a kérdéssor
Agrárszektor  |  2026. október 15. 18:27
Meglépték! Azonnali segítség érkezik a magyar gazdáknak