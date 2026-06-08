Újabb riasztó incidens Európában: azonnali katonai beavatkozásra volt szükség

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NATO-vadászgépek semmisítettek meg egy drónt hétfőn Lettország légterében, miután az ismeretlen eredetű repülőeszköz megsértette az ország légterét. A hatóságok ideiglenesen arra kérték a kelet-lettországi lakosokat, hogy húzódjanak zárt helyre. Egyelőre nem tisztázott, hogy a drón orosz vagy ukrán eredetű volt-e, írja a Reuters.
NATO-vadászgépek lőttek le egy drónt Lettország légterében hétfőn. A lett fegyveres erők közösségi oldalán közzétett közlemény szerint a szövetséges vadászgépek sikeresen megsemmisítették azt a drónt, amely behatolt az ország légterébe.
A drón észlelését követően a hatóságok arra kérték Kelet-Lettország lakosságát, hogy vonuljanak biztonságos, zárt helyre. A riasztást azt követően vonták vissza, hogy a légi célpontot megsemmisítették.
A hatóságok egyelőre nem tudták megállapítani, hogy a lelőtt drón orosz vagy ukrán eredetű volt-e.
Az elmúlt hónapokban Ukrajna fokozta a nagy hatótávolságú drónokkal végrehajtott támadásait Oroszország ellen, amelyek már a Balti-tenger térségét is elérik. Ennek következtében több alkalommal is előfordult, hogy katonai drónok megsértették a szomszédos NATO-tagállamok – köztük Finnország, Lettország, Litvánia és Észtország – légterét.
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