2026. június 9. kedd Félix
28 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy katona távolról irányít egy drónt. Vezérlőpanel katonai kezekben.
Világ

Kegyetlen csapást mért Ukrajna Oroszországra: óriási robbanások rázták meg az országot, lángokban állnak az olajelosztók

Pénzcentrum
2026. június 9. 17:13

Ukrajna olajlétesítményekre mért csapást Oroszország területén és a megszállt Krím-félszigeten, miközben az orosz támadások civilek életét követelték a Harkivi területen, az Európai Unió pedig újabb szankciós intézkedéseket helyezett kilátásba Moszkvával szemben - írta az euronews.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az ukrán vezérkar tájékoztatása szerint az éjszaka folyamán találat érte a Krasznodari határterületen, Novorosszijszk közelében fekvő grusovajai olajterminált, amely Dél-Oroszország egyik legnagyobb kőolaj- és olajtermék-elosztó központja. Az orosz regionális hatóságok megerősítették, hogy egy ukrán drón tüzet okozott a létesítményben, és hozzátették, hogy a lángok megfékezésén százharminc tűzoltó dolgozott. Sérültekről nem érkezett jelentés, a károk mértékét pedig nem részletezték.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Volgográdi területen található Krasznij Jar-i termelésirányító állomást szintén találat érte, ezután tűz ütött ki a helyszínen. Emellett az ukrán erők a megszállt Krím-félszigeten is csapást mértek a szemikolodezi olajbázisra, valamint egy Feodoszija melletti üzemanyagraktárra. Az ukrán vezérkar szerint ezek a létesítmények az orosz hadsereg üzemanyag-utánpótlását biztosítják. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője elismerte, hogy akadnak "bizonyos problémák" a Krím üzemanyag-ellátásával, de az energiaügyi minisztérium már dolgozik a helyzet kezeléséhez szükséges intézkedéseken.

Az orosz erők eközben halálos csapásokat mértek a Harkivi területen fekvő Csuhujiv városára. Oleh Szinyehubov, a régió kormányzója kedd hajnalban közölte, hogy a támadásban hárman életüket vesztették, legalább tizennyolc jármű megrongálódott, valamint több lakóépület ablakai betörtek és a homlokzatuk is megsérült. Harkivban további tíz ember sebesült meg, amint arról Ihor Terehov polgármester beszámolt.

Kapcsolódó cikkeink:

Az ENSZ áprilisban közzétett becslése alapján a 2022 februárjában indult, teljes körű orosz invázió óta legalább 15 850 civil vesztette életét az ukrán ellenőrzés alatt álló területeken, míg az orosz megszállás alatt lévő övezetekben több mint 2800-an haltak meg. A sérültek száma mindent összevetve meghaladja a 44 800-at.

Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője a tagállamok védelmi minisztereinek hétfői találkozója után bejelentette, hogy az Oroszország elleni újabb szankciós csomag nyolcvan új szereplőt vesz célba, köztük az orosz hadiipari szektor szereplőit, emberi jogsértőket és propagandistákat. Kallas hozzátette, hogy a nyugati szankciók eddigi becslések szerint már 1200–1500 milliárd dolláros kiesést okoztak Moszkvának.

Eközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pozitív hangulatúnak nevezte a Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai küldöttekkel folytatott hétfői egyeztetését, amelynek középpontjában az ukrajnai háború lezárását célzó diplomáciai erőfeszítések újraindítása állt. 

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 221 733 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,71%, az UniCredit Banknál 6,78%, az Ersténél 6,82, míg a CIB Banknál 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Kapcsolódó cikkünk:

A Kreml ezzel szemben elfogadhatatlannak tartja azokat a feltételeket, amelyeket az európai országok támasztanak Oroszországgal szemben ahhoz, hogy közvetítői erőfeszítésekbe kezdjenek az ukrajnai konfliktus rendezéséért - jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára újságíróknak kedden Moszkvában.

"Ami az európaiak közvetítői szerepét illeti, úgy tűnik, egyelőre még messze vannak attól, hogy készen álljanak a közvetítésre. Először is, a közvetítői erőfeszítéseket azzal kezdeni, hogy Oroszországnak valamilyen feltételeket szabnak, valószínűleg illogikus, helytelen, és számunkra természetesen elfogadhatatlan" - mondta. "Egyelőre azt látjuk: az európaiak sokkal inkább a háború folytatására koncentrálnak, mintsem a béketárgyalásokra" - nyilatkozott.

Közölte, hogy az amerikai közvetítés Ukrajna ügyében "szünetel", de az amerikai kapcsolattartás a rendelkezésre álló csatornákon keresztül folytatódik a szemben álló felekkel. A Kreml szóvivője szerint Washington még nem közölte Moszkvával, miben állapodott meg Steve Witkoff és Jared Kushner különmegbízott a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tartott legutóbbi megbeszélésen. "Ha volt ott valami tartalmi, valamilyen újdonság, amit velünk is közölni kell, akkor az amerikai tárgyalók természetesen ezt nagyon gyorsan meg fogják tenni" - vélekedett.

Hozzátette, hogy Witkoff és Kushner oroszországi látogatásának időpontja egyelőre nem ismeretes, de mindig szívesen látják őket. Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök telefonbeszélgetésének lehetőségéről azt mondta, hogy ezt szükség esetén meg lehet szervezni, de egyelőre nincs napirenden. Megismételte, hogy egy ilyen kapcsolatfelvételt jól elő kell készíteni. 
Címlapkép: Getty Images
#európai unió #ukrajna #oroszország #világ #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #szankciók #kőolaj #diplomácia

Jelentem Mégsem
2 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
TolllerBela
10 perce
A nagyképűség mindig visszaüt. Lehet, hogy több száz év múlva, de visszaüt, van, hogy szinte azonnal. Vae victis - aztán jött Caesar és meghódította egész Galliát ! Akarjátok-e a totális háborút - aztán gyermekei megmérgezése után fejbelőtte magát.....
0
0
Felix DeSouza
36 perce
Oroszországot vissza kelle bombázni a középkorba és akkor Európának lehet még pár nyugodt, békés évtizede.
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:13
18:07
17:58
17:53
17:52
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 9.
Tízezrek álma ez a munkahely Magyarországon: akár milliós fizetést is bezsebelhetünk és a prémium sem semmi
2026. június 8.
Vagyonvisszaszerzés 2026: így szerezheti vissza az állam a NER-oligarchák milliárdjait - küszöbön az ország történetének legnagyobb perei
2026. június 9.
Hiába a szuper olcsó árcédula: durva titkot rejtenek a kínaiak slágerautói - ennek egy tulaj sem fog örülni
2026. június 9.
Rengeteg magyarnak könnyítheti meg az életét ez az új app: sokan nem is tudják, mennyit nyerhetnek vele
2026. június 9.
Ezek most a magyarok kedvenc autói: letarolta a hazai piacot az új slágermodell, csúnyán visszaesett a Suzuki
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 9. kedd
Félix
24. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
11 órája
Belenyúl a kormány az üzemanyagárakba: itt van Kapitány István rendelete
2
2 hete
Felrobbant a Druzsba, óriási erőkkel támadnak az oroszok: még nem tudni, mekkora a kár
3
2 hete
Most érkezett! Fegyveres felkelés indulhat Putyin ellen: óriási lázadás érik Oroszországban?
4
1 hete
Pánikol Európa: újabb ország lengette be, hogy csatlakozna az EU-hoz - úgy tűnik, a világ egyik leggazdagabb országa is beadja a derekát?
5
3 hete
Lépett Irán: teljesen megbénulhat a világ egyik legfontosabb tengeri útvonala
PÉNZÜGYI KISOKOS
Forgalmi díj
a kártyahasználat után a bank által felszámított díj.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 9. 17:58
Kvíz: Szeretsz kirándulni? Lássuk, mennyit tudsz a Börzsöny hegyeiről, völgyeiről, látnivalóiról!
Pénzcentrum  |  2026. június 9. 17:27
Ezzel a veszéllyel kevesen számoltak: ismét beindulhat a bolti drágulás Magyarországon?
Agrárszektor  |  2026. június 9. 17:27
Figyelmeztetést adtak ki: ezek a gazdák nem kapnak támogatást idén