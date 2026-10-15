Az amerikai tőzsdéken a technológiai részvények vezetésével folytatódott a lejtmenet csütörtökön.
Kiderült, mire kell leginkább a hitel a magyaroknak: sok családnak már egy háztartási gép is gondot okoz
Bár az elmúlt években valamelyest javult a magyar háztartások anyagi helyzetének megítélése, a mindennapi megélhetés továbbra is komoly kihívást jelent. A Cofidis és az NRC közös Hitel Monitor kutatása szerint a lakosság kétharmada úgy érzi, hogy nehezen jön ki a jövedelméből, és a családoknak átlagosan havi további 266 ezer forint nettó bevételre lenne szükségük ahhoz, hogy kényelmesen megéljenek. Közben minden tizedik magyar hitelfelvételt tervez a következő egy évben, a személyi kölcsönöket és az áruhiteleket pedig továbbra is elsősorban háztartási gépek vásárlására használják.
Az elmúlt két évben fokozatosan javult a háztartások anyagi helyzetének megítélése a Cofidis és az NRC felmérése szerint. Míg 2024 végén a válaszadók közel fele rossznak értékelte a saját anyagi körülményeit, 2026 szeptemberében már tízből négyen vélekedtek így.
A kedvezőbb megítélés azonban nem jelenti azt, hogy a legtöbb család számára már könnyű lenne a mindennapi megélhetés. A kutatásban részt vevők kétharmada továbbra is úgy érzi, hogy háztartása nehezen gazdálkodik a rendelkezésére álló jövedelemből. A legnagyobb nehézségekről az alapfokú végzettségűek és a községekben élők számoltak be.
A jövővel kapcsolatban is valamivel optimistábbá váltak a válaszadók. A lakosság 22 százaléka arra számít, hogy javulni fog az anyagi helyzete, míg 29 százalék a romlásától tart. Utóbbi arány öt éve nem volt ilyen alacsony a kutatás szerint.
Havi 266 ezer forinttal több kellene a kényelmes megélhetéshez
A felmérés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a magyarok szerint jelentős különbség van a tényleges jövedelmük és a kényelmes megélhetéshez szükséges összeg között. A háztartások átlagosan havi további 266 ezer forint nettó bevételt tartanának szükségesnek ahhoz, hogy kényelmesebben kijöjjenek a pénzükből.
Eközben a mindennapi kiadásokra szánt összeg és a ténylegesen elköltött pénz közötti különbség csökkent. A 2025 elején mért 77 ezer forintos eltérés 2026 őszére 58 ezer forintra mérséklődött.
Ez arra utal, hogy a háztartások kiadásai és a pénzügyi lehetőségeik közötti szakadék ezen a téren valamelyest szűkült, ugyanakkor a mindennapi megélhetés továbbra is sokak számára korlátozza a nagyobb vásárlások vagy a váratlan kiadások finanszírozását.
Minden tizedik magyar hitelt venne fel a következő egy évben
A Cofidis és az NRC felmérése szerint a lakosság 11 százaléka tervez hitelfelvételt a következő 12 hónapban. Ez az arány érdemben nem változott az előző évhez képest. A szóba jöhető hitelcélok között továbbra is a lakásvásárlás és -felújítás, az autóvásárlás, valamint az egészségügyi kezelések finanszírozása szerepel az élen.
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A személyi kölcsönöknél az elmúlt években megváltozott a leggyakoribb felhasználási cél. Két éve még a lakásfelújítás állt az első helyen, ezt azonban a háztartási gépek és berendezések vásárlása váltotta fel. A kutatás szerint a 2024 vége óta tartó emelkedést követően most először csökkent azok aránya, akik a hitelt a háztartás bevételei és kiadásai közötti egyensúly fenntartására fordítják.
Frei Andrea, a Cofidis márka- és kommunikációs vezetője szerint a javuló várakozások mellett azt is figyelembe kell venni, mekkora pénzügyi mozgástere marad a családoknak egy nagyobb vásárlás vagy egy váratlan kiadás után. A pénzügyi döntéseknél ezért fontos a lehetőségek mérlegelése, valamint a hosszabb távú következmények megértése.
Háztartási gépekre és elektronikai termékekre kell leggyakrabban az áruhitel
Az áruhitelek felhasználásánál szintén a háztartási gépek vásárlása a leggyakoribb cél. Ezt az elektronikai termékek, majd a bútorok beszerzése követi. A kutatás szerint a háztartási gépek és a barkácseszközök kivételével a többi termékkategóriában csökkent azok aránya, akik áruhitelt vettek igénybe a vásárláshoz.
Az adatok alapján tehát a magyar háztartások anyagi helyzetének megítélése javult, a megélhetési nehézségek azonban továbbra is széles rétegeket érintenek. A hitelfelvételi tervek aránya lényegében változatlan, miközben a háztartási gépek és más tartós fogyasztási cikkek megvásárlásában továbbra is fontos szerepet játszik a kölcsönfinanszírozás. A következő időszak egyik lényeges kérdése az lehet, hogy a kedvezőbb várakozások ténylegesen megjelennek-e a családok pénzügyi mozgásterében, vagyis több pénz marad-e a hónap végén a megtakarításokra és a nagyobb kiadásokra.
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