Megdöbbentő számok a magyar nyugdíjakról: ennyit tesznek félre havonta az emberek

Havonta átlagosan 90 ezer forintot tartanának ideálisnak a magyarok ahhoz, hogy megfelelően felkészüljenek a nyugdíjas éveikre, a valóságban azonban mindössze 38 ezer forintot tudnak félretenni. A Generali Biztosító friss, reprezentatív kutatása szerint a rendszeres megtakarítás legfőbb akadálya az alacsony jövedelem és a mindennapi megélhetés költsége. Közben a válaszadók jelentős része már fiatalon elkezdte volna a nyugdíjtervezést, és azok közül is sokan rendszeres megtakarításba kezdenének, akik jelenleg egyáltalán nem tesznek félre.

A magyarok átlagosan havi 90 ezer forintos nyugdíjcélú megtakarítást tartanának ideálisnak, ténylegesen azonban csak 38 ezer forintot tudnak félretenni. A Generali Biztosító kutatása alapján így havonta 52 ezer forint a különbség a kívánatosnak tartott és a valós megtakarítás között.

Az előző évhez képest mindkét összeg csökkent: 2025-ben még havi 96 ezer forintot tartottak volna ideálisnak a válaszadók, miközben ténylegesen átlagosan 42 ezer forintot tudtak félretenni. A kettő közötti különbség tehát csak kisebb mértékben változott.

A megtakarítási lehetőségek ugyanakkor jelentősen eltérnek. A felmérésben részt vevők 34 százaléka azt mondta, hogy egyáltalán nincs félretehető jövedelme. További 22 százalék legfeljebb havi 20 ezer forintot, 16 százalék pedig 20 001 és 50 ezer forint közötti összeget tud megtakarítani.

A nyugdíjcélú öngondoskodás leggyakrabban említett akadálya az alacsony jövedelem: a válaszadók 41 százaléka jelölte meg ezt a problémát. A mindennapi megélhetési költségeket 39 százalék nevezte meg, míg 24 százalék számára a rendszeres megtakarítás kialakítása jelent nehézséget.

Sokan már pályakezdőként elkezdték volna a nyugdíjra gyűjtést

A kutatás egyik fontos megállapítása, hogy a magyarok jelentős része utólag már korábban elkezdte volna a felkészülést a nyugdíjas évekre. A 18–65 éves válaszadók 44 százaléka szerint ideális esetben már pályakezdőként el kellett volna kezdeni a megtakarítást. Ez 5 százalékpontos emelkedés 2025-höz képest.

További 27 százalék a harmincas éveit, 21 százalék a negyvenes éveit tartja megfelelő időpontnak a rendszeres félretétel megkezdésére. Mindössze 8 százalék véli úgy, hogy elegendő 50 éves kor felett elkezdeni a nyugdíjtervezést. Az idősebb korosztályban még erőteljesebben jelenik meg a korai kezdés fontossága: az 50–65 évesek fele úgy látja, hogy ideális esetben már pályakezdőként el kellett volna indítania a megtakarítást.

„A nyugdíjtervezésben az idő az egyik legfontosabb erőforrásunk. Nem feltétlenül a nagy összegű indulás számít, hanem az, hogy minél korábban kialakítsuk a rendszeres megtakarítás szokását” – mondta Schaub Erika, a Generali Biztosító személybiztosításért és ügyfélkapcsolati területért felelős igazgatósági tagja.

Sokan elkezdenének megtakarítani, ha biztosan hosszú élet várna rájuk

A hosszabb várható élettartam a megtakarítási hajlandóságot is befolyásolhatja. A Generali kutatása szerint azok közül, akik jelenleg nem rendelkeznek nyugdíjcélú megtakarítással, 19 százalék biztosan, további 38 százalék pedig valószínűleg elkezdene rendszeresen félretenni, ha biztosan tudná, hogy hosszú élet vár rá.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A már rendszeresen megtakarítók körében is jelentős változást hozhatna ez a bizonyosság: 21 százalékuk jelentősen, 29 százalékuk pedig valamelyest növelné a megtakarításait. A válaszadók ugyanakkor nem feltétlenül számítanak arra, hogy a következő generációk hosszabb életet élnek majd. A felmérésben részt vevők 51 százaléka szerint a mai 30–40 évesek kisebb eséllyel érik meg a 90 éves kort, mint a jelenlegi idősek.

A hosszú élet lehetősége ráadásul nem pusztán azt jelenti, hogy több évnyi megélhetésre kell pénzt félretenni. Az egészség, az önállóság megőrzése és az aktív időskor is olyan cél, amelynek pénzügyi feltételeit érdemes előre megtervezni.

Nem a luxus, hanem az önállóság a legfontosabb az időskorban

A kutatás arra is kitért, milyen életre vágynak a magyarok idősebb korukban. Ha 75–80 évesen egészségesen és aktívan élhetnének, a legtöbben az önállóság és a függetlenség megőrzését tartanák a legfontosabbnak: ezt a válaszadók 31 százaléka jelölte meg első helyen.

A kiszámítható anyagi hátteret és a váratlan kiadások fedezésének lehetőségét 21 százalék tartotta a legfontosabbnak. A család támogatását 18 százalék, az utazást és az új élményeket pedig 16 százalék választotta. Az önállóság jelentősége az életkor előrehaladtával tovább növekszik. Az 50–65 éves korosztályban az átlagnál 8 százalékponttal magasabb azok aránya, akik ezt tartják a legfontosabb időskori célnak.

A Generali kutatása alapján a nyugdíjtervezés legnagyobb kihívása nem feltétlenül a szándék hiánya, hanem a megtakarítható jövedelem korlátozottsága. Miközben sokan már fiatalon elkezdenék a felkészülést, a megélhetési költségek és az alacsony keresetek jelentősen szűkítik a lehetőségeiket.

A rendszeres öngondoskodás, így például a nyugdíjbiztosítás is része lehet a hosszú távú pénzügyi tervezésnek, de a megfelelő megoldás kiválasztásánál a várható költségeket, a hozzáférhetőséget és az egyéni jövedelmi helyzetet is figyelembe kell venni.