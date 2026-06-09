Kegyetlen csapást mért Ukrajna Oroszországra: óriási robbanások rázták meg az országot, lángokban állnak az olajelosztók

Ukrajna olajlétesítményekre mért csapást Oroszország területén és a megszállt Krím-félszigeten, miközben az orosz támadások civilek életét követelték a Harkivi területen, az Európai Unió pedig újabb szankciós intézkedéseket helyezett kilátásba Moszkvával szemben - írta az euronews.

Az ukrán vezérkar tájékoztatása szerint az éjszaka folyamán találat érte a Krasznodari határterületen, Novorosszijszk közelében fekvő grusovajai olajterminált, amely Dél-Oroszország egyik legnagyobb kőolaj- és olajtermék-elosztó központja. Az orosz regionális hatóságok megerősítették, hogy egy ukrán drón tüzet okozott a létesítményben, és hozzátették, hogy a lángok megfékezésén százharminc tűzoltó dolgozott. Sérültekről nem érkezett jelentés, a károk mértékét pedig nem részletezték.

A Volgográdi területen található Krasznij Jar-i termelésirányító állomást szintén találat érte, ezután tűz ütött ki a helyszínen. Emellett az ukrán erők a megszállt Krím-félszigeten is csapást mértek a szemikolodezi olajbázisra, valamint egy Feodoszija melletti üzemanyagraktárra. Az ukrán vezérkar szerint ezek a létesítmények az orosz hadsereg üzemanyag-utánpótlását biztosítják. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője elismerte, hogy akadnak "bizonyos problémák" a Krím üzemanyag-ellátásával, de az energiaügyi minisztérium már dolgozik a helyzet kezeléséhez szükséges intézkedéseken.

Az orosz erők eközben halálos csapásokat mértek a Harkivi területen fekvő Csuhujiv városára. Oleh Szinyehubov, a régió kormányzója kedd hajnalban közölte, hogy a támadásban hárman életüket vesztették, legalább tizennyolc jármű megrongálódott, valamint több lakóépület ablakai betörtek és a homlokzatuk is megsérült. Harkivban további tíz ember sebesült meg, amint arról Ihor Terehov polgármester beszámolt.

Az ENSZ áprilisban közzétett becslése alapján a 2022 februárjában indult, teljes körű orosz invázió óta legalább 15 850 civil vesztette életét az ukrán ellenőrzés alatt álló területeken, míg az orosz megszállás alatt lévő övezetekben több mint 2800-an haltak meg. A sérültek száma mindent összevetve meghaladja a 44 800-at.

Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője a tagállamok védelmi minisztereinek hétfői találkozója után bejelentette, hogy az Oroszország elleni újabb szankciós csomag nyolcvan új szereplőt vesz célba, köztük az orosz hadiipari szektor szereplőit, emberi jogsértőket és propagandistákat. Kallas hozzátette, hogy a nyugati szankciók eddigi becslések szerint már 1200–1500 milliárd dolláros kiesést okoztak Moszkvának.

Eközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pozitív hangulatúnak nevezte a Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai küldöttekkel folytatott hétfői egyeztetését, amelynek középpontjában az ukrajnai háború lezárását célzó diplomáciai erőfeszítések újraindítása állt.

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A Kreml ezzel szemben elfogadhatatlannak tartja azokat a feltételeket, amelyeket az európai országok támasztanak Oroszországgal szemben ahhoz, hogy közvetítői erőfeszítésekbe kezdjenek az ukrajnai konfliktus rendezéséért - jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára újságíróknak kedden Moszkvában.

"Ami az európaiak közvetítői szerepét illeti, úgy tűnik, egyelőre még messze vannak attól, hogy készen álljanak a közvetítésre. Először is, a közvetítői erőfeszítéseket azzal kezdeni, hogy Oroszországnak valamilyen feltételeket szabnak, valószínűleg illogikus, helytelen, és számunkra természetesen elfogadhatatlan" - mondta. "Egyelőre azt látjuk: az európaiak sokkal inkább a háború folytatására koncentrálnak, mintsem a béketárgyalásokra" - nyilatkozott.

Közölte, hogy az amerikai közvetítés Ukrajna ügyében "szünetel", de az amerikai kapcsolattartás a rendelkezésre álló csatornákon keresztül folytatódik a szemben álló felekkel. A Kreml szóvivője szerint Washington még nem közölte Moszkvával, miben állapodott meg Steve Witkoff és Jared Kushner különmegbízott a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tartott legutóbbi megbeszélésen. "Ha volt ott valami tartalmi, valamilyen újdonság, amit velünk is közölni kell, akkor az amerikai tárgyalók természetesen ezt nagyon gyorsan meg fogják tenni" - vélekedett.

Hozzátette, hogy Witkoff és Kushner oroszországi látogatásának időpontja egyelőre nem ismeretes, de mindig szívesen látják őket. Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök telefonbeszélgetésének lehetőségéről azt mondta, hogy ezt szükség esetén meg lehet szervezni, de egyelőre nincs napirenden. Megismételte, hogy egy ilyen kapcsolatfelvételt jól elő kell készíteni.