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Sokkoló számok: kiderült, mekkora veszteségeket szenvedett eddig Ukrajna és Oroszország a harcokban
Az ukrán vezérkar legfrissebb összesítése szerint Oroszország már több mint 1,38 millió katonát veszített a háború 2022-es kezdete óta. Bár Kijev továbbra is hadititokként kezeli a saját veszteséglistáját, független nyugati elemzők becslései alapján az ukrán áldozatok és sebesültek száma félmillió és hatszázezer fő közé tehető, ami megerősíti, hogy az orosz emberveszteségek lényegesen magasabbak.
A Kyiv Independent hírportál által ismertetett pénteki jelentés alapján a 2022. február 24-én indított invázió óta az orosz haderő összesen mintegy 1 381 430 fős személyi veszteséget szenvedett el, ebből 1310 katonát az elmúlt huszonnégy órában regisztráltak - tudósított a Portfolio.
A haditechnikai veszteségek szintén rendkívül súlyosak, az ukrán adatok szerint ugyanis Oroszország eddig 12 015 harckocsit, 24 739 páncélozott harcjárművet, 43 953 tüzérségi eszközt, 1865 rakéta-sorozatvetőt, 1418 légvédelmi rendszert, valamint 106 274 katonai gépjárművet és üzemanyagszállítót veszített a harcokban. A megsemmisített eszközök listáját gyarapítja továbbá 436 repülőgép, 353 helikopter, 347 033 drón, 1648 pilóta nélküli földi jármű, 33 hadihajó és katonai naszád, valamint két tengeralattjáró is.
Mivel az ukrán vezérkar hadműveleti okokból nem hozza nyilvánosságra a saját hadseregére vonatkozó adatokat, elsősorban a nyugati elemzőműhelyek becsléseire lehet támaszkodni. A szakértők egyetértenek abban, hogy a veszteségarány az ukrán védőknek kedvez, a washingtoni Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja (CSIS) szerint az orosz és az ukrán veszteségek aránya 2,5:1 és 2:1 között mozog. A kutatóintézet 2026 januári jelentése úgy becsüli, hogy 2022 februárja és 2025 decembere között Ukrajna összesen 500 000 és 600 000 fő közötti veszteséget könyvelhetett el, amelyből az elesett katonák száma 100 000 és 140 000 közé tehető.
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